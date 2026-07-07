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[GALLERY] Volkswagen Tayron thay Tiguan hé lộ tại Malaysia, sắp về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen Tayron thay Tiguan hé lộ tại Malaysia, sắp về Việt Nam

Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron vừa hé lộ tại Malaysia vốn được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.

Hải Nam
Hãng xe Volkswagen đã chính thức hé lộ mẫu SUV Tayron 2026 mới tại Malaysia, cho thấy thời điểm ra mắt của mẫu SUV này đang đến gần. Dù hình ảnh được công bố khá tối nhưng vẫn đủ để nhận ra thiết kế trước/sau của xe. Ra mắt thị trường quốc tế vào hồi tháng 4/2024, Volkswagen Tayron là phiên bản kéo dài của Tiguan thế hệ thứ mới.
Hãng xe Volkswagen đã chính thức hé lộ mẫu SUV Tayron 2026 mới tại Malaysia, cho thấy thời điểm ra mắt của mẫu SUV này đang đến gần. Dù hình ảnh được công bố khá tối nhưng vẫn đủ để nhận ra thiết kế trước/sau của xe. Ra mắt thị trường quốc tế vào hồi tháng 4/2024, Volkswagen Tayron là phiên bản kéo dài của Tiguan thế hệ thứ mới.
Mẫu xe này vốn được phát triển để thay thế Volkswagen Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam. Tương tự đàn anh Tiguan Allspace, Volkswagen Tayron có tùy chọn nội thất 7 chỗ ngồi. Điều này giúp Volkswagen tiếp tục khai thác phân khúc SUV gia đình mà thị trường Malaysia hiện chưa có nhiều lựa chọn.
Mẫu xe này vốn được phát triển để thay thế Volkswagen Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam. Tương tự đàn anh Tiguan Allspace, Volkswagen Tayron có tùy chọn nội thất 7 chỗ ngồi. Điều này giúp Volkswagen tiếp tục khai thác phân khúc SUV gia đình mà thị trường Malaysia hiện chưa có nhiều lựa chọn.
Được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB Evo tương tự Tiguan mới, Volkswagen Tayron có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.792 x 1.852 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.791 mm. So với Tiguan tiêu chuẩn, xe dài hơn 253 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 21 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 114 mm.
Được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB Evo tương tự Tiguan mới, Volkswagen Tayron có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.792 x 1.852 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.791 mm. So với Tiguan tiêu chuẩn, xe dài hơn 253 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 21 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 114 mm.
Trong khi đó, nếu so với Tiguan Allspace thế hệ trước, Tayron dài hơn 66 mm, rộng hơn 13 mm và chiều dài cơ sở chỉ tăng thêm 2 mm. Volkswagen Tayron 2026 chia sẻ ngôn ngữ thiết kế với Tiguan mới, sở hữu diện mạo hiện đại và mạnh mẽ hơn. Điểm nhấn của mẫu SUV hạng trung này là dải đèn LED tùy chọn, nằm vắt ngang trên đầu và đuôi xe cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn ở cản trước.
Trong khi đó, nếu so với Tiguan Allspace thế hệ trước, Tayron dài hơn 66 mm, rộng hơn 13 mm và chiều dài cơ sở chỉ tăng thêm 2 mm. Volkswagen Tayron 2026 chia sẻ ngôn ngữ thiết kế với Tiguan mới, sở hữu diện mạo hiện đại và mạnh mẽ hơn. Điểm nhấn của mẫu SUV hạng trung này là dải đèn LED tùy chọn, nằm vắt ngang trên đầu và đuôi xe cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn ở cản trước.
Tại thị trường Malaysia, mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2026 này dự kiến được phân phối với 2 phiên bản là Elegance và R-Line. Trong đó, bản Elegance sử dụng bộ mâm hợp kim Catania 19 inch. Bản R-Line có thiết kế đầu xe thể thao hơn cùng bộ mâm York với kích thước 20 inch.
Tại thị trường Malaysia, mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2026 này dự kiến được phân phối với 2 phiên bản là Elegance và R-Line. Trong đó, bản Elegance sử dụng bộ mâm hợp kim Catania 19 inch. Bản R-Line có thiết kế đầu xe thể thao hơn cùng bộ mâm York với kích thước 20 inch.
Bên trong khoang lái, xe được trang bị mặt táp-lô mang thiết kế quen thuộc với những người từng sử dụng Golf Mk8, đi kèm các thanh cảm ứng để điều khiển hệ thống điều hòa. Ngoài ra, Tayron còn được trang bị cụm nút điều khiển vật lý trên vô lăng và núm xoay dùng để điều chỉnh âm lượng, các chế độ âm thanh, chế độ lái, hệ dẫn động bốn bánh cũng như hệ thống đèn viền nội thất.
Bên trong khoang lái, xe được trang bị mặt táp-lô mang thiết kế quen thuộc với những người từng sử dụng Golf Mk8, đi kèm các thanh cảm ứng để điều khiển hệ thống điều hòa. Ngoài ra, Tayron còn được trang bị cụm nút điều khiển vật lý trên vô lăng và núm xoay dùng để điều chỉnh âm lượng, các chế độ âm thanh, chế độ lái, hệ dẫn động bốn bánh cũng như hệ thống đèn viền nội thất.
Hệ thống hiển thị gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 12,9 inch hoặc 15 inch. Xe cũng có các tùy chọn như ghế thông gió/massage và hệ thống âm thanh Harman Kardon.
Hệ thống hiển thị gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 12,9 inch hoặc 15 inch. Xe cũng có các tùy chọn như ghế thông gió/massage và hệ thống âm thanh Harman Kardon.
Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40, trượt và điều chỉnh độ ngả lưng. Bệ tì tay trung tâm tích hợp một khay kéo dài có thể xoay sang trái hoặc phải. Trên bệ tì tay này bố trí 2 khay để cốc và kẹp giữ điện thoại hoặc máy tính bảng.
Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40, trượt và điều chỉnh độ ngả lưng. Bệ tì tay trung tâm tích hợp một khay kéo dài có thể xoay sang trái hoặc phải. Trên bệ tì tay này bố trí 2 khay để cốc và kẹp giữ điện thoại hoặc máy tính bảng.
Hàng ghế thứ ba có thể gập xuống để tăng dung tích khoang hành lý lên 850 lít, nhiều hơn 15 lít so với Tiguan Allspace. Trong khi đó, dung tích khoang hành lý của phiên bản 5 chỗ là 885 lít. Volkswagen Tayron tại thị trường Malaysia được kỳ vọng sẽ sử dụng các tùy chọn động cơ tương tự ở Úc.
Hàng ghế thứ ba có thể gập xuống để tăng dung tích khoang hành lý lên 850 lít, nhiều hơn 15 lít so với Tiguan Allspace. Trong khi đó, dung tích khoang hành lý của phiên bản 5 chỗ là 885 lít. Volkswagen Tayron tại thị trường Malaysia được kỳ vọng sẽ sử dụng các tùy chọn động cơ tương tự ở Úc.
Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 1.4L, cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Thứ hai là động cơ tăng áp 2.0L, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, với hai mức công suất 204 mã lực hoặc 265 mã lực. Tất cả đều đi kèm hộp số tự động ly hợp kép ướt DSG 7 cấp.
Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 1.4L, cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Thứ hai là động cơ tăng áp 2.0L, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, với hai mức công suất 204 mã lực hoặc 265 mã lực. Tất cả đều đi kèm hộp số tự động ly hợp kép ướt DSG 7 cấp.
Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, danh mục động cơ của Volkswagen Tayron khác với thị trường châu Âu. Tại lục địa già, khách hàng còn có lựa chọn động cơ mild hybrid với máy xăng 1.5L, hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) với phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 100 km hoặc động cơ diesel tăng áp 2.0L.
Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, danh mục động cơ của Volkswagen Tayron khác với thị trường châu Âu. Tại lục địa già, khách hàng còn có lựa chọn động cơ mild hybrid với máy xăng 1.5L, hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) với phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 100 km hoặc động cơ diesel tăng áp 2.0L.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2026 dự kiến sẽ được ra mắt tại Malaysia trong những tháng tới. Ngoài Malaysia, mẫu xe này có thể cũng sẽ ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2026 dự kiến sẽ được ra mắt tại Malaysia trong những tháng tới. Ngoài Malaysia, mẫu xe này có thể cũng sẽ ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2026.
Hải Nam
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