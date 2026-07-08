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[GALLERY] Threads sắp thành "Facebook thứ hai", kiếm 30 tỷ USD/năm?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Threads sắp thành "Facebook thứ hai", kiếm 30 tỷ USD/năm?

Threads đang tăng trưởng mạnh với 500 triệu người dùng hàng tháng và đặt mục tiêu chạm mốc 1 tỷ người dùng, mở ra cơ hội trở thành "Facebook thứ hai" của Meta.

Thiên Trang (TH)
Sau gần hai năm ra mắt để cạnh tranh trực tiếp với X của Elon Musk, Threads đang âm thầm trở thành một trong những nền tảng mạng xã hội phát triển nhanh nhất thế giới khi Meta xác nhận ứng dụng đã cán mốc 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và hướng đến mục tiêu đầy tham vọng là 1 tỷ người dùng, qua đó có thể vượt cả Snapchat để trở thành một trong những mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Sau gần hai năm ra mắt để cạnh tranh trực tiếp với X của Elon Musk, Threads đang âm thầm trở thành một trong những nền tảng mạng xã hội phát triển nhanh nhất thế giới khi Meta xác nhận ứng dụng đã cán mốc 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và hướng đến mục tiêu đầy tham vọng là 1 tỷ người dùng, qua đó có thể vượt cả Snapchat để trở thành một trong những mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Khác với giai đoạn đầu tập trung vào cuộc chiến với X, Threads hiện dần xây dựng bản sắc riêng khi phát triển theo mô hình cộng đồng tương tự Reddit, nơi người dùng chủ yếu thảo luận về K-pop, thể thao, phim ảnh, sách, hẹn hò và những chủ đề đời sống thay vì chỉ xoay quanh tin tức hay các cuộc tranh luận chính trị, giúp nền tảng tạo ra môi trường trò chuyện cởi mở và gần gũi hơn với nhiều nhóm người dùng.
Khác với giai đoạn đầu tập trung vào cuộc chiến với X, Threads hiện dần xây dựng bản sắc riêng khi phát triển theo mô hình cộng đồng tương tự Reddit, nơi người dùng chủ yếu thảo luận về K-pop, thể thao, phim ảnh, sách, hẹn hò và những chủ đề đời sống thay vì chỉ xoay quanh tin tức hay các cuộc tranh luận chính trị, giúp nền tảng tạo ra môi trường trò chuyện cởi mở và gần gũi hơn với nhiều nhóm người dùng.
Meta cũng liên tục bổ sung các tính năng mới nhằm giữ chân cộng đồng như xây dựng khu vực dành riêng cho từng nhóm sở thích, trao huy hiệu cho các tài khoản hoạt động tích cực, cho phép tùy chỉnh thuật toán hiển thị nội dung và tổ chức các sự kiện ngoại tuyến, qua đó biến Threads từ một ứng dụng "ăn theo" Instagram thành một hệ sinh thái mạng xã hội độc lập với tốc độ tăng trưởng ổn định.
Meta cũng liên tục bổ sung các tính năng mới nhằm giữ chân cộng đồng như xây dựng khu vực dành riêng cho từng nhóm sở thích, trao huy hiệu cho các tài khoản hoạt động tích cực, cho phép tùy chỉnh thuật toán hiển thị nội dung và tổ chức các sự kiện ngoại tuyến, qua đó biến Threads từ một ứng dụng "ăn theo" Instagram thành một hệ sinh thái mạng xã hội độc lập với tốc độ tăng trưởng ổn định.
Theo Connor Hayes, Giám đốc điều hành Threads, triết lý phát triển của nền tảng là đặt nhu cầu thực tế của người dùng lên hàng đầu thay vì chạy theo xu hướng, đồng thời khẳng định mục tiêu dài hạn là đưa Threads trở thành nền tảng đối thoại công khai lớn và chất lượng nhất thế giới, tạo thêm một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái ứng dụng của Meta bên cạnh Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger.
Theo Connor Hayes, Giám đốc điều hành Threads, triết lý phát triển của nền tảng là đặt nhu cầu thực tế của người dùng lên hàng đầu thay vì chạy theo xu hướng, đồng thời khẳng định mục tiêu dài hạn là đưa Threads trở thành nền tảng đối thoại công khai lớn và chất lượng nhất thế giới, tạo thêm một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái ứng dụng của Meta bên cạnh Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger.
Sự bứt phá của Threads cũng cho thấy Meta vẫn duy trì sức mạnh đáng nể trong lĩnh vực mạng xã hội dù những năm gần đây Mark Zuckerberg dành phần lớn nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo và metaverse, thậm chí trong cuộc họp với nhà đầu tư gần nhất, CEO Meta nhắc đến AI tới hàng chục lần nhưng chỉ đề cập Threads rất ít, cho thấy ứng dụng này phát triển bền bỉ hơn nhiều người từng kỳ vọng.
Sự bứt phá của Threads cũng cho thấy Meta vẫn duy trì sức mạnh đáng nể trong lĩnh vực mạng xã hội dù những năm gần đây Mark Zuckerberg dành phần lớn nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo và metaverse, thậm chí trong cuộc họp với nhà đầu tư gần nhất, CEO Meta nhắc đến AI tới hàng chục lần nhưng chỉ đề cập Threads rất ít, cho thấy ứng dụng này phát triển bền bỉ hơn nhiều người từng kỳ vọng.
Một trong những yếu tố giúp Threads thu hút người dùng là cảm giác hoài niệm về thời kỳ đầu của Facebook hay MySpace, khi các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, ít áp lực từ thuật toán và không bị bao phủ bởi nội dung chính trị hoặc video ngắn, đặc biệt hấp dẫn nhóm người dùng Millennials trong độ tuổi 30-40 đang tìm kiếm một không gian giao tiếp gần gũi và chân thực hơn.
Một trong những yếu tố giúp Threads thu hút người dùng là cảm giác hoài niệm về thời kỳ đầu của Facebook hay MySpace, khi các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, ít áp lực từ thuật toán và không bị bao phủ bởi nội dung chính trị hoặc video ngắn, đặc biệt hấp dẫn nhóm người dùng Millennials trong độ tuổi 30-40 đang tìm kiếm một không gian giao tiếp gần gũi và chân thực hơn.
Song song với việc phát triển cộng đồng, Meta cũng bắt đầu thương mại hóa Threads bằng cách thử nghiệm quảng cáo và tích hợp Meta AI để hỗ trợ người dùng, mở đường cho việc biến nền tảng này thành một cỗ máy tạo doanh thu mới, trong bối cảnh lượng người dùng chủ động truy cập Threads ngày càng tăng và thời gian sử dụng tại nhiều thị trường châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản liên tục lập kỷ lục mới.
Song song với việc phát triển cộng đồng, Meta cũng bắt đầu thương mại hóa Threads bằng cách thử nghiệm quảng cáo và tích hợp Meta AI để hỗ trợ người dùng, mở đường cho việc biến nền tảng này thành một cỗ máy tạo doanh thu mới, trong bối cảnh lượng người dùng chủ động truy cập Threads ngày càng tăng và thời gian sử dụng tại nhiều thị trường châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản liên tục lập kỷ lục mới.
Các chuyên gia của S&amp;P Global Visible Alpha nhận định nếu Threads đạt mốc 1 tỷ người dùng và xây dựng thành công hệ thống quảng cáo tương tự Facebook hay Instagram, nền tảng này hoàn toàn có thể mang về ít nhất 30 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho Meta, trở thành "Facebook thứ hai" mà Mark Zuckerberg từng dè dặt nhắc đến và tiếp tục củng cố vị thế thống trị của tập đoàn trong kỷ nguyên AI.
Các chuyên gia của S&P Global Visible Alpha nhận định nếu Threads đạt mốc 1 tỷ người dùng và xây dựng thành công hệ thống quảng cáo tương tự Facebook hay Instagram, nền tảng này hoàn toàn có thể mang về ít nhất 30 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho Meta, trở thành "Facebook thứ hai" mà Mark Zuckerberg từng dè dặt nhắc đến và tiếp tục củng cố vị thế thống trị của tập đoàn trong kỷ nguyên AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp/
Thiên Trang (TH)
#Threads #Meta #Facebook #mạng xã hội #doanh thu #tương lai

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