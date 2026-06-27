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[GALLERY] Thiết bị tí hon giúp SK Hynix lật đổ Samsung sau 14 năm

Số hóa - Xe

[GALLERY] Thiết bị tí hon giúp SK Hynix lật đổ Samsung sau 14 năm

Từ một canh bạc bị hoài nghi đến cú bứt phá lịch sử, chip HBM đã giúp SK Hynix vượt mặt Samsung, trở thành công ty giá trị nhất Hàn Quốc.

Thiên Trang (TH)
SK Hynix vừa tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử ngành bán dẫn khi chính thức vượt Samsung Electronics để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đánh dấu thành quả của chiến lược đầu tư kéo dài suốt hơn một thập kỷ vào dòng chip bộ nhớ băng thông cao HBM, loại linh kiện từng bị xem là thị trường ngách và không có nhiều triển vọng thương mại.
SK Hynix vừa tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử ngành bán dẫn khi chính thức vượt Samsung Electronics để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đánh dấu thành quả của chiến lược đầu tư kéo dài suốt hơn một thập kỷ vào dòng chip bộ nhớ băng thông cao HBM, loại linh kiện từng bị xem là thị trường ngách và không có nhiều triển vọng thương mại.
Bước ngoặt của SK Hynix bắt đầu từ năm 2012 khi SK Group quyết định mua lại Hynix Semiconductor trong bối cảnh công ty này từng nhiều lần đối mặt nguy cơ phá sản và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Samsung, doanh nghiệp đang thống trị thị trường DRAM toàn cầu với quy mô và giá trị vượt trội.
Bước ngoặt của SK Hynix bắt đầu từ năm 2012 khi SK Group quyết định mua lại Hynix Semiconductor trong bối cảnh công ty này từng nhiều lần đối mặt nguy cơ phá sản và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Samsung, doanh nghiệp đang thống trị thị trường DRAM toàn cầu với quy mô và giá trị vượt trội.
Trong khi phần lớn ngành công nghiệp tập trung vào bộ nhớ truyền thống phục vụ máy tính và điện thoại thông minh, SK Hynix lại lựa chọn theo đuổi công nghệ HBM, một loại chip có khả năng truyền tải dữ liệu với tốc độ cực cao nhưng chưa được các trung tâm dữ liệu hay khách hàng lớn sử dụng rộng rãi vào thời điểm đó.
Trong khi phần lớn ngành công nghiệp tập trung vào bộ nhớ truyền thống phục vụ máy tính và điện thoại thông minh, SK Hynix lại lựa chọn theo đuổi công nghệ HBM, một loại chip có khả năng truyền tải dữ liệu với tốc độ cực cao nhưng chưa được các trung tâm dữ liệu hay khách hàng lớn sử dụng rộng rãi vào thời điểm đó.
Dù từng ra mắt sản phẩm HBM đầu tiên trên thế giới cùng AMD vào năm 2014, SK Hynix vẫn trải qua nhiều thất bại khi tụt lại phía sau Samsung ở các thế hệ sản phẩm tiếp theo, khiến nội bộ công ty xuất hiện những cuộc tranh luận gay gắt về việc có nên tiếp tục đầu tư vào công nghệ này hay không.
Dù từng ra mắt sản phẩm HBM đầu tiên trên thế giới cùng AMD vào năm 2014, SK Hynix vẫn trải qua nhiều thất bại khi tụt lại phía sau Samsung ở các thế hệ sản phẩm tiếp theo, khiến nội bộ công ty xuất hiện những cuộc tranh luận gay gắt về việc có nên tiếp tục đầu tư vào công nghệ này hay không.
Thay vì từ bỏ, ban lãnh đạo SK Hynix quyết định tăng tốc đầu tư với khoản chi khoảng 880 tỷ won để mở rộng năng lực sản xuất và hoàn thiện công nghệ đóng gói chip, dù giai đoạn 2019 từng chứng kiến nhà máy hoạt động dưới công suất do nhu cầu từ Nvidia và thị trường tiền mã hóa suy giảm mạnh.
Thay vì từ bỏ, ban lãnh đạo SK Hynix quyết định tăng tốc đầu tư với khoản chi khoảng 880 tỷ won để mở rộng năng lực sản xuất và hoàn thiện công nghệ đóng gói chip, dù giai đoạn 2019 từng chứng kiến nhà máy hoạt động dưới công suất do nhu cầu từ Nvidia và thị trường tiền mã hóa suy giảm mạnh.
Canh bạc tưởng chừng thất bại đã bất ngờ đổi chiều khi sự xuất hiện của ChatGPT vào cuối năm 2022 kích hoạt làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với chip HBM – linh kiện đóng vai trò không thể thiếu trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia.
Canh bạc tưởng chừng thất bại đã bất ngờ đổi chiều khi sự xuất hiện của ChatGPT vào cuối năm 2022 kích hoạt làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với chip HBM – linh kiện đóng vai trò không thể thiếu trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia.
Nhờ chuẩn bị sẵn năng lực sản xuất và công nghệ từ nhiều năm trước, SK Hynix nhanh chóng trở thành nhà cung cấp HBM chủ lực cho Nvidia, qua đó ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2024 và có thời điểm vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới trong năm 2025.
Nhờ chuẩn bị sẵn năng lực sản xuất và công nghệ từ nhiều năm trước, SK Hynix nhanh chóng trở thành nhà cung cấp HBM chủ lực cho Nvidia, qua đó ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2024 và có thời điểm vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới trong năm 2025.
Từ một doanh nghiệp từng đứng bên bờ vực phá sản, SK Hynix giờ đây sở hữu giá trị thị trường gần 2,1 triệu tỷ won, vượt qua Samsung Electronics và trở thành biểu tượng mới của làn sóng AI toàn cầu, minh chứng rằng một thiết bị tí hon như chip HBM hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của cả một tập đoàn công nghệ.
Từ một doanh nghiệp từng đứng bên bờ vực phá sản, SK Hynix giờ đây sở hữu giá trị thị trường gần 2,1 triệu tỷ won, vượt qua Samsung Electronics và trở thành biểu tượng mới của làn sóng AI toàn cầu, minh chứng rằng một thiết bị tí hon như chip HBM hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của cả một tập đoàn công nghệ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#SK Hynix #Samsung #chip HBM #bán dẫn #AI

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