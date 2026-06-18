[GALLERY] Snap ra mắt kính AR Specs định hình thiết bị hậu smartphone

Snap ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên hướng tới công chúng rộng rãi với kỳ vọng nó sẽ là thiết bị sẵng sáng cho một kỷ nguyên hậu smartphone.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Từ công cụ ghi chép cho bác sĩ, Abridge đang tham vọng trở thành hạ tầng AI của ngành y tế khi nhận vốn từ NVIDIA và Eli Lilly, đạt định giá 5,3 tỷ USD.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
Dù thua lỗ gần 9 tỷ USD, SpaceX vẫn lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD, cho thấy sức mạnh của tầm nhìn và niềm tin trong quản trị doanh nghiệp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão được đồng nghiệp giúp đỡ khi gặp khó khăn và cẩn thận để tránh mất tiền khi chuyển khoản.
Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.
Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.
Giữa những cánh rừng nhiệt đới xanh thẳm của Sri Lanka, có một loài sóc khổng lồ khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng bởi kích thước khổng lồ và vẻ đẹp đặc biệt.
Dù bếp từ ngày càng phổ biến nhờ sự hiện đại và tiết kiệm năng lượng, bếp gas vẫn được nhiều gia đình lựa chọn vì tính linh hoạt và quen thuộc.
Chiếc UAV dạng trực thăng siêu nhỏ nặng chỉ 450 gram, nhưng có thể bay với tốc độ 90km/h liên tục 60 phút, trang bị hệ thống camera kép trinh sát.
AI đang mở ra kỷ nguyên di sản số, giúp lưu giữ giọng nói, ký ức và câu chuyện của người thân, tạo cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.
Kodak Charmera Millennium Edition vừa ra mắt với thiết kế Y2K mới lạ, bộ lọc ảnh độc đáo và sức hút sưu tầm khiến giới trẻ săn đón.
Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.
Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.
Sau cuộc tranh cãi với mẹ liên quan đến ChatGPT trong chuyến du lịch Nhật Bản, một nam sinh Mỹ mất tích nhiều ngày đã được tìm thấy tử vong gần Kyoto.
Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.
Thương hiệu xe máy điện LiveWire thuộc hãng môtô Mỹ đình đám Harley-Davidson mới đây đã chính thức giới thiệu bộ đôi S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ quan sát tình hình để có chiến lược phù hợp và có thể được thưởng hoặc lộc ăn uống...
Sau cơn mưa lớn gây nước ngập lênh láng đường dẫn lên cao tốc HLD. Tại khu vực công trình nút giao An Phú, hố sâu hơn nửa mét khiến nhiều phương tiện "sập bẫy".