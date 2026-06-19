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Số hóa - Xe

Baseus tung chiếc dock có 15 cổng kết nối thêm sạc không dây

Phiên bản Spacemate RD1 Pro mang lại cho thiết bị 15 cổng kết nối ngoại vi, sạc Qi2.2, truyền dẫn hình ảnh 4K 120 Hz với công suất lên đến 160W.

Tuệ Minh

Baseus vừa giới thiệu dock mở rộng Spacemate RD1 Pro, phiên bản kế nhiệm của mẫu Spacemate RD1 ra mắt cách đây khoảng 2 năm. Khác với thế hệ trước có các phiên bản riêng cho Windows và Mac, RD1 Pro chỉ có một phiên bản duy nhất nhưng hỗ trợ cả 2 nền tảng.

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Sở hữu đến 15 cổng kết nối các loại cùng tổng công suất sạc ngoại vi 160W.

Sản phẩm được thiết kế dành cho người dùng cần mở rộng số lượng cổng kết nối trên laptop hoặc máy tính để bàn. Điểm đáng chú ý nhất là số lượng cổng được nâng lên thành 15, nhiều hơn đáng kể so với 11 cổng trên RD1.

Spacemate RD1 Pro sở hữu tổng công suất đầu ra lên tới 160W, sử dụng công nghệ GaN để tối ưu hiệu suất cấp nguồn và phân bổ điện năng thông minh giữa các thiết bị kết nối.

Thiết bị còn được trang bị màn hình hiển thị giúp theo dõi mức công suất tiêu thụ theo thời gian thực trên các cổng sạc.

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Thiết bị sở hữu màn hình để kiểm soát tất cả các kết nối phổ dụng.

Hệ thống cổng kết nối của RD1 Pro bao gồm 2 cổng USB-C Power Delivery công suất 100W, đế sạc không dây chuẩn Qi2.2 công suất 25W, he đọc thẻ SD và microSD (TF).

Về các kết nối USB, thiết bị này sở hữu 2 cổng USB-A tốc độ 5Gbps, 2 cổng tốc độ 480Mbps, 2 cổng USB-C tốc độ 10Gbps và cổng Type-C kết nối với máy chủ hỗ trợ Power Delivery 100W.

Về chuẩn HDMI, người dùng được cung cấp 1 cổng HDMI hỗ trợ xuất hình 4K 60Hz và 1 cổng hỗ trợ xuất hình 4K 120Hz.

Đáng nói là Baseus vẫn giữ lại cổng mạng Gigabit Ethernet dành cho cáp RJ-45.

Về hỗ trợ xuất hình ảnh ra nhiều màn hình, thiết bị hỗ trợ đa nền tảng nhưng trên macOS vẫn có hạn chế hơn so với Windows. Đây là nhược điểm chung của các thiết bị dock USB-C trên thị trường.

Theo Baseus, thiết bị không hỗ trợ chế độ mở rộng độc lập trên 2 màn hình ngoài cùng lúc đối với máy Mac, đồng nghĩa người dùng macOS sẽ không khai thác được toàn bộ khả năng đa màn hình như trên Windows.

Để sở hữu Spacemate RD1 Pro, người dùng cần bỏ ra 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng). Baseus đang áp dụng chương trình giảm giá 60 USD trên cả Amazon và website chính thức, đưa giá thực tế xuống còn 240 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) trong thời gian giới hạn.

Với 15 cổng kết nối trên Spacemate RD1 Pro, máy tính bạn sẽ "cắm thêm" được những gì?

Spacemate, GSM Arena
#phụ kiện #baseus #ad #hub chuyển đổi #dock máy tính

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