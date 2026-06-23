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[GALLERY] CEO tặng nhân viên quà 78 triệu để ngủ, kết quả bất ngờ

Số hóa - Xe

[GALLERY] CEO tặng nhân viên quà 78 triệu để ngủ, kết quả bất ngờ

Thay vì tăng lương hay thưởng nóng, CEO một startup công nghệ chi 78 triệu đồng mỗi người cho thiết bị hỗ trợ ngủ, tạo nên câu chuyện gây chú ý.

Thiên Trang (TH)
Trong khi nhiều doanh nghiệp công nghệ cạnh tranh bằng mức lương cao, đồ ăn miễn phí hay các đặc quyền văn phòng đắt đỏ, CEO Matan Grinberg của Factory lại khiến giới khởi nghiệp bất ngờ khi quyết định tặng mỗi nhân viên một hệ thống bọc nệm thông minh Eight Sleep Pod trị giá khoảng 3.000 USD, tương đương hơn 78 triệu đồng, với mục tiêu duy nhất là cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Trong khi nhiều doanh nghiệp công nghệ cạnh tranh bằng mức lương cao, đồ ăn miễn phí hay các đặc quyền văn phòng đắt đỏ, CEO Matan Grinberg của Factory lại khiến giới khởi nghiệp bất ngờ khi quyết định tặng mỗi nhân viên một hệ thống bọc nệm thông minh Eight Sleep Pod trị giá khoảng 3.000 USD, tương đương hơn 78 triệu đồng, với mục tiêu duy nhất là cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Chia sẻ trên podcast 20VC, nhà sáng lập Factory cho biết khi công ty có khoảng 30 nhân viên, ông tin rằng năng suất làm việc không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng hay thời gian lao động mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng phục hồi của não bộ, vì vậy đầu tư vào giấc ngủ chính là đầu tư vào hiệu suất làm việc dài hạn.
Chia sẻ trên podcast 20VC, nhà sáng lập Factory cho biết khi công ty có khoảng 30 nhân viên, ông tin rằng năng suất làm việc không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng hay thời gian lao động mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng phục hồi của não bộ, vì vậy đầu tư vào giấc ngủ chính là đầu tư vào hiệu suất làm việc dài hạn.
Khác với suy nghĩ thông thường, Factory không cố gắng kéo dài thời gian làm việc của đội ngũ mà tập trung tối ưu khoảng thời gian nghỉ ngơi, bởi một nhân viên có giấc ngủ chất lượng thường đưa ra quyết định tốt hơn, duy trì sự tập trung cao hơn và sở hữu khả năng sáng tạo vượt trội trong ngày làm việc tiếp theo.
Khác với suy nghĩ thông thường, Factory không cố gắng kéo dài thời gian làm việc của đội ngũ mà tập trung tối ưu khoảng thời gian nghỉ ngơi, bởi một nhân viên có giấc ngủ chất lượng thường đưa ra quyết định tốt hơn, duy trì sự tập trung cao hơn và sở hữu khả năng sáng tạo vượt trội trong ngày làm việc tiếp theo.
Eight Sleep Pod là một thiết bị công nghệ giấc ngủ được tích hợp nhiều tính năng hiện đại như kiểm soát nhiệt độ nệm theo thời gian thực, theo dõi các chỉ số giấc ngủ, phân tích dữ liệu sức khỏe và tự động điều chỉnh môi trường ngủ nhằm giúp người dùng đạt được trạng thái nghỉ ngơi tối ưu nhất.
Eight Sleep Pod là một thiết bị công nghệ giấc ngủ được tích hợp nhiều tính năng hiện đại như kiểm soát nhiệt độ nệm theo thời gian thực, theo dõi các chỉ số giấc ngủ, phân tích dữ liệu sức khỏe và tự động điều chỉnh môi trường ngủ nhằm giúp người dùng đạt được trạng thái nghỉ ngơi tối ưu nhất.
Theo nhà sản xuất, hệ thống cảm biến trên Eight Sleep có thể liên tục theo dõi nhiệt độ cơ thể trong đêm và điều chỉnh nhiệt độ bề mặt nệm phù hợp với từng giai đoạn ngủ, từ đó góp phần kéo dài thời gian ngủ sâu lên tới 34%, yếu tố được xem là cực kỳ quan trọng đối với quá trình phục hồi thể chất và tinh thần.
Theo nhà sản xuất, hệ thống cảm biến trên Eight Sleep có thể liên tục theo dõi nhiệt độ cơ thể trong đêm và điều chỉnh nhiệt độ bề mặt nệm phù hợp với từng giai đoạn ngủ, từ đó góp phần kéo dài thời gian ngủ sâu lên tới 34%, yếu tố được xem là cực kỳ quan trọng đối với quá trình phục hồi thể chất và tinh thần.
Không chỉ vậy, các phiên bản mới còn được trang bị báo thức thông minh có khả năng xác định thời điểm người dùng đang ở trạng thái ngủ nông để đánh thức nhẹ nhàng bằng rung động, âm thanh hoặc thay đổi nhiệt độ, giúp hạn chế cảm giác uể oải thường gặp khi bị đánh thức giữa giai đoạn ngủ sâu.
Không chỉ vậy, các phiên bản mới còn được trang bị báo thức thông minh có khả năng xác định thời điểm người dùng đang ở trạng thái ngủ nông để đánh thức nhẹ nhàng bằng rung động, âm thanh hoặc thay đổi nhiệt độ, giúp hạn chế cảm giác uể oải thường gặp khi bị đánh thức giữa giai đoạn ngủ sâu.
Một số chuyên gia công nghệ giấc ngủ cũng ghi nhận những kết quả tích cực khi sử dụng thiết bị này, trong đó chuyên gia Eve Davies cho biết điểm số giấc ngủ của cô đã tăng đáng kể sau thời gian trải nghiệm, đồng thời giúp nhận diện rõ những thói quen sinh hoạt chưa phù hợp để điều chỉnh kịp thời.
Một số chuyên gia công nghệ giấc ngủ cũng ghi nhận những kết quả tích cực khi sử dụng thiết bị này, trong đó chuyên gia Eve Davies cho biết điểm số giấc ngủ của cô đã tăng đáng kể sau thời gian trải nghiệm, đồng thời giúp nhận diện rõ những thói quen sinh hoạt chưa phù hợp để điều chỉnh kịp thời.
Dù chưa có bằng chứng cho thấy Eight Sleep là nguyên nhân trực tiếp giúp Factory phát triển từ 30 lên hơn 120 nhân viên, câu chuyện của CEO Matan Grinberg vẫn cho thấy một xu hướng quản trị nhân sự mới trong nền kinh tế tri thức, nơi giấc ngủ chất lượng đang được xem như một khoản đầu tư chiến lược không kém bất kỳ công nghệ hay công cụ làm việc hiện đại nào.s
Dù chưa có bằng chứng cho thấy Eight Sleep là nguyên nhân trực tiếp giúp Factory phát triển từ 30 lên hơn 120 nhân viên, câu chuyện của CEO Matan Grinberg vẫn cho thấy một xu hướng quản trị nhân sự mới trong nền kinh tế tri thức, nơi giấc ngủ chất lượng đang được xem như một khoản đầu tư chiến lược không kém bất kỳ công nghệ hay công cụ làm việc hiện đại nào.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#CEO #giấc ngủ #công nghệ #nhân viên #hiệu suất #Factory

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