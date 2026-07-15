[GALLERY] Suzuki Vision e-Sky - ôtô điện siêu nhỏ, giá rẻ rục rịch ra mắt

Vision e-Sky là mẫu xe điện rẻ, nhỏ gọn nhất của Suzuki sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.