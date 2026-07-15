[GALLERY] Suzuki Vision e-Sky - ôtô điện siêu nhỏ, giá rẻ rục rịch ra mắt

Vision e-Sky là mẫu xe điện rẻ, nhỏ gọn nhất của Suzuki sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.
Vision e-Sky là mẫu xe điện rẻ, nhỏ gọn nhất của Suzuki sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.
Toyota vừa ra mắt Corolla Sport G Z Active Elegance đặc biệt tại Nhật Bản nhằm kỷ niệm 60 năm dòng xe Corolla, phiên bản này nổi bật với màu sơn vàng độc đáo.
Mitsubishi Motors sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid tại Indonesia trong tuần này khi chuẩn bị ra mắt mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2027 đã chính thức ra mắt thị trường Malaysia với 2 phiên bản và có giá bán khởi điểm từ 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng).
BYD Denza N8 rục rịch trình làng với nội thất 5 chỗ và động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố chính thức.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.
Mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09 dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026.
Google Maps mặc định ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì nhanh nhất. Chỉ cần tắt một cài đặt, người dùng có thể rút ngắn thời gian di chuyển.
Hà Nội sắp đưa vào vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao trọng điểm nhằm cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn người dân chọn lộ trình phù hợp.
BMW Việt Nam vừa công bố giá bán dành cho mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ X1 2026 trong giai đoạn nhận đặt trước, dù xe vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường.
Sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian nạp pin, nhưng sử dụng không đúng cách có thể làm máy nóng và ảnh hưởng tuổi thọ pin. Đây là những lưu ý người dùng nên biết.
iCaur V25 là mẫu SUV mang phong cách địa hình, được định vị giữa hai đàn anh V23 và V27 hiện đang bán trên thị trường. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Honda CR-V.
Dù đã rời thị trường smartphone nhiều năm, BlackBerry vẫn được nhiều người săn lùng trên thị trường máy cũ nhờ bàn phím vật lý độc đáo, nhưng liệu còn đáng mua?
Motorola Backflip cùng nhiều mẫu smartphone Android từng gây sốc với thiết kế độc lạ nhưng doanh số thất bại, trở thành những cái tên bị lịch sử lãng quên.
Được thiết kế như một phần tiếp nối của địa hình tự nhiên, công trình gây ấn tượng bởi cảnh quan và con người hòa quyện thành một trải nghiệm sống liền mạch.
Toyota Việt Nam vừa đăng ảnh “nhá hàng” mẫu SUV địa hình mới sắp ra mắt người dùng Việt. Dù không tiết lộ tên xe nhưng có thể thấy đây là mẫu Land Cruiser FJ.
Một bức tranh muôn màu đầy tính nghệ thuật đã đưa ngôi nhà từ thế kỷ 19 bước vào một kỷ nguyên mới đầy táo bạo và chinh phục được mọi ánh nhìn.
Toyota đã ngừng bán Avalon tại thị trường Mỹ sau đời 2022, nhưng mẫu sedan cỡ lớn này vẫn tiếp tục được phân phối tại Trung Quốc thông qua liên doanh với FAW.
Trong số top ôtô bán ra ế ẩm nhất Việt Nam tháng 6/2026 vừa qua đa phần là các mẫu xe đến từ Nhật Bản như Toyota, Suzuki, Isuzu và một mẫu xe Hyundai.
Google được cho là đã hạn chế Meta sử dụng Gemini do thiếu năng lực tính toán, cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ cạnh tranh mô hình sang hạ tầng.