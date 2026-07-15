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[GALLERY] Suzuki Vision e-Sky - ôtô điện siêu nhỏ, giá rẻ rục rịch ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Suzuki Vision e-Sky - ôtô điện siêu nhỏ, giá rẻ rục rịch ra mắt

Vision e-Sky là mẫu xe điện rẻ, nhỏ gọn nhất của Suzuki sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.

Tâm Võ
Suzuki muốn tham gia cuộc cạnh tranh ở phân khúc ôtô điện giá rẻ tại thị trường châu Âu bằng cách đưa phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Vision e-Sky Concept đến lục địa già. Theo các thông tin mới nhất, mẫu xe này sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.
Suzuki muốn tham gia cuộc cạnh tranh ở phân khúc ôtô điện giá rẻ tại thị trường châu Âu bằng cách đưa phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Vision e-Sky Concept đến lục địa già. Theo các thông tin mới nhất, mẫu xe này sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.
Mẫu xe điện mới của Suzuki hiện vẫn chưa được công bố tên gọi chính thức. Chỉ biết rằng, xe sẽ có kích thước nhỏ hơn đàn anh Suzuki Swift vốn chỉ dài 3.860 mm. Điều này không có gì lạ vì Suzuki Vision e-Sky Concept được phát triển theo tiêu chuẩn xe kei car của Nhật Bản với chiều dài 3.395 mm.
Mẫu xe điện mới của Suzuki hiện vẫn chưa được công bố tên gọi chính thức. Chỉ biết rằng, xe sẽ có kích thước nhỏ hơn đàn anh Suzuki Swift vốn chỉ dài 3.860 mm. Điều này không có gì lạ vì Suzuki Vision e-Sky Concept được phát triển theo tiêu chuẩn xe kei car của Nhật Bản với chiều dài 3.395 mm.
Dựa trên các mẫu xe trước đây của Suzuki, thiết kế của phiên bản thương mại được dự đoán sẽ không khác biệt nhiều so với Vision e-Sky Concept. Những thay đổi dự kiến chủ yếu nằm ở cản trước, cản sau, hệ thống đèn, tay nắm cửa truyền thống và gương chiếu hậu kích thước lớn hơn.
Dựa trên các mẫu xe trước đây của Suzuki, thiết kế của phiên bản thương mại được dự đoán sẽ không khác biệt nhiều so với Vision e-Sky Concept. Những thay đổi dự kiến chủ yếu nằm ở cản trước, cản sau, hệ thống đèn, tay nắm cửa truyền thống và gương chiếu hậu kích thước lớn hơn.
Trao đổi với tạp chí Autocar, Giám đốc Suzuki tại Anh, ông David Kateley, cho biết: "Phân khúc xe điện hạng A có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia phân khúc này và tôi rất kỳ vọng vào tiềm năng của xe".
Trao đổi với tạp chí Autocar, Giám đốc Suzuki tại Anh, ông David Kateley, cho biết: "Phân khúc xe điện hạng A có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia phân khúc này và tôi rất kỳ vọng vào tiềm năng của xe".
Suzuki hiện chưa công bố thông số về mô-tơ điện cũng như dung lượng pin của mẫu xe điện mới. Trong khi đó, Suzuki Vision e-Sky Concept trước đó được công bố có phạm vi hoạt động hơn 270 km sau mỗi lần sạc. Để so sánh, Renault Twingo E-Tech có phạm vi hoạt động 263 km theo tiêu chuẩn WLTP, trong khi Honda Super-N đạt 206 km trong chu trình thử nghiệm kết hợp.
Suzuki hiện chưa công bố thông số về mô-tơ điện cũng như dung lượng pin của mẫu xe điện mới. Trong khi đó, Suzuki Vision e-Sky Concept trước đó được công bố có phạm vi hoạt động hơn 270 km sau mỗi lần sạc. Để so sánh, Renault Twingo E-Tech có phạm vi hoạt động 263 km theo tiêu chuẩn WLTP, trong khi Honda Super-N đạt 206 km trong chu trình thử nghiệm kết hợp.
Theo cùng nguồn tin, mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của Suzuki sẽ có giá bán dự đoán khoảng dưới 20.000 Bảng Anh (tương đương khoảng 23.000 Euro hoặc 26.000 USD), ngang với Renault Twingo E-Tech và Honda Super-N.
Theo cùng nguồn tin, mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của Suzuki sẽ có giá bán dự đoán khoảng dưới 20.000 Bảng Anh (tương đương khoảng 23.000 Euro hoặc 26.000 USD), ngang với Renault Twingo E-Tech và Honda Super-N.
Nếu đúng như vậy, tân binh nhà Suzuki sẽ có giá cao hơn một số mẫu xe điện đô thị sắp ra mắt như Dacia Spring với giá khởi điểm khoảng 16.000 Bảng Anh (18.800 Euro hoặc 21.400 USD) hay phiên bản thương mại của Volkswagen ID.Every1 Concept với mục tiêu giá khoảng 17.000 Bảng Anh (20.000 Euro hoặc 22.000 USD).
Nếu đúng như vậy, tân binh nhà Suzuki sẽ có giá cao hơn một số mẫu xe điện đô thị sắp ra mắt như Dacia Spring với giá khởi điểm khoảng 16.000 Bảng Anh (18.800 Euro hoặc 21.400 USD) hay phiên bản thương mại của Volkswagen ID.Every1 Concept với mục tiêu giá khoảng 17.000 Bảng Anh (20.000 Euro hoặc 22.000 USD).
Việc bổ sung mẫu xe điện mới cũng được kỳ vọng sẽ giúp Suzuki đáp ứng tốt hơn các quy định nghiêm ngặt về khí thải tại châu Âu và Anh. Hiện nay, hãng chủ yếu dựa vào các hệ truyền động mild hybrid và hybrid truyền thống.
Việc bổ sung mẫu xe điện mới cũng được kỳ vọng sẽ giúp Suzuki đáp ứng tốt hơn các quy định nghiêm ngặt về khí thải tại châu Âu và Anh. Hiện nay, hãng chủ yếu dựa vào các hệ truyền động mild hybrid và hybrid truyền thống.
Suzuki e Vitara hiện là mẫu xe thuần điện duy nhất trong danh mục sản phẩm của Suzuki tại châu Âu. Theo các báo cáo mới nhất, Suzuki dự kiến sẽ giới thiệu thêm một mẫu xe điện thứ 3 vào năm 2029, nhiều khả năng thuộc phân khúc SUV.
Suzuki e Vitara hiện là mẫu xe thuần điện duy nhất trong danh mục sản phẩm của Suzuki tại châu Âu. Theo các báo cáo mới nhất, Suzuki dự kiến sẽ giới thiệu thêm một mẫu xe điện thứ 3 vào năm 2029, nhiều khả năng thuộc phân khúc SUV.
VIdeo: Xem chi tiết xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ Suzuki Vision e-Sky Concept.
Tâm Võ
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