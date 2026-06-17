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[GALLERY] Corsair Vanguard Air 99 Wireless, bàn phím 6 triệu gây sốt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Corsair Vanguard Air 99 Wireless, bàn phím 6 triệu gây sốt

Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.

Thiên Trang (TH)
Corsair Vanguard Air 99 Wireless đang trở thành tâm điểm trong phân khúc bàn phím không dây cao cấp nhờ sự kết hợp giữa thiết kế low-profile hiện đại, màn hình LCD tích hợp và cụm phím Stream Deck độc đáo, mang đến trải nghiệm vượt xa một chiếc bàn phím gaming thông thường. (Ảnh: Genk)
Corsair Vanguard Air 99 Wireless đang trở thành tâm điểm trong phân khúc bàn phím không dây cao cấp nhờ sự kết hợp giữa thiết kế low-profile hiện đại, màn hình LCD tích hợp và cụm phím Stream Deck độc đáo, mang đến trải nghiệm vượt xa một chiếc bàn phím gaming thông thường. (Ảnh: Genk)
Sở hữu layout 99% nhỏ gọn nhưng vẫn giữ đầy đủ cụm numpad, sản phẩm giúp tối ưu không gian làm việc, tạo thêm diện tích cho chuột và phù hợp với nhiều góc setup từ văn phòng đến gaming chuyên nghiệp.(Ảnh: Genk)
Sở hữu layout 99% nhỏ gọn nhưng vẫn giữ đầy đủ cụm numpad, sản phẩm giúp tối ưu không gian làm việc, tạo thêm diện tích cho chuột và phù hợp với nhiều góc setup từ văn phòng đến gaming chuyên nghiệp.(Ảnh: Genk)
Ngay từ thiết kế bên ngoài, Corsair Vanguard Air 99 Wireless đã tạo ấn tượng với khung nhôm chắc chắn, độ hoàn thiện cao cùng thân máy mỏng đáng kể so với nhiều mẫu bàn phím cơ truyền thống trên thị trường hiện nay.(Ảnh: Genk)
Ngay từ thiết kế bên ngoài, Corsair Vanguard Air 99 Wireless đã tạo ấn tượng với khung nhôm chắc chắn, độ hoàn thiện cao cùng thân máy mỏng đáng kể so với nhiều mẫu bàn phím cơ truyền thống trên thị trường hiện nay.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở việc Corsair tích hợp màn hình LCD, núm xoay đa năng và các phím Stream Deck, cho phép người dùng thao tác nhanh các tác vụ làm việc, livestream hay điều khiển hệ thống mà không cần chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở việc Corsair tích hợp màn hình LCD, núm xoay đa năng và các phím Stream Deck, cho phép người dùng thao tác nhanh các tác vụ làm việc, livestream hay điều khiển hệ thống mà không cần chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng.(Ảnh: Genk)
Bên trong, bàn phím được trang bị switch quang học OPX Low-Profile với hành trình phím ngắn, phản hồi nhanh và độ chính xác cao, đặc biệt phù hợp với các tựa game tốc độ như FPS hay MOBA yêu cầu thao tác liên tục.(Ảnh: Genk)
Bên trong, bàn phím được trang bị switch quang học OPX Low-Profile với hành trình phím ngắn, phản hồi nhanh và độ chính xác cao, đặc biệt phù hợp với các tựa game tốc độ như FPS hay MOBA yêu cầu thao tác liên tục.(Ảnh: Genk)
Không chỉ tập trung vào hiệu năng chơi game, Corsair còn áp dụng cấu trúc gasket-mounted cùng nhiều lớp tiêu âm giúp cảm giác gõ trở nên mềm mại, giảm tiếng vang và mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.(Ảnh: Genk)
Không chỉ tập trung vào hiệu năng chơi game, Corsair còn áp dụng cấu trúc gasket-mounted cùng nhiều lớp tiêu âm giúp cảm giác gõ trở nên mềm mại, giảm tiếng vang và mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.(Ảnh: Genk)
Về khả năng kết nối, Vanguard Air 99 Wireless hỗ trợ đầy đủ ba chế độ gồm Slipstream Wireless, Bluetooth và USB-C có dây, đồng thời cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hệ điều hành Windows và Mac để phục vụ môi trường làm việc đa thiết bị.(Ảnh: Genk)
Về khả năng kết nối, Vanguard Air 99 Wireless hỗ trợ đầy đủ ba chế độ gồm Slipstream Wireless, Bluetooth và USB-C có dây, đồng thời cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hệ điều hành Windows và Mac để phục vụ môi trường làm việc đa thiết bị.(Ảnh: Genk)
Với mức giá hơn 6 triệu đồng, Corsair Vanguard Air 99 Wireless không chỉ là một bàn phím gaming cao cấp mà còn là giải pháp toàn diện dành cho người dùng cần thiết bị hiện đại, đa năng, nhiều tùy biến và đáp ứng tốt cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.(Ảnh: Genk)
Với mức giá hơn 6 triệu đồng, Corsair Vanguard Air 99 Wireless không chỉ là một bàn phím gaming cao cấp mà còn là giải pháp toàn diện dành cho người dùng cần thiết bị hiện đại, đa năng, nhiều tùy biến và đáp ứng tốt cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.(Ảnh: Genk)
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Thiên Trang (TH)
#bàn phím cao cấp #Corsair #Vanguard Air 99 #bàn phím không dây #gaming #làm việc

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