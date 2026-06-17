Sau hơn 6 năm có mặt trên thị trường kể từ năm 2019, Toyota Raize đang dần bước đến giai đoạn cuối vòng đời và nhiều khả năng sẽ sớm có thế hệ hoàn toàn mới.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV đô thị Toyota Raize thế hệ mới.

Dù Toyota vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, nhưng mới đây, loạt ảnh dựng không chính thức từ nghệ sĩ đồ họa nổi tiếng Theottle đã phần nào hé lộ diện mạo mà Toyota Raize thế hệ tiếp theo có thể hướng tới.

Theo bản dựng này, Raize mới được phát triển theo phong cách thiết kế lấy cảm hứng mạnh mẽ từ Toyota RAV4, mang đến diện mạo cứng cáp và đậm chất SUV hơn đáng kể.

Toyota Raize thế hệ mới sắp "lột xác" thiết kế, đẹp như RAV4.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha sắc nét hơn, lưới tản nhiệt dạng tổ ong cùng cản trước hầm hố – những chi tiết quen thuộc trên RAV4 thế hệ mới. Bên hông, các hốc bánh mở rộng cùng ốp nhựa đen quanh thân xe giúp Raize trông khỏe khoắn và nam tính hơn.

Phía sau xe cũng mang phong cách tương tự với cụm đèn hậu góc cạnh và cản sau thiết kế mạnh mẽ hơn, tạo cảm giác như một phiên bản thu nhỏ của RAV4. Tổng thể, bản dựng cho thấy Toyota có thể đang hướng Raize theo phong cách SUV trưởng thành hơn, thay vì thiên về đô thị như hiện tại.

Tổng thể, bản dựng cho thấy Toyota có thể đang hướng Raize theo phong cách SUV trưởng thành hơn, thay vì thiên về đô thị như hiện tại.

Dù vậy, cần lưu ý rằng đây vẫn chỉ là những hình ảnh dựng không chính thức và Toyota hiện chưa xác nhận bất kỳ chi tiết nào về thế hệ mới của Raize. Tuy nhiên, với việc mẫu xe đã bước vào cuối vòng đời, khả năng Raize sớm có màn lột xác toàn diện là điều hoàn toàn có thể xảy ra.