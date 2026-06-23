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[GALLERY] SpaceX muốn phóng 1 triệu vệ tinh, biến vũ trụ thành siêu máy tính

Số hóa - Xe

[GALLERY] SpaceX muốn phóng 1 triệu vệ tinh, biến vũ trụ thành siêu máy tính

SpaceX đang ấp ủ kế hoạch táo bạo xây dựng mạng lưới 1 triệu vệ tinh AI, biến quỹ đạo Trái Đất thành siêu máy tính khổng lồ chưa từng có.

Thiên Trang (TH)
Elon Musk tiếp tục khiến thế giới công nghệ bất ngờ khi ủng hộ kế hoạch đầy tham vọng của SpaceX nhằm xây dựng một mạng lưới vệ tinh trí tuệ nhân tạo quy mô chưa từng có, với mục tiêu biến không gian quanh Trái Đất thành một nền tảng điện toán khổng lồ phục vụ cho kỷ nguyên AI đang bùng nổ trên toàn cầu.
Elon Musk tiếp tục khiến thế giới công nghệ bất ngờ khi ủng hộ kế hoạch đầy tham vọng của SpaceX nhằm xây dựng một mạng lưới vệ tinh trí tuệ nhân tạo quy mô chưa từng có, với mục tiêu biến không gian quanh Trái Đất thành một nền tảng điện toán khổng lồ phục vụ cho kỷ nguyên AI đang bùng nổ trên toàn cầu.
Dự án được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa những tham vọng lớn nhất của Musk, bao gồm trí tuệ nhân tạo thông qua xAI, mạng Internet vệ tinh Starlink và hệ thống tên lửa tái sử dụng Starship, mở ra viễn cảnh hình thành một loại cơ sở hạ tầng công nghệ hoàn toàn mới ngoài không gian.
Dự án được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa những tham vọng lớn nhất của Musk, bao gồm trí tuệ nhân tạo thông qua xAI, mạng Internet vệ tinh Starlink và hệ thống tên lửa tái sử dụng Starship, mở ra viễn cảnh hình thành một loại cơ sở hạ tầng công nghệ hoàn toàn mới ngoài không gian.
Theo đề xuất, các vệ tinh thế hệ mới sẽ được trang bị phần cứng tính toán mạnh mẽ, hệ thống pin mặt trời công suất lớn, công nghệ làm mát tiên tiến cùng các liên kết laser tốc độ cao, cho phép chúng hoạt động như những trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.
Theo đề xuất, các vệ tinh thế hệ mới sẽ được trang bị phần cứng tính toán mạnh mẽ, hệ thống pin mặt trời công suất lớn, công nghệ làm mát tiên tiến cùng các liên kết laser tốc độ cao, cho phép chúng hoạt động như những trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.
SpaceX cho biết phần lớn công nghệ nền tảng của dự án đã được phát triển từ chương trình Starlink V3, trong đó mỗi vệ tinh có thể tạo ra công suất cực đại lên tới 150 kilowatt và duy trì khoảng 120 kilowatt liên tục để phục vụ các tác vụ tính toán phức tạp.
SpaceX cho biết phần lớn công nghệ nền tảng của dự án đã được phát triển từ chương trình Starlink V3, trong đó mỗi vệ tinh có thể tạo ra công suất cực đại lên tới 150 kilowatt và duy trì khoảng 120 kilowatt liên tục để phục vụ các tác vụ tính toán phức tạp.
Trong bối cảnh nhu cầu AI tăng mạnh trên toàn thế giới, các trung tâm dữ liệu truyền thống đang đối mặt với áp lực lớn về quỹ đất, tiêu thụ điện năng và chi phí làm mát, khiến ý tưởng chuyển hạ tầng điện toán lên không gian được xem là một giải pháp mang tính đột phá.
Trong bối cảnh nhu cầu AI tăng mạnh trên toàn thế giới, các trung tâm dữ liệu truyền thống đang đối mặt với áp lực lớn về quỹ đất, tiêu thụ điện năng và chi phí làm mát, khiến ý tưởng chuyển hạ tầng điện toán lên không gian được xem là một giải pháp mang tính đột phá.
Không gian vũ trụ được SpaceX đánh giá là môi trường lý tưởng nhờ nguồn năng lượng mặt trời gần như vô tận, khả năng hoạt động liên tục và điều kiện chân không giúp tản nhiệt tự nhiên, từ đó giảm đáng kể những hạn chế mà các trung tâm dữ liệu dưới mặt đất đang gặp phải.
Không gian vũ trụ được SpaceX đánh giá là môi trường lý tưởng nhờ nguồn năng lượng mặt trời gần như vô tận, khả năng hoạt động liên tục và điều kiện chân không giúp tản nhiệt tự nhiên, từ đó giảm đáng kể những hạn chế mà các trung tâm dữ liệu dưới mặt đất đang gặp phải.
Điều khiến giới chuyên gia chú ý nhất là quy mô của kế hoạch khi Elon Musk cho rằng mạng lưới này trong tương lai có thể mở rộng lên tới 1 triệu vệ tinh, một con số khổng lồ làm dấy lên nhiều tranh cãi về nguy cơ gia tăng rác vũ trụ và tình trạng tắc nghẽn quỹ đạo tầm thấp quanh Trái Đất.
Điều khiến giới chuyên gia chú ý nhất là quy mô của kế hoạch khi Elon Musk cho rằng mạng lưới này trong tương lai có thể mở rộng lên tới 1 triệu vệ tinh, một con số khổng lồ làm dấy lên nhiều tranh cãi về nguy cơ gia tăng rác vũ trụ và tình trạng tắc nghẽn quỹ đạo tầm thấp quanh Trái Đất.
Dù vậy, SpaceX khẳng định kinh nghiệm vận hành hơn 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động an toàn trên quỹ đạo là cơ sở để công ty tự tin hiện thực hóa dự án, đồng thời tin rằng điện toán quỹ đạo sẽ trở thành nền tảng hạ tầng chiến lược giúp các hệ thống AI phát triển ở quy mô vượt xa những gì con người có thể xây dựng trên mặt đất hiện nay.
Dù vậy, SpaceX khẳng định kinh nghiệm vận hành hơn 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động an toàn trên quỹ đạo là cơ sở để công ty tự tin hiện thực hóa dự án, đồng thời tin rằng điện toán quỹ đạo sẽ trở thành nền tảng hạ tầng chiến lược giúp các hệ thống AI phát triển ở quy mô vượt xa những gì con người có thể xây dựng trên mặt đất hiện nay.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Elon Musk #SpaceX #vệ tinh #AI #quỹ đạo #Starlink

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