[GALLERY] Elon Musk gây sốc khi nói con người có thể không cần đi làm

Tỷ phú Elon Musk dự báo AI sẽ thay đổi hoàn toàn việc làm trong 20 năm tới, nhưng con người vẫn nên học đại học để thích nghi tương lai.

Thiên Trang (TH)
Elon Musk tiếp tục gây chú ý khi đưa ra dự báo rằng trong chưa đầy 20 năm tới, con người có thể không còn bắt buộc phải đi làm vì trí tuệ nhân tạo và robot sẽ đảm nhận phần lớn công việc hiện nay, biến lao động trở thành một “lựa chọn” thay vì nhu cầu thiết yếu như ở thời điểm hiện tại.
Trong cuộc trò chuyện với nhà đầu tư kiêm podcaster Nikhil Kamath, Elon Musk cho rằng AI đang phát triển nhanh đến mức không chỉ thay thế các công việc mang tính lặp lại mà còn có khả năng xâm nhập vào nhiều lĩnh vực chuyên môn cao, nơi trước đây vốn được xem là “đặc quyền” của con người.
Theo Musk, tốc độ tiến hóa của công nghệ hiện nay đang khiến nhiều kỹ năng nghề nghiệp truyền thống có nguy cơ trở nên lỗi thời nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí ngay cả các con trai của ông cũng nhận thức được rằng những gì họ đang học hôm nay có thể không còn phù hợp trong tương lai gần.
Dù từng nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi với hệ thống giáo dục chính quy, lần này vị tỷ phú đứng sau Tesla và SpaceX lại cho rằng đại học vẫn đóng vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh kiến thức mà còn ở khả năng giúp người trẻ phát triển tư duy xã hội và mở rộng góc nhìn đa ngành.
Elon Musk nhấn mạnh rằng môi trường đại học tạo điều kiện để sinh viên tương tác, tranh luận và tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau, những yếu tố mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn dù công nghệ ngày càng thông minh và tự động hóa mạnh mẽ hơn.
Theo quan điểm của ông, việc học trong thời đại AI không nên chỉ xoay quanh một kỹ năng nghề nghiệp cụ thể mà cần hướng đến khả năng thích nghi, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, bởi đây là những năng lực được xem là khó bị máy móc thay thế nhất trong tương lai.
Những nhận định của Musk xuất hiện trong bối cảnh giới công nghệ và giáo dục toàn cầu đang tranh luận gay gắt về tác động của AI đối với thị trường lao động, khi ngày càng nhiều chuyên gia lo ngại việc phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể khiến con người suy giảm khả năng tư duy độc lập và xử lý tình huống thực tế.
Dự báo mới của Elon Musk một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn cho thời đại AI rằng nếu máy móc có thể làm phần lớn công việc của con người, thì giá trị thật sự của giáo dục và vai trò của con người trong xã hội tương lai sẽ thay đổi theo hướng nào trong hai thập kỷ tới.
