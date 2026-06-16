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[GALLERY] Nhân tài AI rời Mỹ hàng loạt, Thung lũng Silicon báo động

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nhân tài AI rời Mỹ hàng loạt, Thung lũng Silicon báo động

Làn sóng sa thải và chính sách visa siết chặt đang khiến nhiều chuyên gia AI gốc Ấn rời Mỹ, tạo nên cuộc dịch chuyển nhân tài công nghệ đáng chú ý.

Thiên Trang (TH)
Thung lũng Silicon từng được xem là “miền đất hứa” của giới công nghệ toàn cầu, nhưng làn sóng sa thải kéo dài cùng các chính sách nhập cư ngày càng khắt khe tại Mỹ đang khiến nhiều chuyên gia AI cân nhắc rời đi, mở ra cuộc dịch chuyển nhân tài công nghệ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Thung lũng Silicon từng được xem là “miền đất hứa” của giới công nghệ toàn cầu, nhưng làn sóng sa thải kéo dài cùng các chính sách nhập cư ngày càng khắt khe tại Mỹ đang khiến nhiều chuyên gia AI cân nhắc rời đi, mở ra cuộc dịch chuyển nhân tài công nghệ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Theo các nhà tuyển dụng và quỹ đầu tư công nghệ, ngày càng nhiều kỹ sư AI gốc Ấn đang chủ động tìm kiếm cơ hội quay trở về quê hương để tham gia vào làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ tại quốc gia Nam Á này, thay vì tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm việc tại các tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Microsoft hay Meta.
Theo các nhà tuyển dụng và quỹ đầu tư công nghệ, ngày càng nhiều kỹ sư AI gốc Ấn đang chủ động tìm kiếm cơ hội quay trở về quê hương để tham gia vào làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ tại quốc gia Nam Á này, thay vì tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm việc tại các tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Microsoft hay Meta.
Sự thay đổi này xuất phát từ thực tế rằng các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn diễn ra từ năm 2023 đến 2025 đã làm suy giảm đáng kể cảm giác ổn định vốn là lợi thế lớn nhất của các công ty Big Tech, trong khi những bất định liên quan đến visa H-1B khiến nhiều lao động nước ngoài phải đối mặt với áp lực về công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.
Sự thay đổi này xuất phát từ thực tế rằng các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn diễn ra từ năm 2023 đến 2025 đã làm suy giảm đáng kể cảm giác ổn định vốn là lợi thế lớn nhất của các công ty Big Tech, trong khi những bất định liên quan đến visa H-1B khiến nhiều lao động nước ngoài phải đối mặt với áp lực về công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.
Trong khi đó, hệ sinh thái AI tại Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ với hàng loạt startup được đầu tư lớn, sẵn sàng trả mức lương cạnh tranh cùng các gói cổ phần hấp dẫn, tạo cơ hội để kỹ sư AI tham gia xây dựng những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng đột phá thay vì chỉ đảm nhiệm vai trò chuyên môn tại các tập đoàn khổng lồ.
Trong khi đó, hệ sinh thái AI tại Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ với hàng loạt startup được đầu tư lớn, sẵn sàng trả mức lương cạnh tranh cùng các gói cổ phần hấp dẫn, tạo cơ hội để kỹ sư AI tham gia xây dựng những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng đột phá thay vì chỉ đảm nhiệm vai trò chuyên môn tại các tập đoàn khổng lồ.
Nhu cầu nhân lực AI tại Ấn Độ hiện tăng nhanh đến mức thị trường chỉ có khoảng một kỹ sư đủ năng lực cho mỗi mười vị trí tuyển dụng AI tạo sinh đang được mở, khiến cuộc cạnh tranh giành nhân tài trở nên khốc liệt giữa startup nội địa và các tập đoàn công nghệ quốc tế đang mở rộng hoạt động tại đây.
Nhu cầu nhân lực AI tại Ấn Độ hiện tăng nhanh đến mức thị trường chỉ có khoảng một kỹ sư đủ năng lực cho mỗi mười vị trí tuyển dụng AI tạo sinh đang được mở, khiến cuộc cạnh tranh giành nhân tài trở nên khốc liệt giữa startup nội địa và các tập đoàn công nghệ quốc tế đang mở rộng hoạt động tại đây.
Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, những tên tuổi lớn như OpenAI hay Anthropic cũng đã tăng cường hiện diện tại Ấn Độ nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, cho thấy quốc gia này đang dần trở thành một trung tâm AI mới của thế giới thay vì chỉ đóng vai trò gia công công nghệ như trước đây.
Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, những tên tuổi lớn như OpenAI hay Anthropic cũng đã tăng cường hiện diện tại Ấn Độ nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, cho thấy quốc gia này đang dần trở thành một trung tâm AI mới của thế giới thay vì chỉ đóng vai trò gia công công nghệ như trước đây.
Đặc biệt, nhóm kỹ sư có từ 5 đến 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực AI, học máy, điện toán đám mây và an ninh mạng đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu bởi đây là lực lượng có khả năng dẫn dắt các dự án công nghệ quy mô lớn cũng như xây dựng các mô hình AI thế hệ mới.
Đặc biệt, nhóm kỹ sư có từ 5 đến 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực AI, học máy, điện toán đám mây và an ninh mạng đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu bởi đây là lực lượng có khả năng dẫn dắt các dự án công nghệ quy mô lớn cũng như xây dựng các mô hình AI thế hệ mới.
Các chuyên gia nhận định hiện tượng “chảy máu chất xám ngược” này phản ánh sự thay đổi sâu sắc của thị trường lao động công nghệ toàn cầu, khi Thung lũng Silicon không còn là con đường duy nhất dẫn tới thành công, còn các trung tâm công nghệ mới như Ấn Độ đang nổi lên như những điểm đến hấp dẫn đối với thế hệ nhân tài AI tiếp theo.
Các chuyên gia nhận định hiện tượng “chảy máu chất xám ngược” này phản ánh sự thay đổi sâu sắc của thị trường lao động công nghệ toàn cầu, khi Thung lũng Silicon không còn là con đường duy nhất dẫn tới thành công, còn các trung tâm công nghệ mới như Ấn Độ đang nổi lên như những điểm đến hấp dẫn đối với thế hệ nhân tài AI tiếp theo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#nhân tài AI #Thung lũng Silicon #dịch chuyển nhân lực #Ấn Độ #công nghệ

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