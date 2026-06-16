[GALLERY] Nhân tài AI rời Mỹ hàng loạt, Thung lũng Silicon báo động

Làn sóng sa thải và chính sách visa siết chặt đang khiến nhiều chuyên gia AI gốc Ấn rời Mỹ, tạo nên cuộc dịch chuyển nhân tài công nghệ đáng chú ý.
Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.
Bose, Sony và Marshall đang sở hữu những mẫu tai nghe cao cấp có giá hàng triệu đồng nhưng vẫn được săn đón nhờ chất âm, chống ồn và trải nghiệm vượt trội.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát nên có cuộc sống đầy đủ vật chất.
Peugeot mới đây đã chính thức vén màn mẫu e-208 GTi 2026 mới – biến thể hot hatch hiệu năng cao thuần điện đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Pháp.
Trong khi Gen Z tìm cách “cai nghiện” smartphone bằng thiết bị retro, nhiều người U60 lại tích cực học AI và công nghệ mới, tạo nên nghịch lý thú vị năm 2026.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố nhận đặt giữ chỗ dòng CLA 200 electric thuần điện mới. Xe có giá iá dưới 1,7 tỷ đồng, sạc 10 phút lăn bánh 300 km.
Từ dự án sinh viên tại Harvard, Facebook đã trở thành hệ thống công nghệ khổng lồ vận hành hơn 3,4 tỷ người dùng với AI và hạ tầng dữ liệu đồ sộ.
Yamaha MT-07 2026 tại Việt Nam sở hữu thiết kế streetfighter cùng các nâng cấp lớn về trang bị để đem tới cảm giác lái ấn tượng, kèm giá niêm yết rẻ hơn.
Trực thăng tấn công Z-21 được mệnh danh là ‘Apache Trung Quốc’ sở hữu 6 giá treo vũ khí, cảm biến hiện đại và công nghệ giảm hồng ngoại tiên tiến.
Mẫu SUV MG ZS Hybrid+ 2026 vừa được ra mắt thị trường Malaysia, xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 5,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo chu trình WLTP.
Smartphone giá rẻ năm 2026 có nguy cơ quay về thiết kế và cấu hình từ một thập kỷ trước dù giá bán ngày càng đắt đỏ.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV gầm cao Ford Mondeo Sport 2026 mới sẽ có 2 phiên bản với giá bán từ 209.800-229.800 Nhân dân tệ (khoảng 734-804 triệu đồng).
UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.
Việc Kia K4 được mang đến trưng bày tại Malaysia có thể là dấu hiệu chứng tỏ mẫu xe sedan này sẽ sớm được bán ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân tìm ra điểm đột phá, sự nghiệp phát triển và tích lũy được khối tài sản lớn.
Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.
Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.
Jeep vừa tung chiến dịch quảng cáo gây sốc - tặng 100 chiếc Wrangler mới cho những người mang tên vị Tổng thống khai quốc nếu tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.
Nhiều gia đình than phiền Wi-Fi chậm nhưng không biết nguyên nhân lại đến từ vị trí đặt router sai cách, khiến tín hiệu yếu và mạng chập chờn.
Tại Triển lãm di động quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, Toyota đã trưng bày mẫu sedan Corolla Concept hoàn toàn mới, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.