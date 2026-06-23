[GALLERY] 18% nhạc mới do AI tạo mỗi ngày, ngành âm nhạc báo động

AI đang tạo ra hàng triệu ca khúc mỗi ngày, chiếm 18% lượng nhạc mới phát hành và làm dấy lên lo ngại về bản quyền, việc làm của nghệ sĩ.