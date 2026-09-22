[GALLERY] Lý Nhã Kỳ xuất hiện xinh đẹp ở sự kiện

Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện tại TP HCM với hình ảnh quý cô thanh lịch, cổ điển.
Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang thúc đẩy các hãng bia mở rộng danh mục sản phẩm không cồn, với doanh thu toàn cầu dự kiến đạt 49 tỷ USD vào năm 2030.
Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh duy trì sức hút trên sân khấu lẫn đời thường. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách biến hóa giúp cô nhận được sự chú ý từ công chúng.
Nissan X-Trail Hybrid 2027 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của hãng đến thị trường Mỹ và được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.
Gia đình Dương Khắc Linh có thêm hai thành viên khi Lưu Ngọc Duyên sinh đôi hai bé gái Dani và Sani.
Khách hàng đặt cọc VinFast VF Wild theo chương trình "Vì tương lai xanh" chỉ còn 741 triệu, mua qua O2O giảm thêm 2%, giá lăn bánh chỉ từ khoảng 760 triệu đồng.
Mazda CX-5 mới, Subaru Forester Hybrid, Mitsubishi Outlander, Suzuki XL7 Hybrid và Honda City nâng cấp là những mẫu ôtô Nhật sẽ ra mắt Việt Nam cuối năm 2026.
Sau 5 ngày nước tràn vào khu dân cư, hàng trăm hộ dân thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn sống giữa vùng ngập.
Chiếc Ferrari Purosangue màu đỏ lăn bánh tại Hà Nội này từng xuất hiện ở TP.HCM, đây là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam, dù đại lý chính hãng đã ra mắt từ 2023.
"Xóm rác" với hàng trăm hộ dân nhập cư còn nhiều khó khăn. Được CSGT cùng đoàn từ thiện về tặng quà Trung thu, người dân và những đứa trẻ vô cùng mừng rỡ.
Hyundai vừa ra mắt Tucson và Tucson XRT 2027 với truyền thông Hàn Quốc, hé lộ diện mạo mạnh mẽ hơn cùng hàng loạt chi tiết được thiết kế riêng chạy địa hình.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở 24 điểm trên Tỉnh lộ 74 (TP Huế) khiến nhiều đoạn của quyến đường vừa hoàn thành đưa vào khai thác 3 tháng ách tắc hoàn toàn.
Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.
Chery iCaur V27 Long-Range Edition vừa ra mắt với các nâng cấp tập trung vào phạm vi hoạt động, cùng những cải tiến về nội thất và công nghệ thông minh hơn.
Loạt điện thoại Ultra 2026 gây sốt với hệ thống camera đa năng, zoom quang học khủng, quay phim chuyên sâu, cấu hình mạnh mẽ và thiết kế sang trọng.
Không thay đổi thiết kế, Kawasaki Ninja H2 trở lại với động cơ giảm công suất ngang với các mẫu xe cùng nền tảng như Z H2 và H2 SX để đảm bảo chuẩn khí thải.
BYD Sealion 5 DM-i 2026 vừa có màn xuất hiện tại TP.HCM trong một sự kiện nội bộ dành riêng cho hệ thống đại lý, xe dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2026.
Sau chuỗi ngày mưa, trời thu Hà Nội bừng nắng, vườn hoa cẩm tú cầu cùng muôn sắc hoa ven hồ Gươm thu hút đông đảo người dân, du khách đổ về chụp ảnh.
Nora - thương hiệu xe điện của Pakistan vừa hé lộ mẫu MPV điện mang tên Nora Metro 2026 siêu rẻ, xe sẽ có giá dưới 3 triệu Rupee (khoảng 300 triệu đồng).
Dưới 15 triệu đồng, bạn có thể sở hữu tủ lạnh 4 cánh Inverter dung tích lớn, tiết kiệm điện, phù hợp gia đình 4-5 người cần dự trữ thực phẩm dài ngày.
Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt WR155R 2026 mới, mẫu xe địa hình 155cc thuộc dòng WR Series, dành cho những người trẻ mong muốn mở rộng trải nghiệm chinh phục.
Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Hummingbird sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư tinh xảo và các vật liệu tự nhiên để nâng tầm đẳng cấp chế tác nội thất.