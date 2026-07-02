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[GALLERY] Hyundai Ioniq 3 điện giá rẻ bản tiêu chuẩn lộ diện, chờ mở bán

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Ioniq 3 điện giá rẻ bản tiêu chuẩn lộ diện, chờ mở bán

Phiên bản tiêu chuẩn "giá mềm" của mẫu xe điện Hyundai Ioniq 3 2026 mới sở hữu cản trước/sau khác biệt, mâm hợp kim nhỏ hơn và khoang nội thất sáng màu.

Nguyễn Chung
Hyundai đã giới thiệu mẫu xe điện Ioniq 3 hoàn toàn mới vào hồi tháng 4/2026 nhưng chỉ tập tập trung vào phiên bản thể thao N Line. Giờ đây, bản tiêu chuẩn của mẫu ôtô điện này mới chính thức lộ diện. Qua những hình ảnh do hãng công bố, có thể thấy Hyundai Ioniq 3 tiêu chuẩn sở hữu thiết kế ngoại thất tiết chế hơn cùng khoang nội thất sáng và thư thái hơn so với bản N Line cao cấp.
Hyundai đã giới thiệu mẫu xe điện Ioniq 3 hoàn toàn mới vào hồi tháng 4/2026 nhưng chỉ tập tập trung vào phiên bản thể thao N Line. Giờ đây, bản tiêu chuẩn của mẫu ôtô điện này mới chính thức lộ diện. Qua những hình ảnh do hãng công bố, có thể thấy Hyundai Ioniq 3 tiêu chuẩn sở hữu thiết kế ngoại thất tiết chế hơn cùng khoang nội thất sáng và thư thái hơn so với bản N Line cao cấp.
Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Ioniq 3 được Hyundai mô tả là một mẫu ôtô điện linh hoạt, kết hợp các đặc điểm thiết kế của xe hatchback, fastback và SUV. Phiên bản tiêu chuẩn có phần cản trước đơn giản hơn với hốc hút gió đóng/mở chủ động. Các khe gió hầm hố và chi tiết ốp đen của bản N Line đã bị loại bỏ.
Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Ioniq 3 được Hyundai mô tả là một mẫu ôtô điện linh hoạt, kết hợp các đặc điểm thiết kế của xe hatchback, fastback và SUV. Phiên bản tiêu chuẩn có phần cản trước đơn giản hơn với hốc hút gió đóng/mở chủ động. Các khe gió hầm hố và chi tiết ốp đen của bản N Line đã bị loại bỏ.
Trong khi đó, cụm đèn pha LED tách rời cùng 4 điểm sáng trên lưới tản nhiệt thanh mảnh vẫn được giữ nguyên ở bản tiêu chuẩn. Ở phần thân xe của Hyundai Ioniq 3 phiên bản này, những khác biệt giữa bản tiêu chuẩn so với bản N Line gồm ốp gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe.
Trong khi đó, cụm đèn pha LED tách rời cùng 4 điểm sáng trên lưới tản nhiệt thanh mảnh vẫn được giữ nguyên ở bản tiêu chuẩn. Ở phần thân xe của Hyundai Ioniq 3 phiên bản này, những khác biệt giữa bản tiêu chuẩn so với bản N Line gồm ốp gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe.
Ioniq 3 bản tiêu chuẩn sở hữu bộ mâm mới có kích thước từ 16-18 inch thay vì 19 inch. Phía sau, Ioniq 3 tiêu chuẩn được trang bị cánh gió nhỏ hơn trên kính hậu kép và bộ khuếch tán gió kín đáo hơn. Xe không có các cánh hướng gió ở hai bên cản sau như bản N Line.
Ioniq 3 bản tiêu chuẩn sở hữu bộ mâm mới có kích thước từ 16-18 inch thay vì 19 inch. Phía sau, Ioniq 3 tiêu chuẩn được trang bị cánh gió nhỏ hơn trên kính hậu kép và bộ khuếch tán gió kín đáo hơn. Xe không có các cánh hướng gió ở hai bên cản sau như bản N Line.
Khoang nội thất của Hyundai Ioniq 3 bản tiêu chuẩn cũng thay đổi rõ rệt khi chuyển từ tông đen/đỏ của bản N Line sang các màu sáng hơn. Thiết kế bên trong được áp dụng triết lý “Furnished Space”, tập trung vào sự thoải mái và cảm giác cao cấp.
Khoang nội thất của Hyundai Ioniq 3 bản tiêu chuẩn cũng thay đổi rõ rệt khi chuyển từ tông đen/đỏ của bản N Line sang các màu sáng hơn. Thiết kế bên trong được áp dụng triết lý “Furnished Space”, tập trung vào sự thoải mái và cảm giác cao cấp.
Một điểm nhấn đáng chú ý của mẫu xe điện này là hệ thống giải trí mới dựa trên hệ điều hành Android mang tên Pleos Connect. Hệ thống này lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe Hyundai dành cho châu Âu sau khi được trang bị trên Grandeur thế hệ mới tại Hàn Quốc.
Một điểm nhấn đáng chú ý của mẫu xe điện này là hệ thống giải trí mới dựa trên hệ điều hành Android mang tên Pleos Connect. Hệ thống này lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe Hyundai dành cho châu Âu sau khi được trang bị trên Grandeur thế hệ mới tại Hàn Quốc.
Ở bản tiêu chuẩn, xe chỉ dùng màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 12,9 inch thay vì 14,6 inch như bản N Line. Bảng đồng hồ kỹ thuật số mỏng là trang bị tùy chọn. Hyundai cho biết Pleos App Market sẽ cung cấp khoảng 30 ứng dụng của bên thứ 3 ngay khi ra mắt và tiếp tục được mở rộng vào cuối năm nay.
Ở bản tiêu chuẩn, xe chỉ dùng màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 12,9 inch thay vì 14,6 inch như bản N Line. Bảng đồng hồ kỹ thuật số mỏng là trang bị tùy chọn. Hyundai cho biết Pleos App Market sẽ cung cấp khoảng 30 ứng dụng của bên thứ 3 ngay khi ra mắt và tiếp tục được mở rộng vào cuối năm nay.
Ngoài ra, Ioniq 3 còn được trang bị trợ lý giọng nói AI Gleo với khả năng hỗ trợ hội thoại tự nhiên. Ở giai đoạn đầu, Hyundai Ioniq 3 sẽ có hai cấu hình truyền động là Standard và Long Range, đều sử dụng 1 mô-tơ điện.
Ngoài ra, Ioniq 3 còn được trang bị trợ lý giọng nói AI Gleo với khả năng hỗ trợ hội thoại tự nhiên. Ở giai đoạn đầu, Hyundai Ioniq 3 sẽ có hai cấu hình truyền động là Standard và Long Range, đều sử dụng 1 mô-tơ điện.
Cấu hình Standard cho công suất tối đa 144 mã lực và phạm vi hoạt động 344 km theo chu trình thử nghiệm WLTP nhờ bộ pin 42,2 kWh. Trong khi đó, cấu hình Long Range có thể di chuyển tối đa 496 km sau mỗi lần sạc nhờ pin 61 kWh lớn hơn và mô-tơ điện mạnh 133 mã lực.
Cấu hình Standard cho công suất tối đa 144 mã lực và phạm vi hoạt động 344 km theo chu trình thử nghiệm WLTP nhờ bộ pin 42,2 kWh. Trong khi đó, cấu hình Long Range có thể di chuyển tối đa 496 km sau mỗi lần sạc nhờ pin 61 kWh lớn hơn và mô-tơ điện mạnh 133 mã lực.
Mẫu xe điện này sử dụng nền tảng khung gầm E-GMP điện áp 400 V, dùng chung với Kia EV3 và EV4. Theo Hyundai, quá trình phát triển và thử nghiệm được thực hiện với trọng tâm là “khách hàng, thói quen lái xe và hạ tầng châu Âu”. Hiện Hyundai chưa công bố giá bán của Ioniq 3 tại châu Âu.
Mẫu xe điện này sử dụng nền tảng khung gầm E-GMP điện áp 400 V, dùng chung với Kia EV3 và EV4. Theo Hyundai, quá trình phát triển và thử nghiệm được thực hiện với trọng tâm là “khách hàng, thói quen lái xe và hạ tầng châu Âu”. Hiện Hyundai chưa công bố giá bán của Ioniq 3 tại châu Âu.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Hyundai Ioniq 3 2026.
Nguyễn Chung
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