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[GALLERY] Đừng để AI dẫn lối, chuyến du lịch của bạn có còn là chính mình?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Đừng để AI dẫn lối, chuyến du lịch của bạn có còn là chính mình?

AI và thuật toán mạng xã hội đang định hình cách con người chọn điểm đến, quán ăn và lịch trình du lịch.

Thiên Trang (TH)
Những bãi biển đông nghịt người cầm điện thoại quay video, quán cà phê nổi tiếng chỉ vì "lên hình đẹp" hay các điểm check-in xuất hiện dày đặc trên TikTok đang cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán mạng xã hội không chỉ thay đổi cách con người tiếp cận thông tin mà còn âm thầm định hình hành trình du lịch của hàng triệu người trên thế giới.
Những bãi biển đông nghịt người cầm điện thoại quay video, quán cà phê nổi tiếng chỉ vì "lên hình đẹp" hay các điểm check-in xuất hiện dày đặc trên TikTok đang cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán mạng xã hội không chỉ thay đổi cách con người tiếp cận thông tin mà còn âm thầm định hình hành trình du lịch của hàng triệu người trên thế giới.
Diệu Linh, một bạn trẻ yêu thích du lịch bụi, cho biết nhiều địa điểm từng mang vẻ đẹp bình yên đã nhanh chóng thay đổi sau khi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, khi lượng lớn du khách chỉ ghé qua để chụp ảnh, quay video rồi rời đi, khiến bản sắc văn hóa và trải nghiệm thực tế dần bị lấn át bởi nhu cầu tạo nội dung phục vụ thuật toán.
Diệu Linh, một bạn trẻ yêu thích du lịch bụi, cho biết nhiều địa điểm từng mang vẻ đẹp bình yên đã nhanh chóng thay đổi sau khi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, khi lượng lớn du khách chỉ ghé qua để chụp ảnh, quay video rồi rời đi, khiến bản sắc văn hóa và trải nghiệm thực tế dần bị lấn át bởi nhu cầu tạo nội dung phục vụ thuật toán.
Theo nghiên cứu của Đại học Cornell, các hệ thống gợi ý ứng dụng AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn điểm đến, khách sạn và lịch trình của du khách, đồng thời có khả năng cá nhân hóa nội dung để tác động trực tiếp đến hành vi, khiến người dùng dễ tin rằng những địa điểm xuất hiện liên tục trên bảng tin chính là lựa chọn tốt nhất.
Theo nghiên cứu của Đại học Cornell, các hệ thống gợi ý ứng dụng AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn điểm đến, khách sạn và lịch trình của du khách, đồng thời có khả năng cá nhân hóa nội dung để tác động trực tiếp đến hành vi, khiến người dùng dễ tin rằng những địa điểm xuất hiện liên tục trên bảng tin chính là lựa chọn tốt nhất.
Xu hướng này diễn ra song song với tốc độ phổ biến mạnh mẽ của AI khi khảo sát của Gallup cho thấy tỷ lệ người lao động Mỹ sử dụng AI trong công việc đã tăng từ 21% năm 2023 lên khoảng 45% vào cuối năm 2025, phản ánh việc công nghệ không còn là công cụ dành riêng cho giới kỹ thuật mà đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.
Xu hướng này diễn ra song song với tốc độ phổ biến mạnh mẽ của AI khi khảo sát của Gallup cho thấy tỷ lệ người lao động Mỹ sử dụng AI trong công việc đã tăng từ 21% năm 2023 lên khoảng 45% vào cuối năm 2025, phản ánh việc công nghệ không còn là công cụ dành riêng cho giới kỹ thuật mà đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.
Không chỉ người dùng thay đổi cách ra quyết định, các doanh nghiệp và điểm du lịch cũng bắt đầu điều chỉnh để phù hợp với thuật toán, từ việc đầu tư mạnh vào những góc "sống ảo", thiết kế món ăn bắt mắt cho đến xây dựng các không gian check-in nhằm gia tăng khả năng lan truyền trên mạng xã hội thay vì tập trung hoàn toàn vào chất lượng dịch vụ hay giá trị văn hóa.
Không chỉ người dùng thay đổi cách ra quyết định, các doanh nghiệp và điểm du lịch cũng bắt đầu điều chỉnh để phù hợp với thuật toán, từ việc đầu tư mạnh vào những góc "sống ảo", thiết kế món ăn bắt mắt cho đến xây dựng các không gian check-in nhằm gia tăng khả năng lan truyền trên mạng xã hội thay vì tập trung hoàn toàn vào chất lượng dịch vụ hay giá trị văn hóa.
Sau nhiều lần thất vọng với các địa điểm được quảng bá quá mức, Diệu Linh đã thay đổi cách chuẩn bị cho mỗi chuyến đi bằng việc kết hợp tham khảo Google Maps, diễn đàn du lịch, ý kiến người dân địa phương và tìm hiểu lịch sử, văn hóa của điểm đến thay vì chỉ dựa vào những video ngắn do thuật toán đề xuất.
Sau nhiều lần thất vọng với các địa điểm được quảng bá quá mức, Diệu Linh đã thay đổi cách chuẩn bị cho mỗi chuyến đi bằng việc kết hợp tham khảo Google Maps, diễn đàn du lịch, ý kiến người dân địa phương và tìm hiểu lịch sử, văn hóa của điểm đến thay vì chỉ dựa vào những video ngắn do thuật toán đề xuất.
Các chuyên gia cho rằng AI mang lại nhiều lợi ích trong việc tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và xây dựng lịch trình, nhưng nếu phụ thuộc hoàn toàn vào các gợi ý của thuật toán, con người rất dễ đánh mất khả năng khám phá độc lập, vô tình biến những chuyến du lịch thành hành trình lặp lại giống hàng triệu người khác.
Các chuyên gia cho rằng AI mang lại nhiều lợi ích trong việc tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và xây dựng lịch trình, nhưng nếu phụ thuộc hoàn toàn vào các gợi ý của thuật toán, con người rất dễ đánh mất khả năng khám phá độc lập, vô tình biến những chuyến du lịch thành hành trình lặp lại giống hàng triệu người khác.
Trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng không phải là từ chối công nghệ mà là sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ, đồng thời giữ quyền quyết định cuối cùng cho bản thân, bởi những trải nghiệm đáng nhớ nhất đôi khi lại đến từ những con đường không xuất hiện trên bảng tin hay những địa điểm chưa từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội.
Trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng không phải là từ chối công nghệ mà là sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ, đồng thời giữ quyền quyết định cuối cùng cho bản thân, bởi những trải nghiệm đáng nhớ nhất đôi khi lại đến từ những con đường không xuất hiện trên bảng tin hay những địa điểm chưa từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#AI #du lịch #mạng xã hội #xu hướng #trải nghiệm

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