Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Ra mắt Lamborghini Urus SE Performante, siêu SUV hybrid mạnh 810 PS

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ra mắt Lamborghini Urus SE Performante, siêu SUV hybrid mạnh 810 PS

Lamborghini Urus Performante SE sở hữu công suất 801 mã lực, tăng so với 789 mã lực của phiên bản plug-in hybrid SE thường. Nhưng đổi lại, chiếc xe nặng hơn.

Nguyễn Chung
Lamborghini vừa chính thức giới thiệu Lamborghini Urus SE Performante 2026 mới, phiên bản hiệu suất cao mới nhất trong dòng Urus SE. Đây là biến thể nâng cấp theo hướng thể thao hơn, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid nhưng được tinh chỉnh mạnh mẽ hơn cả bản Urus SE tiêu chuẩn.
Lamborghini vừa chính thức giới thiệu Lamborghini Urus SE Performante 2026 mới, phiên bản hiệu suất cao mới nhất trong dòng Urus SE. Đây là biến thể nâng cấp theo hướng thể thao hơn, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid nhưng được tinh chỉnh mạnh mẽ hơn cả bản Urus SE tiêu chuẩn.
Tương tự Urus SE, phiên bản Performante vẫn sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp một mô-tơ điện đặt giữa động cơ và hộp số. Tuy nhiên, tổng công suất hệ thống đã được nâng lên mức 810 PS cùng mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, tăng so với mức 800 PS và 950 Nm của bản tiêu chuẩn.
Tương tự Urus SE, phiên bản Performante vẫn sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp một mô-tơ điện đặt giữa động cơ và hộp số. Tuy nhiên, tổng công suất hệ thống đã được nâng lên mức 810 PS cùng mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, tăng so với mức 800 PS và 950 Nm của bản tiêu chuẩn.
Theo Lamborghini, mức sức mạnh cao hơn đạt được nhờ hệ thống xả titan mới được phát triển cùng Akrapovic, giúp giảm 10 kg so với ống xả tiêu chuẩn và có thiết kế tối ưu luồng khí xả hiệu quả hơn. Xe vẫn sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 25,9 kWh, cho phép chạy hoàn toàn bằng điện quãng đường tối đa 60 km.
Theo Lamborghini, mức sức mạnh cao hơn đạt được nhờ hệ thống xả titan mới được phát triển cùng Akrapovic, giúp giảm 10 kg so với ống xả tiêu chuẩn và có thiết kế tối ưu luồng khí xả hiệu quả hơn. Xe vẫn sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 25,9 kWh, cho phép chạy hoàn toàn bằng điện quãng đường tối đa 60 km.
Ngoài động cơ, Lamborghini cũng tập trung giảm trọng lượng tổng thể cho xe. Hệ thống phanh tích hợp mới giúp tiết kiệm 4 kg, gói cách âm và chống rung được tinh chỉnh giảm thêm 3,3 kg, trong khi chất liệu bọc nội thất mới Corsa Tex by Dinamica giúp cắt giảm tiếp 2,7 kg. Tổng cộng, Urus SE Performante nhẹ hơn bản tiêu chuẩn 32 kg, với trọng lượng không tải còn 2.473 kg.
Ngoài động cơ, Lamborghini cũng tập trung giảm trọng lượng tổng thể cho xe. Hệ thống phanh tích hợp mới giúp tiết kiệm 4 kg, gói cách âm và chống rung được tinh chỉnh giảm thêm 3,3 kg, trong khi chất liệu bọc nội thất mới Corsa Tex by Dinamica giúp cắt giảm tiếp 2,7 kg. Tổng cộng, Urus SE Performante nhẹ hơn bản tiêu chuẩn 32 kg, với trọng lượng không tải còn 2.473 kg.
Một điểm đáng chú ý là xe được trang bị hệ thống cảm biến 6D, từng xuất hiện trên mẫu Lamborghini Fenomeno, cho phép đo gia tốc theo các trục X, Y và Z cùng các thông số nghiêng, lắc và xoay thân xe theo thời gian thực. Bên cạnh các chế độ lái quen thuộc như Strada, Sport và Corsa, Lamborghini bổ sung thêm chế độ Rally, được thiết lập riêng để tối ưu khả năng vận hành trên địa hình trơn trượt.
Một điểm đáng chú ý là xe được trang bị hệ thống cảm biến 6D, từng xuất hiện trên mẫu Lamborghini Fenomeno, cho phép đo gia tốc theo các trục X, Y và Z cùng các thông số nghiêng, lắc và xoay thân xe theo thời gian thực. Bên cạnh các chế độ lái quen thuộc như Strada, Sport và Corsa, Lamborghini bổ sung thêm chế độ Rally, được thiết lập riêng để tối ưu khả năng vận hành trên địa hình trơn trượt.
Hệ thống treo khí nén hai buồng, hai van cũng được tinh chỉnh lại, giúp giảm 55% độ nghiêng thân xe và giảm 25% rung động liên quan đến sự thoải mái so với thế hệ Urus Performante trước đó. Bên cạnh đó, xe được trang bị bộ mâm 22 hoặc 23 inch.
Hệ thống treo khí nén hai buồng, hai van cũng được tinh chỉnh lại, giúp giảm 55% độ nghiêng thân xe và giảm 25% rung động liên quan đến sự thoải mái so với thế hệ Urus Performante trước đó. Bên cạnh đó, xe được trang bị bộ mâm 22 hoặc 23 inch.
Về thiết kế, Urus SE Performante sử dụng nhiều vật liệu carbon hơn ở nắp capo, mui xe, vòm bánh, ốp sườn và bộ khuếch tán gió sau. Những thay đổi khí động học giúp xe giảm 3% lực cản nhưng đồng thời tăng 23% lực ép xuống mặt đường so với Urus SE tiêu chuẩn.
Về thiết kế, Urus SE Performante sử dụng nhiều vật liệu carbon hơn ở nắp capo, mui xe, vòm bánh, ốp sườn và bộ khuếch tán gió sau. Những thay đổi khí động học giúp xe giảm 3% lực cản nhưng đồng thời tăng 23% lực ép xuống mặt đường so với Urus SE tiêu chuẩn.
Khoang nội thất cũng được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch mới, giao diện lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Revuelto, cùng cách phối vật liệu riêng để tạo dấu ấn khác biệt.
Khoang nội thất cũng được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch mới, giao diện lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Revuelto, cùng cách phối vật liệu riêng để tạo dấu ấn khác biệt.
Hiện Lamborghini chưa công bố giá bán chính thức cho Urus SE Performante, nhưng nhiều khả năng mẫu SUV hiệu suất cao này sẽ có giá cao hơn đáng kể so với Urus SE tiêu chuẩn. Dự kiến, xe sẽ đến tay các đại lý vào đầu năm 2027.
Hiện Lamborghini chưa công bố giá bán chính thức cho Urus SE Performante, nhưng nhiều khả năng mẫu SUV hiệu suất cao này sẽ có giá cao hơn đáng kể so với Urus SE tiêu chuẩn. Dự kiến, xe sẽ đến tay các đại lý vào đầu năm 2027.
Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus SE Performante 2026 mới.
Nguyễn Chung
#Lamborghini Urus SE Performante 2026 mới #giá xe Lamborghini Urus SE Performante 2026 #Lamborghini Urus SE Performante 2026 nâng cấp #siêu SUV Lamborghini Urus SE Performante 2026 #ra mắt Lamborghini Urus SE Performante 2026 #Lamborghini Urus SE Performante 2026 mạnh hơn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT