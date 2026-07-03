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Số hóa - Xe

Mitsubishi Việt Nam ưu đãi loạt ôtô hot, Xpander giảm tới 85 triệu đồng

Trong tháng 7/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục mang đến loạt chương trình ưu đãi như hỗ trợ 100% phí trước bạ, tặng kèm phụ kiện và phiếu nhiên liệu.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Mitsubishi Xpander và Xpander Cross thế hệ mới.

Ngay từ những ngày đầu tháng 7/2026, nhiều thương hiệu ôtô Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai ưu đãi mới với người dùng. Đáng chú ý nhất là Mitsubishi Motors Việt Nam, trong tháng 7 này hãng tiếp tục mang đến loạt chương trình ưu đãi đa dạng và thiết thực như hỗ trợ tài chính 0% trong 12 tháng, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm phụ kiện và phiếu nhiên liệu dành cho khách hàng.

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Destinator sẽ nhận được tổng giá trị ưu đãi tới 60 triệu đồng trong tháng 7/2026.

Đầu tiên là Mitsubishi Destinator, mẫu xe SUV 7 chỗ này sẽ nhận được tổng giá trị ưu đãi lên tới 60 triệu đồng. Destinator bản Premium được giảm 35 triệu theo gói ưu đãi tài chính, tặng kèm một gói film cách nhiệt và bảo hiểm vật chất, tương đương 25 triệu đồng.

Phiên bản Ultimate được giảm 35 triệu và tặng kèm gói film cách nhiệt, nâng tổng giá trị khuyến mại lên 50 triệu đồng. Như vậy, sau khi áp dụng khuyến mại, giá của Destinator Premium được giảm còn 720 triệu, trong khi bản Ultimate có giá bán sau ưu đãi khoảng 805 triệu đồng.

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Mitsubishi Xforce tiếp tục được hưởng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với các phiên bản Luxury và GLX, giá trị hỗ trợ tối đa lên tới 66 triệu đồng.

Khách hàng mua Mitsubishi Xforce trong tháng 7/2026 tiếp tục được hưởng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với các phiên bản Luxury và GLX, giá trị hỗ trợ tối đa lên tới 66 triệu đồng. Riêng phiên bản Xforce Ultimate, khách hàng nhận gói ưu đãi tài chính trị giá 55 triệu đồng.

Gây chú ý nhất là mẫu xe MPV Xpander, khách hàng mua các phiên bản Xpander và Xpander Cross trong tháng 7/2026 tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu, với tổng giá trị ưu đãi lên tới 85 triệu đồng.

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Khách hàng mua Xpander và Xpander Cross trong tháng 7/2026 tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu, tổng giá trị ưu đãi tới 85 triệu đồng.

Đặc biệt, người mua Xpander Premium có thể tối ưu chi phí sở hữu xe khi tham gia gói vay MAF với lãi suất 0% trong 12 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai chương trình ưu đãi: Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (khoảng 66 triệu đồng) cùng phiếu nhiên liệu trị giá 14 triệu đồng, hoặc nhận gói ưu đãi tài chính 40 triệu đồng kết hợp chương trình vay ưu đãi MAF với lãi suất 0% trong 12 tháng.

Ngoài ra, mẫu xe sedan tiết kiệm nhiên liệu Attrage có ưu đãi lên tới 48,5 triệu đồng, bao gồm gói ưu đãi tài chính và quà tặng kèm.

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itsubishi Triton giảm tới 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản.

Mitsubishi Triton cũng giảm tới 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Riêng phiên bản Triton 2WD AT GLX được tặng kèm phiếu nhiên liệu, tổng giá trị khuyến mãi tương đương 49 triệu đồng.

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