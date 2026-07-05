Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Doanh nghiệp đốt tiền vì AI, chuyên gia chỉ ra cách tránh lỗ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Doanh nghiệp đốt tiền vì AI, chuyên gia chỉ ra cách tránh lỗ

Không phải AI càng thông minh càng hiệu quả. Chiến lược "trí thông minh đủ dùng" đang giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và khai thác AI Agent bền vững.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh AI Agent bùng nổ, nhiều doanh nghiệp đang chạy theo những mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất với kỳ vọng nâng cao hiệu suất, nhưng thực tế phần lớn khối lượng công việc hằng ngày chỉ xoay quanh các tác vụ lặp lại như trả lời email, hỗ trợ khách hàng, xử lý biểu mẫu hay giải đáp câu hỏi phổ biến, khiến việc sử dụng các mô hình AI cao cấp trở thành bài toán tốn kém và kém hiệu quả về mặt chi phí.
Trong bối cảnh AI Agent bùng nổ, nhiều doanh nghiệp đang chạy theo những mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất với kỳ vọng nâng cao hiệu suất, nhưng thực tế phần lớn khối lượng công việc hằng ngày chỉ xoay quanh các tác vụ lặp lại như trả lời email, hỗ trợ khách hàng, xử lý biểu mẫu hay giải đáp câu hỏi phổ biến, khiến việc sử dụng các mô hình AI cao cấp trở thành bài toán tốn kém và kém hiệu quả về mặt chi phí.
Theo các chuyên gia, thay vì đầu tư vào những mô hình AI đắt đỏ cho mọi quy trình, doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược "Trí thông minh đủ dùng" (Acceptable Intelligence), tức chỉ sử dụng mức năng lực AI vừa đủ để hoàn thành từng nhiệm vụ, từ đó tối ưu tài nguyên điện toán, giảm đáng kể chi phí token và duy trì biên lợi nhuận trong quá trình vận hành.
Theo các chuyên gia, thay vì đầu tư vào những mô hình AI đắt đỏ cho mọi quy trình, doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược "Trí thông minh đủ dùng" (Acceptable Intelligence), tức chỉ sử dụng mức năng lực AI vừa đủ để hoàn thành từng nhiệm vụ, từ đó tối ưu tài nguyên điện toán, giảm đáng kể chi phí token và duy trì biên lợi nhuận trong quá trình vận hành.
Triết lý này được ví như quá trình "cắt tỉa nơ-ron" của não bộ con người, khi các kết nối không cần thiết được loại bỏ để tập trung nguồn lực cho những kỹ năng quan trọng nhất, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cắt giảm các thuật toán dư thừa, phân bổ AI theo đúng giá trị của từng công việc thay vì theo đuổi sự hoàn hảo ở mọi khâu.
Triết lý này được ví như quá trình "cắt tỉa nơ-ron" của não bộ con người, khi các kết nối không cần thiết được loại bỏ để tập trung nguồn lực cho những kỹ năng quan trọng nhất, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cắt giảm các thuật toán dư thừa, phân bổ AI theo đúng giá trị của từng công việc thay vì theo đuổi sự hoàn hảo ở mọi khâu.
Một trong những giải pháp nổi bật là xây dựng hệ thống phân luồng AI Agent theo nhiều cấp độ, trong đó khoảng 90% các yêu cầu phổ biến của khách hàng như tra cứu hóa đơn, kiểm tra mức sử dụng dịch vụ hay hỗ trợ lỗi cơ bản sẽ được xử lý bằng các mô hình ngôn ngữ nhỏ hoặc mã nguồn mở có chi phí gần như bằng không, còn những tình huống phức tạp liên quan đến pháp lý, phân tích hợp đồng hoặc chiến lược kinh doanh mới được chuyển sang các mô hình AI cao cấp.
Một trong những giải pháp nổi bật là xây dựng hệ thống phân luồng AI Agent theo nhiều cấp độ, trong đó khoảng 90% các yêu cầu phổ biến của khách hàng như tra cứu hóa đơn, kiểm tra mức sử dụng dịch vụ hay hỗ trợ lỗi cơ bản sẽ được xử lý bằng các mô hình ngôn ngữ nhỏ hoặc mã nguồn mở có chi phí gần như bằng không, còn những tình huống phức tạp liên quan đến pháp lý, phân tích hợp đồng hoặc chiến lược kinh doanh mới được chuyển sang các mô hình AI cao cấp.
Bên cạnh đó, công nghệ Semantic Caching hay lưu trữ ngữ nghĩa cũng được xem là công cụ quan trọng giúp tiết kiệm chi phí vận hành khi hệ thống có thể tái sử dụng các câu trả lời đã được xử lý trước đó đối với những câu hỏi giống nhau, thay vì liên tục gọi AI phân tích từ đầu, qua đó rút ngắn thời gian phản hồi và giảm đáng kể chi phí điện toán.
Bên cạnh đó, công nghệ Semantic Caching hay lưu trữ ngữ nghĩa cũng được xem là công cụ quan trọng giúp tiết kiệm chi phí vận hành khi hệ thống có thể tái sử dụng các câu trả lời đã được xử lý trước đó đối với những câu hỏi giống nhau, thay vì liên tục gọi AI phân tích từ đầu, qua đó rút ngắn thời gian phản hồi và giảm đáng kể chi phí điện toán.
Thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp từng đầu tư xây dựng hàng trăm AI Agent đã phải đối mặt với hóa đơn token lên tới hàng chục hoặc hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, bởi họ sử dụng mô hình AI mạnh cho cả những tác vụ đơn giản, trong khi giá trị kinh doanh tạo ra không đủ bù đắp chi phí vận hành hệ thống.
Thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp từng đầu tư xây dựng hàng trăm AI Agent đã phải đối mặt với hóa đơn token lên tới hàng chục hoặc hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, bởi họ sử dụng mô hình AI mạnh cho cả những tác vụ đơn giản, trong khi giá trị kinh doanh tạo ra không đủ bù đắp chi phí vận hành hệ thống.
Các chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh trong kỷ nguyên AI sẽ không còn nằm ở việc doanh nghiệp sở hữu mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất, mà ở khả năng thiết kế kiến trúc AI Agent hợp lý, biết phân tầng nhiệm vụ, lựa chọn đúng mô hình cho từng tình huống và tối ưu từng khoản chi phí để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.
Các chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh trong kỷ nguyên AI sẽ không còn nằm ở việc doanh nghiệp sở hữu mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất, mà ở khả năng thiết kế kiến trúc AI Agent hợp lý, biết phân tầng nhiệm vụ, lựa chọn đúng mô hình cho từng tình huống và tối ưu từng khoản chi phí để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.
Chiến lược "Trí thông minh đủ dùng" vì thế được xem là hướng đi thực dụng cho doanh nghiệp trong thời đại AI, giúp khai thác tối đa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu quả vận hành, bảo vệ lợi nhuận và tránh rơi vào tình trạng "đốt tiền" chỉ vì chạy theo những công nghệ vượt quá nhu cầu thực tế.
Chiến lược "Trí thông minh đủ dùng" vì thế được xem là hướng đi thực dụng cho doanh nghiệp trong thời đại AI, giúp khai thác tối đa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu quả vận hành, bảo vệ lợi nhuận và tránh rơi vào tình trạng "đốt tiền" chỉ vì chạy theo những công nghệ vượt quá nhu cầu thực tế.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#AI #doanh nghiệp #chi phí #chiến lược #trí thông minh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT