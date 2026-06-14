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[GALLERY] Điều hòa không mát, đừng vội nạp gas kẻo mất tiền oan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Điều hòa không mát, đừng vội nạp gas kẻo mất tiền oan

Điều hòa làm lạnh kém chưa chắc do hết gas, một thao tác kiểm tra đơn giản có thể giúp người dùng tránh bị “vẽ bệnh” và tốn hàng triệu đồng không cần thiết.

Thiên Trang (TH)
Điều hòa không còn làm lạnh giữa những ngày nắng nóng thường khiến nhiều người nghĩ ngay đến việc thiết bị đã hết gas, tuy nhiên các chuyên gia điện lạnh cho biết đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân khiến không ít gia đình phải chi trả những khoản tiền sửa chữa không cần thiết.
Điều hòa không còn làm lạnh giữa những ngày nắng nóng thường khiến nhiều người nghĩ ngay đến việc thiết bị đã hết gas, tuy nhiên các chuyên gia điện lạnh cho biết đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân khiến không ít gia đình phải chi trả những khoản tiền sửa chữa không cần thiết.
Thực tế, gas điều hòa vận hành trong một hệ thống khép kín nên nếu máy được lắp đặt đúng kỹ thuật và không xảy ra hiện tượng rò rỉ, lượng gas bên trong gần như không bị hao hụt trong suốt nhiều năm sử dụng, thậm chí có thể duy trì ổn định từ 7 đến 10 năm hoặc lâu hơn mà không cần nạp thêm.
Thực tế, gas điều hòa vận hành trong một hệ thống khép kín nên nếu máy được lắp đặt đúng kỹ thuật và không xảy ra hiện tượng rò rỉ, lượng gas bên trong gần như không bị hao hụt trong suốt nhiều năm sử dụng, thậm chí có thể duy trì ổn định từ 7 đến 10 năm hoặc lâu hơn mà không cần nạp thêm.
Theo các đơn vị kỹ thuật, chi phí nạp gas điều hòa hiện dao động từ khoảng 200.000 đồng đối với trường hợp bổ sung một phần gas cho đến hơn 1,5 triệu đồng nếu phải nạp mới hoàn toàn, đặc biệt với các dòng điều hòa Inverter sử dụng môi chất lạnh R32 đang phổ biến trên thị trường.
Theo các đơn vị kỹ thuật, chi phí nạp gas điều hòa hiện dao động từ khoảng 200.000 đồng đối với trường hợp bổ sung một phần gas cho đến hơn 1,5 triệu đồng nếu phải nạp mới hoàn toàn, đặc biệt với các dòng điều hòa Inverter sử dụng môi chất lạnh R32 đang phổ biến trên thị trường.
Trước khi đồng ý với kết luận “hết gas” từ thợ sửa chữa, người dùng nên thực hiện một bước kiểm tra đơn giản là quan sát lưới lọc gió bên trong dàn lạnh, bởi bụi bẩn tích tụ quá nhiều có thể làm cản trở luồng khí lạnh, khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả dù hệ thống gas vẫn hoàn toàn bình thường.
Trước khi đồng ý với kết luận “hết gas” từ thợ sửa chữa, người dùng nên thực hiện một bước kiểm tra đơn giản là quan sát lưới lọc gió bên trong dàn lạnh, bởi bụi bẩn tích tụ quá nhiều có thể làm cản trở luồng khí lạnh, khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả dù hệ thống gas vẫn hoàn toàn bình thường.
Ngoài lưới lọc, cục nóng đặt ở vị trí bí bách, bị che chắn hoặc không đủ không gian tản nhiệt cũng là nguyên nhân khiến khả năng làm mát suy giảm đáng kể, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao, khiến nhiều người nhầm tưởng thiết bị đang gặp sự cố nghiêm trọng.
Ngoài lưới lọc, cục nóng đặt ở vị trí bí bách, bị che chắn hoặc không đủ không gian tản nhiệt cũng là nguyên nhân khiến khả năng làm mát suy giảm đáng kể, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao, khiến nhiều người nhầm tưởng thiết bị đang gặp sự cố nghiêm trọng.
Một dấu hiệu khác đáng chú ý là hiện tượng đóng tuyết trên đường ống đồng nối với cục nóng, đây có thể là biểu hiện của việc thiếu gas nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận ngay, bởi nguyên nhân thực sự có thể đến từ rò rỉ đường ống hoặc các lỗi kỹ thuật khác cần được kiểm tra chuyên sâu.
Một dấu hiệu khác đáng chú ý là hiện tượng đóng tuyết trên đường ống đồng nối với cục nóng, đây có thể là biểu hiện của việc thiếu gas nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận ngay, bởi nguyên nhân thực sự có thể đến từ rò rỉ đường ống hoặc các lỗi kỹ thuật khác cần được kiểm tra chuyên sâu.
Trong nhiều trường hợp, sự cố lại xuất phát từ tụ điện, block máy nén hoặc các linh kiện điện tử bên trong hệ thống, vì vậy người dùng nên yêu cầu kỹ thuật viên đo áp suất gas, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy nén và xác định chính xác nguyên nhân trước khi đưa ra phương án sửa chữa.
Trong nhiều trường hợp, sự cố lại xuất phát từ tụ điện, block máy nén hoặc các linh kiện điện tử bên trong hệ thống, vì vậy người dùng nên yêu cầu kỹ thuật viên đo áp suất gas, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy nén và xác định chính xác nguyên nhân trước khi đưa ra phương án sửa chữa.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên lựa chọn những đơn vị bảo trì điều hòa uy tín, có quy trình kiểm tra minh bạch và báo giá rõ ràng, bởi chỉ một thao tác kiểm tra đơn giản trước khi nạp gas cũng có thể giúp tránh nguy cơ bị “vẽ bệnh”, tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng trong mùa cao điểm sử dụng điều hòa.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên lựa chọn những đơn vị bảo trì điều hòa uy tín, có quy trình kiểm tra minh bạch và báo giá rõ ràng, bởi chỉ một thao tác kiểm tra đơn giản trước khi nạp gas cũng có thể giúp tránh nguy cơ bị “vẽ bệnh”, tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng trong mùa cao điểm sử dụng điều hòa.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#điều hòa #nhiệt độ #kiểm tra #gas #bảo trì #sửa chữa

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