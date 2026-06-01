Quân nhân Nhật Bản giải mã hiểu nhầm mẹo tiết kiệm điện cho điều hòa

Bài đăng trên tài khoản Instagram của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản khu vực Tokyo về mẹo giúp điều hòa vận hành tốt hơn trong những ngày nắng gắt bị hiểu nhầm.

Trong lúc nhiều quốc gia châu Á bước vào mùa hè khắc nghiệt với nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 35 độ C, mạng xã hội Nhật Bản gần đây lan truyền một mẹo làm mát điều hòa cực đơn giản chỉ cần một chiếc xô nước và khăn tắm.

Điều đáng chú ý là mẹo này không xuất phát từ một hãng điện máy hay công ty công nghệ, mà được chia sẻ trên tài khoản Instagram của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản khu vực Tokyo.

Theo bài đăng, người dùng chỉ cần đặt một xô nước cạnh cục nóng điều hòa, sau đó nhúng một đầu khăn tắm vào nước và phủ phần còn lại xuống phía sau cục nóng. Nước sẽ thấm dần qua khăn nhờ hiện tượng mao dẫn, nhỏ xuống bên dưới khiến các lá tản nhiệt được làm mát tốt hơn.

Nghe có vẻ thủ công, nhưng mẹo này lại dựa trên nguyên lý khá đơn giản của điều hòa nhiệt độ. Trong những ngày nắng nóng cực đoan, cục nóng điều hòa thường phải hoạt động ở nhiệt độ rất cao để đẩy nhiệt từ trong phòng ra ngoài trời.

Khi không khí bên ngoài quá nóng, khả năng tản nhiệt của cục nóng giảm mạnh, khiến máy nén phải chạy với công suất cao hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn để giữ nhiệt độ trong phòng ổn định.

Nói cách khác, thứ khiến điều hòa ngốn điện nhiều hơn đôi khi không nằm ở việc người dùng chỉnh nhiệt độ quá thấp, mà nằm ở việc cục nóng bị quá nhiệt giữa trời hè.

Đừng đặt khăn thấm nước lên máy lạnh như thế này.

Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, việc giữ cục nóng mát hơn có thể giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn đáng kể. Trong bài đăng gốc, đơn vị này thậm chí còn dùng cụm từ “có thể cắt một nửa hóa đơn điều hòa”, dù không đưa ra số liệu kỹ thuật cụ thể để chứng minh mức tiết kiệm điện chính xác.

Dù vậy, mẹo này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản vì chi phí gần như bằng không. Thay vì phải mua thiết bị tiết kiệm điện hay thay điều hòa mới, người dùng chỉ cần tận dụng vài vật dụng có sẵn trong nhà.

Người lính trong video cũng nhấn mạnh: "Không bao giờ đặt nó trực tiếp trên mặt trên của cục nóng máy lạnh". Theo đó, đây không phải bề mặt cần làm mát, đặt như vậy còn có thể khiến bề mặt bị gỉ sắt.

Cách thức đúng là để cho chiếc khăn thấm nước và nhỏ xuống những lá nhôm tản nhiệt phía sau. Đừng để khăn lộ xuống quá dài sẽ cản trở việc hút gió, đồng thời tháo bỏ đi trong những ngày mát mẻ. Khăn cần được giữ cố định để không bị cuốn vào bên trong, gây ra các tai nạn khác.

Ngoài ra, người hướng dẫn còn khuyến khích thêm vào một ít tinh dầu để xua đuổi, tránh việc côn trùng chui vào bên trong gây chập mạch.

Điều thú vị hơn nằm ở bối cảnh mà mẹo này xuất hiện. Trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tục trải qua các đợt nắng nóng được mô tả là “mức thảm họa”. Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ sốc nhiệt mà còn khiến hóa đơn điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh do nhu cầu dùng điều hòa gần như suốt cả ngày.

Chính vì vậy, các mẹo chống nóng thủ công kiểu này bắt đầu được người dân quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh giá điện leo thang và mùa hè ngày càng khắc nghiệt.

Trong bài đăng của mình, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng lưu ý người dân không nên để khăn che kín hoàn toàn khe thoát gió của cục nóng, vì điều đó có thể làm giảm hiệu quả tản nhiệt hoặc gây hỏng thiết bị.