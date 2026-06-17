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[GALLERY] Container 'dính bẫy' công trình trọng điểm sau trận mưa lớn

Xã hội

[GALLERY] Container 'dính bẫy' công trình trọng điểm sau trận mưa lớn

Sau cơn mưa lớn gây nước ngập lênh láng đường dẫn lên cao tốc HLD. Tại khu vực công trình nút giao An Phú, hố sâu hơn nửa mét khiến nhiều phương tiện "sập bẫy".

Đăng Lê
Sau cơn mưa lớn từ chiều 16/6 ở khu vực TP HCM và hầu hết các tỉnh Miền Nam, nhiều tuyến đường từ trung tâm ra vùng ven Thành phố ngập nặng...
Sau cơn mưa lớn từ chiều 16/6 ở khu vực TP HCM và hầu hết các tỉnh Miền Nam, nhiều tuyến đường từ trung tâm ra vùng ven Thành phố ngập nặng...
Tại khu vực công trình nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP HCM) nước ngập lênh láng ra tận đường dẫn lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD)...
Tại khu vực công trình nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP HCM) nước ngập lênh láng ra tận đường dẫn lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD)...
Ngay làn xe tải sát mép hàng rào công trình, do đơn vị thi công chưa có biện pháp gia cố mặt đường đã tạo ra những rãnh hố sâu. Vì vậy khi mưa lớn nước ngập, xe cộ không thể phát hiện hố sâu nên liên tục xảy ra sự cố.
Ngay làn xe tải sát mép hàng rào công trình, do đơn vị thi công chưa có biện pháp gia cố mặt đường đã tạo ra những rãnh hố sâu. Vì vậy khi mưa lớn nước ngập, xe cộ không thể phát hiện hố sâu nên liên tục xảy ra sự cố.
Đỉnh điểm là một xe đầu kéo container khi lưu thông qua vị trí nói trên để lên cao tốc, đã "sập bẫy" khiến phương tiện không thể tiếp tục lưu thông...
Đỉnh điểm là một xe đầu kéo container khi lưu thông qua vị trí nói trên để lên cao tốc, đã "sập bẫy" khiến phương tiện không thể tiếp tục lưu thông...
Tài xế một phen khốn đốn vì bất ngờ "gặp hoạ" giữa đường
Tài xế một phen khốn đốn vì bất ngờ "gặp hoạ" giữa đường
Tình huống này đã khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng do xe đầu kéo container "bất động" ngay đường dẫn vào cao tốc...
Tình huống này đã khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng do xe đầu kéo container "bất động" ngay đường dẫn vào cao tốc...
Hàng nghìn phương tiện bị ảnh hưởng vì sự cố trong đêm khuya 16/6 tại khu vực nút giao An Phú.
Hàng nghìn phương tiện bị ảnh hưởng vì sự cố trong đêm khuya 16/6 tại khu vực nút giao An Phú.
Chiếc xe đầu kéo container bị "sập bẫy". Tài xế và một số công nhân công trình đã hỗ trợ nhau tìm cách "giải cứu" phương tiện ra khỏi hố sâu.
Chiếc xe đầu kéo container bị "sập bẫy". Tài xế và một số công nhân công trình đã hỗ trợ nhau tìm cách "giải cứu" phương tiện ra khỏi hố sâu.
Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, hố tại sát mép công trình ngay đường dẫn lên cao tốc HLD sâu hơn nửa mét.
Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, hố tại sát mép công trình ngay đường dẫn lên cao tốc HLD sâu hơn nửa mét.
Sau sự cố, công nhân công trình mới đặt trụ cảnh báo phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.
Sau sự cố, công nhân công trình mới đặt trụ cảnh báo phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.
Nút giao An Phú là công trình trọng điểm của TP HCM.
Nút giao An Phú là công trình trọng điểm của TP HCM.
Tuy nhiên, đơn vị thi công đã không tái lập, đảm bảo an toàn giao thông trong và sau cơn mưa để xảy ra tình trạng mặt đường lồi lõm, đầy hố sâu nguy hiểm khiến phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông.
Tuy nhiên, đơn vị thi công đã không tái lập, đảm bảo an toàn giao thông trong và sau cơn mưa để xảy ra tình trạng mặt đường lồi lõm, đầy hố sâu nguy hiểm khiến phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông.
Đăng Lê
#container #sự cố

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