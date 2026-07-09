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[GALLERY] Cha đẻ Linux thừa nhận AI viết code vượt trội con người

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cha đẻ Linux thừa nhận AI viết code vượt trội con người

Linus Torvalds, người nổi tiếng khắt khe trong việc review mã nguồn, bất ngờ thừa nhận AI viết code tốt hơn mình ở một số trường hợp, nhưng kèm điều kiện.

Thiên Trang (TH)
Linus Torvalds, cha đẻ của Linux và được mệnh danh là một trong những người review code khắt khe nhất thế giới, vừa khiến cộng đồng lập trình bất ngờ khi công khai thừa nhận trí tuệ nhân tạo (AI) có thể viết code tốt hơn chính ông trong một số trường hợp. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Linus từ lâu nổi tiếng với tiêu chuẩn kiểm duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, từng từ chối nhiều đoạn mã chỉ vì một dấu cách hoặc một chi tiết nhỏ chưa đạt yêu cầu.
Linus Torvalds, cha đẻ của Linux và được mệnh danh là một trong những người review code khắt khe nhất thế giới, vừa khiến cộng đồng lập trình bất ngờ khi công khai thừa nhận trí tuệ nhân tạo (AI) có thể viết code tốt hơn chính ông trong một số trường hợp. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Linus từ lâu nổi tiếng với tiêu chuẩn kiểm duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, từng từ chối nhiều đoạn mã chỉ vì một dấu cách hoặc một chi tiết nhỏ chưa đạt yêu cầu.
Điều đáng chú ý là sự thừa nhận của Linus không xuất phát từ một sản phẩm thương mại hay chiến dịch quảng bá AI, mà đến từ chính dự án cá nhân mang tên AudioNoise. Trong dự án này, ông tự phát triển toàn bộ phần xử lý tín hiệu âm thanh bằng ngôn ngữ C, lĩnh vực mà ông có chuyên môn hàng đầu thế giới, nhưng lại giao phần trực quan hóa dữ liệu bằng Python cho công cụ AI Google Antigravity hỗ trợ thực hiện.
Điều đáng chú ý là sự thừa nhận của Linus không xuất phát từ một sản phẩm thương mại hay chiến dịch quảng bá AI, mà đến từ chính dự án cá nhân mang tên AudioNoise. Trong dự án này, ông tự phát triển toàn bộ phần xử lý tín hiệu âm thanh bằng ngôn ngữ C, lĩnh vực mà ông có chuyên môn hàng đầu thế giới, nhưng lại giao phần trực quan hóa dữ liệu bằng Python cho công cụ AI Google Antigravity hỗ trợ thực hiện.
Sau khi kiểm tra kết quả, Linus đã hợp nhất đoạn mã do AI tạo ra vào kho mã nguồn của mình và để lại nhận xét ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Nó tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tự viết." Với một lập trình viên dành hàng chục năm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cực cao cho mã nguồn mở, lời đánh giá này được xem là minh chứng đáng chú ý về khả năng hỗ trợ của AI trong lập trình.
Sau khi kiểm tra kết quả, Linus đã hợp nhất đoạn mã do AI tạo ra vào kho mã nguồn của mình và để lại nhận xét ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Nó tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tự viết." Với một lập trình viên dành hàng chục năm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cực cao cho mã nguồn mở, lời đánh giá này được xem là minh chứng đáng chú ý về khả năng hỗ trợ của AI trong lập trình.
Tuy nhiên, Linus cũng ngầm đưa ra một nguyên tắc rất rõ ràng về cách sử dụng AI. Ông chỉ giao cho AI xử lý phần Python – ngôn ngữ mà bản thân không thực sự thành thạo – trong khi vẫn trực tiếp viết từng dòng mã C ở phần cốt lõi quyết định chất lượng của dự án. Điều đó cho thấy AI được dùng để bù đắp điểm yếu, thay vì thay thế hoàn toàn năng lực chuyên môn.
Tuy nhiên, Linus cũng ngầm đưa ra một nguyên tắc rất rõ ràng về cách sử dụng AI. Ông chỉ giao cho AI xử lý phần Python – ngôn ngữ mà bản thân không thực sự thành thạo – trong khi vẫn trực tiếp viết từng dòng mã C ở phần cốt lõi quyết định chất lượng của dự án. Điều đó cho thấy AI được dùng để bù đắp điểm yếu, thay vì thay thế hoàn toàn năng lực chuyên môn.
Theo nhiều chuyên gia, đây là cách tiếp cận khác biệt so với xu hướng "vibe coding" đang phổ biến hiện nay, khi không ít lập trình viên để AI đảm nhiệm các phần quan trọng của dự án rồi chỉ chỉnh sửa lại thủ công. Cách làm của Linus lại hoàn toàn ngược lại: con người chịu trách nhiệm với những phần cốt lõi, còn AI hỗ trợ các tác vụ phụ trợ nhằm tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.
Theo nhiều chuyên gia, đây là cách tiếp cận khác biệt so với xu hướng "vibe coding" đang phổ biến hiện nay, khi không ít lập trình viên để AI đảm nhiệm các phần quan trọng của dự án rồi chỉ chỉnh sửa lại thủ công. Cách làm của Linus lại hoàn toàn ngược lại: con người chịu trách nhiệm với những phần cốt lõi, còn AI hỗ trợ các tác vụ phụ trợ nhằm tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.
Thông điệp từ cha đẻ Linux cũng phản ánh thực tế rằng AI không phải công cụ có thể thay thế hoàn toàn lập trình viên, mà phát huy hiệu quả nhất khi được sử dụng đúng bối cảnh. Khả năng đánh giá chất lượng mã nguồn, hiểu kiến trúc hệ thống và đưa ra quyết định kỹ thuật vẫn là những yếu tố đòi hỏi kinh nghiệm của con người.
Thông điệp từ cha đẻ Linux cũng phản ánh thực tế rằng AI không phải công cụ có thể thay thế hoàn toàn lập trình viên, mà phát huy hiệu quả nhất khi được sử dụng đúng bối cảnh. Khả năng đánh giá chất lượng mã nguồn, hiểu kiến trúc hệ thống và đưa ra quyết định kỹ thuật vẫn là những yếu tố đòi hỏi kinh nghiệm của con người.
Việc một kỹ sư nổi tiếng khắt khe như Linus Torvalds chấp nhận sử dụng AI cũng cho thấy nhận thức về lập trình đang dần thay đổi. Giá trị của lập trình viên trong kỷ nguyên AI không còn nằm ở việc tự viết mọi dòng code, mà ở khả năng xác định phần nào nên giao cho AI và phần nào cần con người trực tiếp đảm nhiệm.
Việc một kỹ sư nổi tiếng khắt khe như Linus Torvalds chấp nhận sử dụng AI cũng cho thấy nhận thức về lập trình đang dần thay đổi. Giá trị của lập trình viên trong kỷ nguyên AI không còn nằm ở việc tự viết mọi dòng code, mà ở khả năng xác định phần nào nên giao cho AI và phần nào cần con người trực tiếp đảm nhiệm.
Có thể thấy, chia sẻ của Linus không phải lời khẳng định AI đã vượt qua con người trong lập trình, mà là bài học về cách khai thác công nghệ một cách thông minh. Khi biết tận dụng AI đúng lúc, đúng việc và vẫn giữ quyền kiểm soát đối với các thành phần quan trọng, lập trình viên có thể nâng cao hiệu quả làm việc mà không phải đánh đổi chất lượng của sản phẩm.
Có thể thấy, chia sẻ của Linus không phải lời khẳng định AI đã vượt qua con người trong lập trình, mà là bài học về cách khai thác công nghệ một cách thông minh. Khi biết tận dụng AI đúng lúc, đúng việc và vẫn giữ quyền kiểm soát đối với các thành phần quan trọng, lập trình viên có thể nâng cao hiệu quả làm việc mà không phải đánh đổi chất lượng của sản phẩm.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Linus Torvalds #AI #lập trình #mã nguồn #AudioNoise #công nghệ

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