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[SPOTLIGHT] Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đẩy giá nhà nếu cho nhận cọc sớm

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[SPOTLIGHT] Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đẩy giá nhà nếu cho nhận cọc sớm

Hiệp hội bất động sản TP HCM đề xuất cho chủ đầu tư nhận cọc sớm, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ bán lúa non, đẩy giá nhà.

Minh Quân - Hà Anh
#nguy cơ đẩy giá nhà do nhận cọc sớm #đề xuất của Hiệp hội bất động sản TP HCM #bán lúa non trong bất động sản #quyết định của Bộ Xây dựng #ảnh hưởng đến thị trường nhà ở

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