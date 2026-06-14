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[GALLERY] Cảnh báo cho người thường gọi video Messenger, đừng chủ quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cảnh báo cho người thường gọi video Messenger, đừng chủ quan

Gọi video qua Messenger rất tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng bỏ qua các thiết lập quan trọng về mạng, quyền truy cập và bảo mật.

Thiên Trang (TH)
Gọi video qua Messenger đã trở thành thói quen hằng ngày của hàng triệu người dùng khi ứng dụng này không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc cá nhân mà còn được sử dụng rộng rãi trong học tập, làm việc từ xa, phỏng vấn trực tuyến và kết nối với người thân ở nhiều nơi khác nhau.
Gọi video qua Messenger đã trở thành thói quen hằng ngày của hàng triệu người dùng khi ứng dụng này không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc cá nhân mà còn được sử dụng rộng rãi trong học tập, làm việc từ xa, phỏng vấn trực tuyến và kết nối với người thân ở nhiều nơi khác nhau.
Tuy nhiên, không ít người chỉ bắt đầu kiểm tra thiết bị khi cuộc gọi xuất hiện tình trạng hình ảnh mờ, âm thanh gián đoạn hoặc liên tục bị đứng hình, trong khi nguyên nhân thực tế đôi khi đến từ những yếu tố rất đơn giản và dễ khắc phục.
Tuy nhiên, không ít người chỉ bắt đầu kiểm tra thiết bị khi cuộc gọi xuất hiện tình trạng hình ảnh mờ, âm thanh gián đoạn hoặc liên tục bị đứng hình, trong khi nguyên nhân thực tế đôi khi đến từ những yếu tố rất đơn giản và dễ khắc phục.
Theo các chuyên gia công nghệ, kết nối Internet không ổn định là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chất lượng cuộc gọi video trên Messenger suy giảm, bởi ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh độ phân giải hình ảnh và âm thanh dựa trên tốc độ mạng tại thời điểm sử dụng.
Theo các chuyên gia công nghệ, kết nối Internet không ổn định là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chất lượng cuộc gọi video trên Messenger suy giảm, bởi ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh độ phân giải hình ảnh và âm thanh dựa trên tốc độ mạng tại thời điểm sử dụng.
Nếu đang sử dụng Wi-Fi nhưng cuộc gọi thường xuyên chập chờn, người dùng nên thử di chuyển đến gần bộ phát sóng hoặc chuyển sang dữ liệu di động để so sánh, đồng thời hạn chế việc nhiều thiết bị cùng truy cập mạng để xem video, tải dữ liệu hoặc chơi game trong lúc gọi.
Nếu đang sử dụng Wi-Fi nhưng cuộc gọi thường xuyên chập chờn, người dùng nên thử di chuyển đến gần bộ phát sóng hoặc chuyển sang dữ liệu di động để so sánh, đồng thời hạn chế việc nhiều thiết bị cùng truy cập mạng để xem video, tải dữ liệu hoặc chơi game trong lúc gọi.
Bên cạnh vấn đề kết nối, lỗi không nghe được âm thanh hoặc không bật được camera cũng thường xảy ra khi Messenger chưa được cấp đầy đủ quyền truy cập micro và camera trên điện thoại sau khi cập nhật hệ điều hành hoặc thay đổi thiết bị mới.
Bên cạnh vấn đề kết nối, lỗi không nghe được âm thanh hoặc không bật được camera cũng thường xảy ra khi Messenger chưa được cấp đầy đủ quyền truy cập micro và camera trên điện thoại sau khi cập nhật hệ điều hành hoặc thay đổi thiết bị mới.
Trong trường hợp này, người dùng nên vào phần cài đặt của điện thoại, kiểm tra lại các quyền truy cập cần thiết của Messenger và khởi động lại ứng dụng để đảm bảo mọi thay đổi được áp dụng chính xác trước khi thực hiện cuộc gọi tiếp theo.
Trong trường hợp này, người dùng nên vào phần cài đặt của điện thoại, kiểm tra lại các quyền truy cập cần thiết của Messenger và khởi động lại ứng dụng để đảm bảo mọi thay đổi được áp dụng chính xác trước khi thực hiện cuộc gọi tiếp theo.
Đáng chú ý hơn, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo đang khiến các hình thức lừa đảo qua cuộc gọi video ngày càng tinh vi, khi kẻ gian có thể lợi dụng AI để giả mạo khuôn mặt hoặc hình ảnh của người quen nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.
Đáng chú ý hơn, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo đang khiến các hình thức lừa đảo qua cuộc gọi video ngày càng tinh vi, khi kẻ gian có thể lợi dụng AI để giả mạo khuôn mặt hoặc hình ảnh của người quen nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay chia sẻ thông tin cá nhân khi nhận được những yêu cầu bất thường qua cuộc gọi video, đồng thời nên xác minh bằng cách gọi lại, nhắn tin hoặc đặt câu hỏi riêng để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay chia sẻ thông tin cá nhân khi nhận được những yêu cầu bất thường qua cuộc gọi video, đồng thời nên xác minh bằng cách gọi lại, nhắn tin hoặc đặt câu hỏi riêng để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI.
Thiên Trang (TH)
#Messenger #gọi video #bảo mật #kết nối #quyền truy cập

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