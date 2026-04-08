Cách bật tự hủy tin nhắn Messenger sau 24 giờ

Messenger cho phép tự động xóa tin nhắn sau 24 giờ, giúp bảo vệ quyền riêng tư khi trò chuyện mà không cần thu hồi thủ công.

Thiên Trang (TH)
Tính năng tự hủy tin nhắn trên Facebook Messenger đang trở thành công cụ hữu ích giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư khi trò chuyện, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng được quan tâm. (Ảnh: VOV)
Với cơ chế tự động xóa nội dung sau 24 giờ, người dùng có thể thoải mái trao đổi mà không cần lo lắng về việc phải thu hồi tin nhắn thủ công hay để lại dấu vết lâu dài trong cuộc hội thoại.
Trước khi kích hoạt, người dùng nên đảm bảo ứng dụng Messenger đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play Store hoặc App Store để tránh lỗi và đảm bảo đầy đủ tính năng.
Để bật chế độ này, người dùng chỉ cần mở cuộc trò chuyện, nhấn vào tên tài khoản ở phía trên màn hình, sau đó truy cập mục cài đặt và chọn “Tin nhắn tự hủy”.
Tiếp theo, hệ thống sẽ cho phép chọn thời gian tự động xóa, trong đó tùy chọn phổ biến nhất hiện nay là 24 giờ, giúp toàn bộ nội dung chat biến mất sau khoảng thời gian này.
Trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, người dùng có thể dễ dàng tắt tính năng bằng cách quay lại phần cài đặt và chọn “Tắt” thay vì duy trì chế độ tự hủy.(Ảnh: VOV)
Một điểm đáng chú ý là Messenger còn tích hợp thông báo khi có người chụp ảnh màn hình hoặc quay video cuộc trò chuyện, giúp tăng cường kiểm soát thông tin trong các đoạn chat riêng tư.
Nhìn chung, tính năng tự hủy tin nhắn không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao bảo mật, giúp người dùng chủ động hơn trong việc quản lý dữ liệu cá nhân trên nền tảng số.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
