Messenger desktop chính thức ngừng hoạt động từ 15/12

Meta xác nhận sẽ khai tử ứng dụng Messenger trên macOS và Windows, chuyển hướng sang nền tảng web.
Á hậu Phương Anh vừa nhận học bổng tiến sĩ 3 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Nhiều đồng tiền Turgid 1.300 năm tuổi được tìm thấy ở Kazakhstan, thông qua chúng các chuyên gia muốn hiểu rõ hơn về lịch sử cổ đại của khu định cư Kultobe.
Các nhà khoa học phát hiện một loài amip đơn bào có khả năng phát triển mạnh mẽ ở nhiệt độ 63 độ C - mức nhiệt có thể tiêu diệt mọi dạng sống phức tạp đã biết.
Quán cà phê ven hồ Tuyền Lâm bỗng trở thành điểm check-in gây sốt tháng cuối năm, khi hình ảnh cô chủ hóa thân mỹ nhân kiếm hiệp thu hút đông đảo du khách.
Đích thị nó là một chiếc xe SUV Alpina XB7 bản độ đầy sang chảnh, 1 chiếc xe BMW X7 đã lột xác hoàn toàn từ ngoại thất, nội thất cho đến hệ truyền động...
Mẫu xe môtô Kawasaki W230 2025 nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam sở hữu thiết kế hoài cổ, động cơ 233cc, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích khám phá.
Trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc gửi lời chào tháng cuối cùng của năm bằng những bức ảnh vô cùng ấm áp và ngọt ngào bên con trai đầu lòng của mình.
Đoạn video ghi lại hình ảnh dàn chiến sĩ làm phù rể thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, cao ráo.
Xuất thân là người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, Thúy Ngân ngày càng tỏa sáng. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô ngày càng xinh đẹp.
Mới đây, nữ streamer nổi tiếng với biệt danh Nắng đã khiến cộng đồng mạng vỡ òa xúc động với bộ ảnh cưới lãng mạn cùng vị hôn phu.
Mới đây, Khánh Huyền đã khiến fan trầm trồ khi tung ra loạt ảnh mới, khoe trọn vẻ đẹp kiêu sa và đường nét cơ thể gợi cảm trong chiếc đầm dạ hội tinh tế.
Tàn tích đấu trường thời Đồ Đá Mới 11.000 năm tuổi mang đến cái nhìn chưa từng có về đời sống xã hội và nghi lễ của cộng đồng định cư sớm nhất trên thế giới.
Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm, bao gồm một con công Ấn Độ do người dân phát hiện tại khu vực thác Đồng Quan.
A320 là dòng máy bay chở khách thân hẹp, bán chạy nhất của Airbus, giá bán khoảng 98 triệu USD.
Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương vừa thực hiện hai bộ ảnh với hai concept khác nhau để kỷ niệm ngày cưới.
Nguyễn Hồng Hạnh, nữ beauty blogger kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Việt, đã chia sẻ trải nghiệm 'đu trend' độc đáo tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Sau biến thể thuần điện với sức mạnh 905 mã lực, hãng xe Lotus sắp cho ra mắt bản hybrid với công suất khủng 939 mã lực, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt xe PHEV mới.
Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần mới đây gây bão mạng khi tung bộ ảnh diện trang phục hồng gợi cảm, tạo dáng bên bờ sông cùng chú ngựa trắng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, kiểm soát thu chi, tránh tiêu xài lãng phí.
Vượt xa hơn một ý tưởng nghệ thuật, tòa nhà thể hiện cách tiếp cận kiến trúc độc đáo trong kết cấu đô thị ngày càng cứng nhắc và khắc khổ của Hà Nội.