Messenger desktop chính thức ngừng hoạt động từ 15/12

Số hóa

Messenger desktop chính thức ngừng hoạt động từ 15/12

Meta xác nhận sẽ khai tử ứng dụng Messenger trên macOS và Windows, chuyển hướng sang nền tảng web.

Thiên Trang (TH)
Meta thông báo ứng dụng Messenger trên máy tính sẽ dừng hoạt động từ ngày 15/12. (Ảnh: 9to5Mac)
Meta thông báo ứng dụng Messenger trên máy tính sẽ dừng hoạt động từ ngày 15/12. (Ảnh: 9to5Mac)
Người dùng vẫn có thể đăng nhập thêm 60 ngày trước khi bị chặn hoàn toàn.
Người dùng vẫn có thể đăng nhập thêm 60 ngày trước khi bị chặn hoàn toàn.
Sau thời hạn này, Messenger chỉ còn khả dụng qua web hoặc tích hợp trong Facebook.
Sau thời hạn này, Messenger chỉ còn khả dụng qua web hoặc tích hợp trong Facebook.
Phiên bản trên iOS và Android không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.
Phiên bản trên iOS và Android không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.
Meta khuyến nghị kích hoạt lưu trữ an toàn và thiết lập mã PIN để tránh mất dữ liệu.
Meta khuyến nghị kích hoạt lưu trữ an toàn và thiết lập mã PIN để tránh mất dữ liệu.
Messenger desktop từng xuất hiện từ năm 2011 và chính thức có mặt trên macOS vào năm 2020.
Messenger desktop từng xuất hiện từ năm 2011 và chính thức có mặt trên macOS vào năm 2020.
Ứng dụng này được đánh giá cao nhờ ổn định và giúp người dùng tập trung hơn bản web.
Ứng dụng này được đánh giá cao nhờ ổn định và giúp người dùng tập trung hơn bản web.
Việc ngừng hoạt động gây tiếc nuối nhưng phản ánh chiến lược ưu tiên trải nghiệm qua trình duyệt.
Việc ngừng hoạt động gây tiếc nuối nhưng phản ánh chiến lược ưu tiên trải nghiệm qua trình duyệt.
Thiên Trang (TH)
Thiên Trang (TH)
#Messenger #Meta #ứng dụng #máy tính #web #dừng hoạt động

