[GALLERY] BMW X6 thế hệ mới lộ diện, rục rịch ra mắt vào năm 2027

Sau khi BMW chính thức giới thiệu X5 thế hệ thứ năm với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, những hình ảnh đầu tiên về BMW X6 hoàn toàn mới cũng bắt đầu xuất hiện.
Sau khi BMW chính thức giới thiệu X5 thế hệ thứ năm với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, những hình ảnh đầu tiên về BMW X6 hoàn toàn mới cũng bắt đầu xuất hiện.
Hãng xe Toyota có thể đang chuẩn bị bổ sung một phiên bản mới cho dòng sedan cỡ D là Camry khi vừa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Camry Apex" tại thị trường Mỹ.
Việc mẫu xe sedan Kia K9 bị khải tử sẽ giúp hãng xe Hàn giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn.
Hãng xe sang Land Rover của Anh quốc đã buộc phải cắt gần 100 mã lực mà động cơ BMW V8 trên Defender OCTA tạo ra, để tuân thủ các quy định khí thải mới.
Dự án cải tạo hồ Ba Mẫu đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều hạng mục thi công đồng thời, từ nạo vét lòng hồ đến nâng cấp hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan.
Quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5 để lại nhiều thửa đất nhỏ hẹp, kéo theo sự xuất hiện của các căn nhà siêu mỏng, siêu méo dọc tuyến.
Một chiếc iPhone 17 Pro Max vừa được niêm phong trong hộp thời gian suốt 250 năm, trở thành biểu tượng công nghệ để thế hệ tương lai khám phá cuộc sống hôm nay.
SYM Jet SL là mẫu xe tay ga thể thao phân khối nhỏ mạnh tới 16,3 mã lực, cốp rộng chứa được cả mũ bảo hiểm full face và hệ thống trợ lái biến thiên theo cua.
Linus Torvalds, người nổi tiếng khắt khe trong việc review mã nguồn, bất ngờ thừa nhận AI viết code tốt hơn mình ở một số trường hợp, nhưng kèm điều kiện.
Google được cho là đang thử nghiệm khả năng đổi địa chỉ Gmail trên một số tài khoản. Dưới đây là cách kiểm tra và thay đổi nếu tài khoản của bạn được hỗ trợ.
Mercedes-Benz vừa ra mắt bản đặc biệt Mercedes-AMG G63 Mirage Edition, được sản xuất giới hạn chỉ 35 chiếc và phân phối độc quyền tại thị trường Trung Đông.
Điều hòa Inverter 9.000 BTU tiếp tục hút khách trong mùa hè nhờ khả năng tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh và nhiều tính năng thông minh phù hợp gia đình.
Hệ thống thực tế ảo Omni One tích hợp trí tuệ nhân tạo của Virtuix đang được khảo nghiệm khả năng huấn luyện quân sự nhập vai toàn thân cho binh sĩ không quân.
Ánh sáng xanh lá dưới đồng hồ thông minh không phải lỗi thiết bị mà là công nghệ quan trọng giúp đo nhịp tim chính xác và theo dõi sức khỏe mỗi ngày.
Với thiết kế tối giản, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và hệ sinh thái tự duy trì, Raintree Lane là biểu tượng của cuộc sống bền vững và hòa hợp tự nhiên.
Ford đang định hướng Ranger PHEV không chỉ là một chiếc bán tải sử dụng hệ truyền động điện hóa mà còn như nguồn cấp điện lưu động phục vụ ngoài hiện trường.
Kia vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe MPV Carnival 2027 tại thị trường Bắc Mỹ với một số thay đổi nhỏ về trang bị cùng mức giá được điều chỉnh nhẹ.
Threads đang tăng trưởng mạnh với 500 triệu người dùng hàng tháng và đặt mục tiêu chạm mốc 1 tỷ người dùng, mở ra cơ hội trở thành "Facebook thứ hai" của Meta.
Tội phạm mạng đang lợi dụng cơn sốt AI để phát tán mã độc giả danh ChatGPT, DeepSeek và Claude, khiến số vụ tấn công doanh nghiệp tại Đông Nam Á tăng gấp 7 lần.
Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.
Honda WN7 được phát triển dành cho thị trường châu Âu và có giá bán khởi điểm thấp hơn LiveWire One, mẫu môtô điện đến từ thương hiệu thuộc Harley-Davidson.