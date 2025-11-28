Hà Nội

Xe

BMW X4 & X6 tại Việt Nam đang giảm giá kỷ lục, tới 480 triệu đồng

Thị trường xe sang Việt Nam dịp cuối năm trở nên sôi động hơn khi THACO AUTO thông báo mức ưu đãi kỷ lục dành cho khách hàng mua mẫu xe SUV BMW X6 và X4.

Thảo Nguyễn
Video: Video: Xem mẫu xe BMW X4 tại Việt Nam.

Cụ thể, khách mua BMW X6 xDrive40i M Sport sẽ được ưu đãi 300 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe về mức 4,152 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu BMW X4 xDrive20i M Sport cũng được ưu đãi lên đến 480 triệu đồng, giá xe sau ưu đãi chỉ còn khoảng 2,519 tỷ đồng. Đây được xem là thời điểm vàng cho những khách hàng muốn sở hữu các mẫu xe gầm cao mang phong cách coupé thể thao, vốn là đặc trưng của BMW trong hơn một thập kỷ qua.

2-8462.jpg
Mẫu SUV hạng sang BMW X6 xDrive40i M Sport đang giảm tới 300 triệu đồng.

Ra mắt năm 2008, BMW X6 sự kết hợp giữa chất mạnh mẽ của SUV và sự quyến rũ của dáng coupé. Trên phạm vi toàn cầu, X6 nhanh chóng trở thành hiện tượng với hơn 260.000 xe bán ra ngay từ thế hệ đầu tiên và đến nay vẫn giữ vị thế dẫn đầu phân khúc.

Tại Việt Nam, BMW X6 xDrive40i M Sport tạo dấu ấn với diện mạo bệ vệ, lưới tản nhiệt Iconic Glow phát sáng, đèn Laserlight cùng mâm M Sport 20 inch. Khoang nội thất được bọc da Merino và trang trí pha lê Crafted Clarity, đi kèm công nghệ điều khiển trung tâm iDrive mới nhất. Mẫu xe được trang bị động cơ I6 3.0L TwinPower Turbo, công suất 340 mã lực, kết hợp hệ dẫn động xDrive mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái đặc trưng của BMW.

3-1199.jpg
Trong khi đó, mẫu BMW X4 xDrive20i M Sport cũng được ưu đãi lên đến 480 triệu đồng, giá xe sau ưu đãi chỉ còn khoảng 2,519 tỷ đồng.

Trong khi đó, BMW X4 mang phong thái trẻ trung và linh hoạt hơn. Ra mắt toàn cầu từ năm 2014, X4 nhanh chóng đạt doanh số hơn 200.000 xe chỉ sau vài năm. Phiên bản X4 xDrive20i M Sport tại Việt Nam sở hữu ngôn ngữ thiết kế đậm chất thể thao với gói M Sport, lưới tản nhiệt kim cương, ống xả kép và khoang lái hướng người lái. Xe được trang bị da Vernasca, vô-lăng M Sport, màn hình trung tâm cỡ lớn cùng khả năng kết nối Apple CarPlay không dây...

Cung cấp sức mạnh cho BMW X4 là động cơ 2.0L TwinPower Turbo cho công suất 184 mã lực, kết hợp khung gầm tối ưu mang lại phản hồi chân ga nhanh, cảm giác lái linh hoạt và nhạy bén.

