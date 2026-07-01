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[GALLERY] BMW X5 2027 gần 1,9 tỷ đồng, sẵn sàng "đấu" Mercedes-Benz GLE

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW X5 2027 gần 1,9 tỷ đồng, sẵn sàng "đấu" Mercedes-Benz GLE

Mẫu SUV BMW X5 thế hệ thứ năm hoàn toàn mới (mã G65) vừa chính thức được giới thiệu, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện nhất của dòng xe này

Nguyễn Anh
BMW X5 - mẫu SUV hạng sang từng định nghĩa khái niệm “thể thao” trong phân khúc SUV đã trở lại với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse cùng 3 tùy chọn hệ truyền động khác nhau. Thế hệ thứ 5 này đánh dấu bước tiến lớn nhất kể từ mẫu xe đầu tiên với thiết kế Neue Klasse sắc nét và danh mục hệ truyền động đa dạng hơn bao giờ hết.
BMW X5 - mẫu SUV hạng sang từng định nghĩa khái niệm “thể thao” trong phân khúc SUV đã trở lại với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse cùng 3 tùy chọn hệ truyền động khác nhau. Thế hệ thứ 5 này đánh dấu bước tiến lớn nhất kể từ mẫu xe đầu tiên với thiết kế Neue Klasse sắc nét và danh mục hệ truyền động đa dạng hơn bao giờ hết.
Về thiết kế, BMW X5 2027 mang diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu xe điện BMW iX3 cỡ nhỏ hơn ra mắt vào mùa thu năm ngoái đã truyền cảm hứng cho X5 mới với nhiều chi tiết thiết kế Neue Klasse ở đầu xe và bên sườn. Tuy nhiên, các nhà thiết kế của BMW không chỉ đơn thuần là phóng to iX3 lên để tạo ra X5 mới.
Về thiết kế, BMW X5 2027 mang diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu xe điện BMW iX3 cỡ nhỏ hơn ra mắt vào mùa thu năm ngoái đã truyền cảm hứng cho X5 mới với nhiều chi tiết thiết kế Neue Klasse ở đầu xe và bên sườn. Tuy nhiên, các nhà thiết kế của BMW không chỉ đơn thuần là phóng to iX3 lên để tạo ra X5 mới.
Thay vào đó, BMW X5 2027 được sản xuất tại Mỹ sở hữu những ý tưởng riêng như cụm đèn với đồ họa hình chữ X kép mới, tích hợp đèn pha, đèn báo rẽ và đèn LED định vị ban ngày vào cùng một chi tiết. Nhìn từ bên sườn, mẫu SUV hạng sang này gây chú ý với các nút mở cửa được tích hợp vào cột xe, viền cửa kính ẩn và hốc bánh cỡ lớn với tạo hình sắc nét.
Thay vào đó, BMW X5 2027 được sản xuất tại Mỹ sở hữu những ý tưởng riêng như cụm đèn với đồ họa hình chữ X kép mới, tích hợp đèn pha, đèn báo rẽ và đèn LED định vị ban ngày vào cùng một chi tiết. Nhìn từ bên sườn, mẫu SUV hạng sang này gây chú ý với các nút mở cửa được tích hợp vào cột xe, viền cửa kính ẩn và hốc bánh cỡ lớn với tạo hình sắc nét.
Xe được trang bị bộ mâm 21 inch tiêu chuẩn. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mâm với kích thước lên tới 23 inch mà không cần tìm đến các hãng độ xe. Hệ thống giảm chấn thích ứng là trang bị tiêu chuẩn trong khi hệ thống treo khí nén được cung cấp dưới dạng tùy chọn.
Xe được trang bị bộ mâm 21 inch tiêu chuẩn. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mâm với kích thước lên tới 23 inch mà không cần tìm đến các hãng độ xe. Hệ thống giảm chấn thích ứng là trang bị tiêu chuẩn trong khi hệ thống treo khí nén được cung cấp dưới dạng tùy chọn.
Ở phía sau, xe sử dụng dải đèn hậu LED mảnh nhưng kéo dài theo chiều ngang, đồng điệu với chủ đề chữ X kép ở phía trước. Về tổng thể, BMW X5 mới vẫn giữ được bản sắc đặc trưng của dòng xe nhưng mang diện mạo sắc sảo, thể thao, gần với xe sedan hơn và hiện đại hơn đáng kể.
Ở phía sau, xe sử dụng dải đèn hậu LED mảnh nhưng kéo dài theo chiều ngang, đồng điệu với chủ đề chữ X kép ở phía trước. Về tổng thể, BMW X5 mới vẫn giữ được bản sắc đặc trưng của dòng xe nhưng mang diện mạo sắc sảo, thể thao, gần với xe sedan hơn và hiện đại hơn đáng kể.
Không gian nội thất của X5 mới là nơi được BMW đầu tư mạnh, cả về vật liệu lẫn công nghệ. Chẳng hạn, gói tùy chọn Clear and Bold bổ sung các chi tiết ốp đá phiến thật trên bệ trung tâm, kết hợp với các chi tiết bằng kính trên cần số và núm chỉnh âm lượng. Bên cạnh đó là dải đèn viền nội thất phát sáng kéo dài từ cửa bên này sang bên kia. Ngoài ra, tất cả các phiên bản đều được trang bị trần kính toàn cảnh cỡ lớn với diện tích khoảng 2,6 m².
Không gian nội thất của X5 mới là nơi được BMW đầu tư mạnh, cả về vật liệu lẫn công nghệ. Chẳng hạn, gói tùy chọn Clear and Bold bổ sung các chi tiết ốp đá phiến thật trên bệ trung tâm, kết hợp với các chi tiết bằng kính trên cần số và núm chỉnh âm lượng. Bên cạnh đó là dải đèn viền nội thất phát sáng kéo dài từ cửa bên này sang bên kia. Ngoài ra, tất cả các phiên bản đều được trang bị trần kính toàn cảnh cỡ lớn với diện tích khoảng 2,6 m².
Trước mặt người lái, vô lăng chấu dọc từng gây nhiều tranh cãi trên BMW iX3 tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, kể cả với gói M Sport. Tuy nhiên, nếu khách hàng chọn gói M Sport Professional, xe sẽ chuyển sang dùng vô lăng mang thiết kế truyền thống hơn. Tất cả các phiên bản của X5 đều được trang bị cửa hít, nhưng tính năng đóng cửa hoàn toàn tự động lại là tùy chọn.
Trước mặt người lái, vô lăng chấu dọc từng gây nhiều tranh cãi trên BMW iX3 tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, kể cả với gói M Sport. Tuy nhiên, nếu khách hàng chọn gói M Sport Professional, xe sẽ chuyển sang dùng vô lăng mang thiết kế truyền thống hơn. Tất cả các phiên bản của X5 đều được trang bị cửa hít, nhưng tính năng đóng cửa hoàn toàn tự động lại là tùy chọn.
Hệ thống kỹ thuật số của BMW X5 2027 không còn xa lạ khi thương hiệu xứ Bavaria đã giới thiệu giao diện BMW Panoramic iDrive trên iX3, sau đó mở rộng sang i3 thế hệ mới và 7-Series nâng cấp. Dòng BMW 5-Series cũng sẽ sớm được trang bị công nghệ này.
Hệ thống kỹ thuật số của BMW X5 2027 không còn xa lạ khi thương hiệu xứ Bavaria đã giới thiệu giao diện BMW Panoramic iDrive trên iX3, sau đó mở rộng sang i3 thế hệ mới và 7-Series nâng cấp. Dòng BMW 5-Series cũng sẽ sớm được trang bị công nghệ này.
Hệ thống BMW Panoramic iDrive bao gồm màn hình trung tâm có kích thước 17,9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số kéo dài từ cột này sang cột kia ở chân kính chắn gió. Phía trên là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái 3D. Đồng thời, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm màn hình 14,6 inch dành cho hành khách phía trước để xem nội dung giải trí khi di chuyển.
Hệ thống BMW Panoramic iDrive bao gồm màn hình trung tâm có kích thước 17,9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số kéo dài từ cột này sang cột kia ở chân kính chắn gió. Phía trên là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái 3D. Đồng thời, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm màn hình 14,6 inch dành cho hành khách phía trước để xem nội dung giải trí khi di chuyển.
BMW X5 40 2027 sẽ có cả bản dẫn động cầu sau lẫn dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Nếu muốn lựa chọn xe hybrid sạc điện, phiên bản X5 50e AWD là ứng cử viên sáng giá. Bản này kết hợp động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng với mô-tơ điện có công suất 194 mã lực, tạo ra tổng sức mạnh 483 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, tương đương đời 2026.
BMW X5 40 2027 sẽ có cả bản dẫn động cầu sau lẫn dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Nếu muốn lựa chọn xe hybrid sạc điện, phiên bản X5 50e AWD là ứng cử viên sáng giá. Bản này kết hợp động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng với mô-tơ điện có công suất 194 mã lực, tạo ra tổng sức mạnh 483 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, tương đương đời 2026.
Xe vẫn tăng tốc từ 0-97 km/h trong 4,6 giây nhưng phạm vi hoạt động thuần điện tăng từ 63 km lên 71 km nhờ bộ pin được nâng dung lượng từ 19,2 kWh lên 26,5 kWh. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của BMW iX5 - phiên bản thuần điện đầu tiên của X5. Xe gần như giống hệt phiên bản dùng động cơ đốt trong nhưng không có các khe hút gió nằm giữa lưới tản nhiệt hình quả thận kép và biển số.
Xe vẫn tăng tốc từ 0-97 km/h trong 4,6 giây nhưng phạm vi hoạt động thuần điện tăng từ 63 km lên 71 km nhờ bộ pin được nâng dung lượng từ 19,2 kWh lên 26,5 kWh. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của BMW iX5 - phiên bản thuần điện đầu tiên của X5. Xe gần như giống hệt phiên bản dùng động cơ đốt trong nhưng không có các khe hút gió nằm giữa lưới tản nhiệt hình quả thận kép và biển số.
BMW iX5 60 AWD 2026 sử dụng 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 570 mã lực và mô-men xoắn cực đại 804 Nm, mang đến khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong 4,4 giây. Tuy nhiên, điểm ấn tượng hơn cả là phạm vi hoạt động. BMW ước tính xe có thể di chuyển tới 700 km theo tiêu chuẩn EPA nhờ bộ pin có dung lượng 144 kWh sử dụng các tế bào pin hình trụ thế hệ mới tương tự trên iX3. Trọng lượng không tải của BMW iX5 2027 được dự đoán vượt mức 2.720 kg.
BMW iX5 60 AWD 2026 sử dụng 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 570 mã lực và mô-men xoắn cực đại 804 Nm, mang đến khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong 4,4 giây. Tuy nhiên, điểm ấn tượng hơn cả là phạm vi hoạt động. BMW ước tính xe có thể di chuyển tới 700 km theo tiêu chuẩn EPA nhờ bộ pin có dung lượng 144 kWh sử dụng các tế bào pin hình trụ thế hệ mới tương tự trên iX3. Trọng lượng không tải của BMW iX5 2027 được dự đoán vượt mức 2.720 kg.
Chưa dừng ở đó, BMW iX5 2027 còn có hệ thống điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất lên tới 460 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 22 phút. BMW cho biết sau 10 phút sạc, xe có thể chạy tiếp khoảng 274 km. Tính năng hỗ trợ sạc hai chiều, cho phép cung cấp điện cho ngôi nhà hoặc thậm chí sạc cho một xe điện khác khi cần, cũng được trang bị cho iX5 mới.
Chưa dừng ở đó, BMW iX5 2027 còn có hệ thống điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất lên tới 460 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 22 phút. BMW cho biết sau 10 phút sạc, xe có thể chạy tiếp khoảng 274 km. Tính năng hỗ trợ sạc hai chiều, cho phép cung cấp điện cho ngôi nhà hoặc thậm chí sạc cho một xe điện khác khi cần, cũng được trang bị cho iX5 mới.
Tại thị trường Mỹ, BMW X5 2027 có giá dao động từ 71.250-81.250 USD (từ hơn 1,87 - 2,13 tỷ đồng) tăng thêm 1.500 USD so với đời 2026. Phiên bản X5 40 xDrive sẽ được mở bán đầu tiên vào tháng 10 năm nay. Trong khi đó, BMW X5 40 RWD, X5 50e PHEV và iX5 sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. Phiên bản M Performance và iX5 Hydrogen sẽ được bổ sung vào dải sản phẩm sau đó.
Tại thị trường Mỹ, BMW X5 2027 có giá dao động từ 71.250-81.250 USD (từ hơn 1,87 - 2,13 tỷ đồng) tăng thêm 1.500 USD so với đời 2026. Phiên bản X5 40 xDrive sẽ được mở bán đầu tiên vào tháng 10 năm nay. Trong khi đó, BMW X5 40 RWD, X5 50e PHEV và iX5 sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. Phiên bản M Performance và iX5 Hydrogen sẽ được bổ sung vào dải sản phẩm sau đó.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BMW X5 2027 hoàn toàn mới.
Nguyễn Anh
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