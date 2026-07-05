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[GALLERY] Bếp từ, bếp gas hay bếp hồng ngoại tiết kiệm nhất?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bếp từ, bếp gas hay bếp hồng ngoại tiết kiệm nhất?

Bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp gas đều có ưu, nhược điểm riêng về tốc độ nấu, độ an toàn và chi phí sử dụng mà người dùng cần cân nhắc trước khi chọn mua.

Thiên Trang (TH)
Lựa chọn bếp nấu không còn đơn thuần là câu chuyện về giá bán hay kiểu dáng, bởi giữa bếp gas, bếp hồng ngoại và bếp từ tồn tại nhiều khác biệt về hiệu suất, mức tiêu thụ năng lượng, độ an toàn cũng như chi phí vận hành lâu dài, khiến việc tìm hiểu kỹ trước khi thay bếp có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng.
Lựa chọn bếp nấu không còn đơn thuần là câu chuyện về giá bán hay kiểu dáng, bởi giữa bếp gas, bếp hồng ngoại và bếp từ tồn tại nhiều khác biệt về hiệu suất, mức tiêu thụ năng lượng, độ an toàn cũng như chi phí vận hành lâu dài, khiến việc tìm hiểu kỹ trước khi thay bếp có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng.
Trong ba công nghệ hiện nay, bếp từ được đánh giá là có hiệu suất cao nhất khi tạo từ trường làm nóng trực tiếp đáy nồi thay vì truyền nhiệt qua bộ phận gia nhiệt, giúp khoảng 85% năng lượng được chuyển thành nhiệt phục vụ nấu ăn, rút ngắn thời gian đun nấu, giảm thất thoát điện năng và giữ cho bề mặt bếp mát hơn trong quá trình sử dụng.
Trong ba công nghệ hiện nay, bếp từ được đánh giá là có hiệu suất cao nhất khi tạo từ trường làm nóng trực tiếp đáy nồi thay vì truyền nhiệt qua bộ phận gia nhiệt, giúp khoảng 85% năng lượng được chuyển thành nhiệt phục vụ nấu ăn, rút ngắn thời gian đun nấu, giảm thất thoát điện năng và giữ cho bề mặt bếp mát hơn trong quá trình sử dụng.
Ngoài khả năng nấu nhanh, bếp từ còn được nhiều chuyên gia đánh giá là giải pháp an toàn và thân thiện với môi trường hơn nhờ không tạo ngọn lửa hở, giảm lượng khí thải CO₂ và hạn chế nguy cơ bỏng, tuy nhiên người dùng cần sử dụng nồi, chảo có đáy nhiễm từ để thiết bị hoạt động hiệu quả.
Ngoài khả năng nấu nhanh, bếp từ còn được nhiều chuyên gia đánh giá là giải pháp an toàn và thân thiện với môi trường hơn nhờ không tạo ngọn lửa hở, giảm lượng khí thải CO₂ và hạn chế nguy cơ bỏng, tuy nhiên người dùng cần sử dụng nồi, chảo có đáy nhiễm từ để thiết bị hoạt động hiệu quả.
Trong khi đó, bếp hồng ngoại sử dụng điện để làm nóng mặt kính rồi truyền nhiệt sang dụng cụ nấu, có ưu điểm lớn là tương thích với hầu hết các loại nồi chảo hiện có, giá thành thường thấp hơn bếp từ nhưng hiệu suất năng lượng cũng thấp hơn do một phần nhiệt bị thất thoát ra môi trường.
Trong khi đó, bếp hồng ngoại sử dụng điện để làm nóng mặt kính rồi truyền nhiệt sang dụng cụ nấu, có ưu điểm lớn là tương thích với hầu hết các loại nồi chảo hiện có, giá thành thường thấp hơn bếp từ nhưng hiệu suất năng lượng cũng thấp hơn do một phần nhiệt bị thất thoát ra môi trường.
Bếp gas vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp và khả năng điều chỉnh ngọn lửa trực quan, song đây cũng là loại bếp tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất khi có nguy cơ rò rỉ khí gas, cháy nổ và thất thoát năng lượng cao hơn so với hai công nghệ sử dụng điện.
Bếp gas vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp và khả năng điều chỉnh ngọn lửa trực quan, song đây cũng là loại bếp tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất khi có nguy cơ rò rỉ khí gas, cháy nổ và thất thoát năng lượng cao hơn so với hai công nghệ sử dụng điện.
Theo các ước tính, việc chuyển từ bếp gas sang bếp từ có thể giúp nhiều hộ gia đình tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi năm, tùy thuộc vào tần suất nấu ăn, giá điện và thói quen sử dụng của từng gia đình.
Theo các ước tính, việc chuyển từ bếp gas sang bếp từ có thể giúp nhiều hộ gia đình tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi năm, tùy thuộc vào tần suất nấu ăn, giá điện và thói quen sử dụng của từng gia đình.
Tuy nhiên, trước khi lắp đặt bếp từ hoặc bếp hồng ngoại, người dùng cũng cần kiểm tra công suất điện của gia đình vì đây đều là các thiết bị tiêu thụ điện lớn, nếu sử dụng đồng thời với điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất cao khác có thể khiến cầu dao tự động ngắt.
Tuy nhiên, trước khi lắp đặt bếp từ hoặc bếp hồng ngoại, người dùng cũng cần kiểm tra công suất điện của gia đình vì đây đều là các thiết bị tiêu thụ điện lớn, nếu sử dụng đồng thời với điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất cao khác có thể khiến cầu dao tự động ngắt.
Với xu hướng hiện đại hóa nhà bếp, bếp từ đang dần trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên nhờ khả năng nấu nhanh, tiết kiệm điện và an toàn hơn, trong khi bếp hồng ngoại vẫn phù hợp với người muốn tận dụng bộ nồi cũ, còn bếp gas tiếp tục là giải pháp kinh tế cho những gia đình chưa có điều kiện chuyển đổi sang các công nghệ mới.
Với xu hướng hiện đại hóa nhà bếp, bếp từ đang dần trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên nhờ khả năng nấu nhanh, tiết kiệm điện và an toàn hơn, trong khi bếp hồng ngoại vẫn phù hợp với người muốn tận dụng bộ nồi cũ, còn bếp gas tiếp tục là giải pháp kinh tế cho những gia đình chưa có điều kiện chuyển đổi sang các công nghệ mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#bếp từ #bếp gas #bếp hồng ngoại #tiết kiệm năng lượng #an toàn bếp

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