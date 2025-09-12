Hà Nội

4 món đồ bếp giúp chị em rảnh tay, đẹp da, chơi pickleball

Số hóa

Biến căn bếp thành đồng minh với 4 thiết bị thông minh giúp chị em tiết kiệm thời gian, thảnh thơi chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Thiên Trang (TH)
1. Nồi điện đa năng giúp chị em nấu lẩu, chiên, xào, hấp chỉ với một thiết bị duy nhất.
Nhờ chế độ kiểm soát nhiệt độ thông minh, bạn không cần đứng canh lửa.
2. Nồi chiên không dầu giúp chế biến món ăn ít dầu mỡ, tốt cho sức khỏe.
Chỉ cần hẹn giờ và nhiệt độ, bạn có thể rảnh tay làm việc khác.
3. Nồi áp suất điện tử rút ngắn thời gian nấu các món hầm từ hàng giờ xuống chỉ còn vài chục phút.
Thiết bị này tự động ngắt và giữ ấm sau khi nấu xong.
4. Máy rửa bát giúp chị em tiết kiệm 30-60 phút mỗi ngày để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.
Thiết bị này còn rửa sạch và diệt khuẩn hiệu quả hơn cách truyền thống.
Thiên Trang (TH)
