Lò nướng AI lần đầu xuất hiện, nấu ăn chỉ cần online

Lò nướng AI lần đầu xuất hiện, nấu ăn chỉ cần online

Electrolux gây chú ý khi ra mắt lò nướng tích hợp AI có thể tự tối ưu công thức nấu ăn trực tuyến, hứa hẹn thay đổi trải nghiệm bếp thông minh.

Thiên Trang (TH)
Tại Milan Design Week 2026, Electrolux đã giới thiệu loạt thiết bị gia dụng mới, nổi bật là lò nướng tích hợp AI có khả năng “nấu ăn online” đầy ấn tượng.
Tại Milan Design Week 2026, Electrolux đã giới thiệu loạt thiết bị gia dụng mới, nổi bật là lò nướng tích hợp AI có khả năng “nấu ăn online” đầy ấn tượng.
Trung tâm của hệ sinh thái này là tính năng AI TasteAssist, cho phép người dùng lấy công thức từ Internet và tự động chuyển đổi thành các thiết lập nấu phù hợp chỉ với vài thao tác trên điện thoại.
Trung tâm của hệ sinh thái này là tính năng AI TasteAssist, cho phép người dùng lấy công thức từ Internet và tự động chuyển đổi thành các thiết lập nấu phù hợp chỉ với vài thao tác trên điện thoại.
Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nhiệt độ, thời gian, quy trình làm nóng và nguyên liệu, từ đó tối ưu hóa toàn bộ quá trình nấu mà không cần người dùng can thiệp thủ công.
Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nhiệt độ, thời gian, quy trình làm nóng và nguyên liệu, từ đó tối ưu hóa toàn bộ quá trình nấu mà không cần người dùng can thiệp thủ công.
Nhờ đó, ngay cả những món ăn phức tạp cũng có thể đạt độ chính xác cao, giảm thiểu sai sót và mang lại trải nghiệm nấu nướng ổn định hơn so với phương pháp truyền thống.
Nhờ đó, ngay cả những món ăn phức tạp cũng có thể đạt độ chính xác cao, giảm thiểu sai sót và mang lại trải nghiệm nấu nướng ổn định hơn so với phương pháp truyền thống.
Không dừng lại ở AI, dòng lò nướng Electrolux 700 MealAssist còn tích hợp chế độ PizzaExpert, cho phép nướng pizza ở nhiệt độ 340°C chỉ trong khoảng 2,5 phút, tiệm cận tiêu chuẩn nhà hàng.
Không dừng lại ở AI, dòng lò nướng Electrolux 700 MealAssist còn tích hợp chế độ PizzaExpert, cho phép nướng pizza ở nhiệt độ 340°C chỉ trong khoảng 2,5 phút, tiệm cận tiêu chuẩn nhà hàng.
Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu bếp từ SaphirMatt với bề mặt mờ chống trầy xước, giảm dấu vân tay và hạn chế phản xạ ánh sáng, hướng tới trải nghiệm nấu ăn tối giản và tập trung.
Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu bếp từ SaphirMatt với bề mặt mờ chống trầy xước, giảm dấu vân tay và hạn chế phản xạ ánh sáng, hướng tới trải nghiệm nấu ăn tối giản và tập trung.
Dòng máy rửa chén mới với giao diện QuickSelect 2.0 cũng được thiết kế để tối giản thao tác, sử dụng cơ chế trượt trực quan giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh chương trình rửa.
Dòng máy rửa chén mới với giao diện QuickSelect 2.0 cũng được thiết kế để tối giản thao tác, sử dụng cơ chế trượt trực quan giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh chương trình rửa.
Sự xuất hiện của lò nướng AI cho thấy xu hướng thiết bị gia dụng thông minh đang chuyển dịch mạnh mẽ, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ mà còn thay thế nhiều thao tác truyền thống trong căn bếp hiện đại.
Sự xuất hiện của lò nướng AI cho thấy xu hướng thiết bị gia dụng thông minh đang chuyển dịch mạnh mẽ, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ mà còn thay thế nhiều thao tác truyền thống trong căn bếp hiện đại.
Thiên Trang (TH)
