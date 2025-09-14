Hà Nội

2025 mua máy rửa bát cần biết ngay bí quyết chọn khôn

Số hóa

2025 mua máy rửa bát cần biết ngay bí quyết chọn khôn

Máy rửa bát là trợ thủ đắc lực cho căn bếp hiện đại, nhưng chọn sai sẽ vừa tốn tiền vừa thiếu tiện ích. Nắm vững 4 yếu tố sau để mua đúng ngay từ đầu.

Thiên Trang (TH)
Máy rửa bát hiện đại có ba loại: âm tủ, độc lập và để bàn, mỗi loại phù hợp với không gian và số lượng thành viên khác nhau.
Máy rửa bát hiện đại có ba loại: âm tủ, độc lập và để bàn, mỗi loại phù hợp với không gian và số lượng thành viên khác nhau.
Sức chứa lý tưởng cho gia đình 4-6 người là từ 12-15 bộ chén bát, còn nhà nhỏ có thể chọn máy mini từ 6-8 bộ.
Sức chứa lý tưởng cho gia đình 4-6 người là từ 12-15 bộ chén bát, còn nhà nhỏ có thể chọn máy mini từ 6-8 bộ.
Giàn rửa linh hoạt là điểm cộng lớn, giúp xếp vừa nồi chảo và ly cao - rất phù hợp với thói quen dùng bát đĩa của người Việt.
Giàn rửa linh hoạt là điểm cộng lớn, giúp xếp vừa nồi chảo và ly cao - rất phù hợp với thói quen dùng bát đĩa của người Việt.
Hiệu quả rửa sạch phụ thuộc vào số lượng chương trình rửa như chuyên sâu, tiết kiệm, nhanh, rửa ly và các chế độ tăng cường.
Hiệu quả rửa sạch phụ thuộc vào số lượng chương trình rửa như chuyên sâu, tiết kiệm, nhanh, rửa ly và các chế độ tăng cường.
Công nghệ sấy Zeolith hay Turbo UV giúp chén bát khô ráo hoàn toàn mà không cần mở cửa, giữ vệ sinh tối ưu.
Công nghệ sấy Zeolith hay Turbo UV giúp chén bát khô ráo hoàn toàn mà không cần mở cửa, giữ vệ sinh tối ưu.
Các dòng máy tầm trung thường dùng sấy ngưng tụ và hé cửa tự động, bạn cần mở cửa sau khi rửa để tránh sốc nhiệt.
Các dòng máy tầm trung thường dùng sấy ngưng tụ và hé cửa tự động, bạn cần mở cửa sau khi rửa để tránh sốc nhiệt.
Máy rửa bát chỉ tiêu thụ khoảng 10 lít nước mỗi lần, tiết kiệm hơn nhiều so với rửa tay truyền thống.
Máy rửa bát chỉ tiêu thụ khoảng 10 lít nước mỗi lần, tiết kiệm hơn nhiều so với rửa tay truyền thống.
Trung bình mỗi lần rửa tiêu tốn khoảng 1 kWh điện - một mức chi phí hợp lý để đổi lấy sự tiện nghi và tiết kiệm thời gian.
Trung bình mỗi lần rửa tiêu tốn khoảng 1 kWh điện - một mức chi phí hợp lý để đổi lấy sự tiện nghi và tiết kiệm thời gian.
Thiên Trang (TH)
