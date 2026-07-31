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[SPOTLIGHT] Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản đại án Vạn Thịnh Phát

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[SPOTLIGHT] Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản đại án Vạn Thịnh Phát

Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 742 nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tối ưu đấu giá tài sản.

Minh Quân - Hà Anh
#kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản #bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu #giải quyết vướng mắc pháp lý #đấu giá tài sản bồi thường #quản lý các đại án tài chính

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