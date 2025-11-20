Hà Nội

Foodtour chợ phiên Bắc Hà nên thưởng thức món để trọn vị Tây Bắc?

Foodtour chợ phiên Bắc Hà nên thưởng thức món để trọn vị Tây Bắc?

Chợ phiên Bắc Hà thiên đường ẩm thực Tây Bắc, từ phở đỏ, thắng cố ngựa đến gà đen, xôi ngũ sắc, nơi văn hóa bản địa hòa quyện cùng hương vị núi rừng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Chỉ cần đặt chân xuống chợ phiên Bắc Hà vào sáng sớm, du khách sẽ lập tức bị cuốn vào không khí náo nhiệt và hương thơm nồng nàn của ẩm thực địa phương. Ảnh dulichdemen
Làn sương mờ bao phủ các gian hàng, người Mông, Dao, Tày từ các bản làng mang theo nông sản, gia súc, quần áo truyền thống tụ hội, tạo nên một bức tranh sống động giữa đất trời Tây Bắc.
Món ăn mở màn không gì thích hợp hơn là phở đỏ Bắc Hà. Sợi phở mềm dai, mang màu đỏ đặc trưng từ gạo bản địa, chan cùng nước dùng trong, thanh ngọt từ xương hầm, ăn kèm dưa chua và rau thơm tạo vị chua nhẹ, béo ngậy hài hòa. Một bát phở chỉ 30.000 - 40.000 đồng, vừa đủ ấm bụng cho một ngày khám phá. Ảnh BaoLaoCai
Không xa, những nồi thắng cố ngựa nghi ngút khói thu hút mọi ánh nhìn. Món ăn truyền thống của người Mông này được ninh từ thịt, xương và nội tạng ngựa cùng thảo quả, quế, hồi, lá đắng. Mùi hương thảo mộc đặc trưng, kết hợp với chén rượu ngô cay nồng, đủ làm ấm lòng du khách giữa tiết trời giá lạnh. Ảnh dacsanViet
Các món mèn mén và tẩu chúa mang đến trải nghiệm ẩm thực lạ miệng. Mèn mén từ ngô xay đồ chín, tẩu chúa là canh đậu phụ nấu nước rau cải. Khi ăn cùng nhau, vị bùi của ngô và thanh mát của rau hòa quyện, tạo nên nét tinh tế giản dị của ẩm thực vùng cao. Ảnh Báo Vietnamnet
Bên cạnh món chính, chợ Bắc Hà còn nổi bật với bánh hạt dẻ nướng nóng hổi, vỏ giòn, nhân ngọt bùi – món ăn vặt được cả khách Tây lẫn Việt mê mẩn, giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/chiếc. Ảnh Lê Nam
Dọc lối đi, du khách dễ dàng tìm thấy thịt trâu gác bếp, lạp sườn, ba chỉ hun khói, xôi ngũ sắc – những món đặc sản thơm ngon, thích hợp mua về làm quà, giá dao động 300.000 - 600.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh Lê Nam
Gà đen là món ăn tối không thể bỏ qua. Gà nuôi thả tự nhiên, thịt săn chắc, da giòn, ăn cùng nước chấm óc gà, muối ớt và lá mắc khén béo cay, mang hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn của vùng cao. Một đùi gà nặng khoảng 4 lạng có giá 180.000 - 200.000 đồng. Ảnh BaoLaoCai
Ngoài gà đen, thịt lợn đen nướng và lòng thập cẩm cũng là lựa chọn “đậm đà hương núi rừng”. Thịt lợn đen bản địa nướng trên than hoa, bì giòn rụm, thớ săn chắc, ăn kèm tương ớt Bắc Hà và chén rượu ngô ấm, đủ để làm ấm cả đêm lạnh. Ảnh Internet
Không chỉ ăn, du khách còn được hòa mình vào văn hóa bản địa: nghe hát giao duyên, xem múa khèn, hay ngồi bên bếp than nhâm nhi ly trà ngô và quan sát dòng người qua lại, tận hưởng nhịp sống Tây Bắc chân thật nhất. Ảnh BaoLaoCai
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực đặc sản Tây Bắc #Chợ phiên Bắc Hà #Món ăn truyền thống vùng cao #Văn hóa bản địa Tây Bắc #Các món đặc sản địa phương #Trải nghiệm ẩm thực vùng cao

