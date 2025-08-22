Cầm 200.000 đồng “càn quét” food tour Cần Thơ, ăn no quên lối về

Chỉ với 200.000 đồng, bạn có thể “càn quét” food tour Cần Thơ, no nê từ hủ tiếu, nem nướng đến bánh xèo, chè mát và trái cây miệt vườn.

Cần Thơ – thủ phủ miền Tây – không chỉ hấp dẫn bởi những dòng sông thơ mộng, những khu chợ nổi sầm uất mà còn níu chân du khách bằng ẩm thực dân dã, hào sảng. Chỉ với 200.000 đồng trong tay, du khách hoàn toàn có thể thực hiện một food tour trong ngày, thưởng thức trọn vẹn những món đặc trưng từ món chính, ăn vặt cho đến tráng miệng.

Ảnh miền Tây.

Ở khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là bến Ninh Kiều, chợ Xuân Khánh, chợ An Nghiệp hay chợ đêm Tây Đô, hàng quán luôn đông đúc với đủ loại món ngon. Mỗi món chỉ từ 10.000 – 50.000 đồng, rất hợp túi tiền. Từ hủ tiếu nóng hổi, nem nướng thơm lừng, bánh cống giòn rụm cho đến bánh xèo vàng óng, ly chè ngọt mát hay đĩa trái cây miệt vườn đầy đặn – tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực phong phú, đậm chất miền Tây.

Những món nên thử trong hành trình

Hủ tiếu: Một tô hủ tiếu Cần Thơ có sợi nhỏ mềm, nước lèo trong và ngọt thanh từ xương hầm, ăn kèm thịt, tôm, lòng heo. Giá 30.000 – 35.000 đồng/tô. Ngoài hủ tiếu nước, nhiều quán còn phục vụ hủ tiếu khô, hủ tiếu xào để thực khách đổi vị.

Hủ tiếu. Ảnh luhanhvietnam

Nem nướng: Nem được nướng trên than hồng, ăn cùng bánh tráng, rau sống, bún tươi và nước chấm pha chế đặc biệt. Một phần giá 40.000 – 50.000 đồng, vừa đủ cho một bữa nhẹ. Các quán trên đường Nguyễn Văn Cừ hay khu vực Cái Răng luôn tấp nập thực khách.

Bánh cống: Món ăn làm từ bột gạo, nhân đậu xanh, thịt băm và con tôm nguyên con chiên trong khuôn cống. Vỏ bánh vàng giòn, nhân bùi béo, ăn kèm nước mắm pha và rau sống. Giá 10.000 – 30.000 đồng/cái, dễ tìm ở chợ Xuân Khánh hoặc đường Lý Tự Trọng.

Bánh cống. Ảnh MIA

Bánh xèo: Bánh xèo miền Tây có lớp vỏ mỏng giòn, nhân tôm thịt đầy đặn, ăn cuốn rau vườn, chấm nước mắm pha. Giá 30.000 – 40.000 đồng/cái. Các quán ở Cái Răng hay hẻm Nguyễn Văn Cừ luôn đông khách dịp cuối tuần.

Chè: Chè bưởi, chè thập cẩm, chè khoai môn… giá chỉ 10.000 – 20.000 đồng/ly, béo ngậy nước cốt dừa. Đây là lựa chọn tuyệt vời để giải nhiệt giữa cái nắng miền Tây.

Bánh xèo. Ảnh MIA

Trái cây miệt vườn: Đĩa trái cây thập cẩm gồm chôm chôm, măng cụt, xoài, ổi, cóc… chỉ 20.000 – 25.000 đồng, thường bán ở chợ đêm Tây Đô hoặc bến Ninh Kiều, kèm muối ớt chấm đậm đà.

Thêm hương vị cho food tour

Ngoài những món quen thuộc, du khách có thể thử thêm vài món ăn vặt đặc trưng để hành trình ẩm thực thêm phần phong phú:

Ốc nướng, ốc xào: Ốc len xào dừa, ốc bươu nướng tiêu xanh – giá 40.000 – 60.000 đồng/đĩa, thích hợp cho buổi tối nhâm nhi.

Chuối nếp nướng: Chuối sáp bọc xôi nướng trên than, ăn với nước cốt dừa, chỉ 10.000 – 15.000 đồng/phần.

Chuối nếp nướng. Ảnh luhanhvietnam

Bánh tét lá cẩm: Đặc sản Cần Thơ với màu tím tự nhiên từ lá cẩm, nhân thịt mỡ, đậu xanh bùi béo. Một khoanh 10.000 – 15.000 đồng.

Lẩu mắm: Món ăn chung cho nhóm, với cá linh, cá basa, rau đồng đủ loại. Giá 150.000 – 200.000 đồng/nồi, chia ra mỗi người chỉ khoảng 60.000 – 70.000 đồng.

Lẩu mắm. Ảnh luhanhvietnam

Phần lớn hàng quán đều tập trung tại phường Ninh Kiều, cách nhau 1 – 2 km, rất tiện để di chuyển bằng xe máy hoặc thậm chí đi bộ nếu lên lịch trình hợp lý. Với 200.000 đồng, du khách không chỉ ăn no mà còn trải nghiệm trọn vẹn hương vị dân dã, gần gũi của đất Tây Đô – nơi ẩm thực bình dị nhưng thấm đẫm tình người miền sông nước.