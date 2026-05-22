VFF nhận định về bảng đấu của U17 Việt Nam tại World Cup

Đánh giá về kết quả bốc thăm, PCT VFF - ông Trần Anh Tú cho rằng đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao với sự góp mặt của các đại diện mạnh về thể lực.

Lá thăm của đội tuyển U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

Tại lễ bốc thăm do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức vào 21h tối qua, đội tuyển U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 đã chính thức xác định được các đối thủ của mình tại bảng G là U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Đánh giá về kết quả này, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận định các đối thủ ở bảng G là thử thách không nhỏ với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, việc góp mặt tại U17 World Cup đã là thành tích rất tốt và là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam.

Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định.

Cũng theo ông Tú, việc tham dự U17 World Cup 2026 không chỉ có ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa U17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn tới sân chơi thế giới, từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

VFF sẽ lên kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng cho U17 Việt Nam

Trước yêu cầu chuyên môn của giải đấu, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh, VFF xác định công tác chuẩn bị cho U17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, VFF khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa, phối hợp chặt chẽ với Ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh và tâm lý thi đấu trước khi bước vào giải.

“VFF tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú bày tỏ.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng knock-out).

Hiện tại, World Cup U17 2026 đã xác định được 46 đội tuyển giành vé tham dự giải đấu. Hai suất cuối cùng sẽ được quyết định vào thứ bảy tới, khi các trận play-off khu vực châu Phi (CAF) diễn ra. Đội thắng trong các cặp đấu giữa Ethiopia gặp Mozambique và Uganda gặp Ghana sẽ giành vé đến ngày hội bóng đá thế giới, qua đó hoàn tất danh sách 48 đội tham dự U17 World Cup Qatar 2026.

Theo Đình Phong/ Báo Văn Hóa
Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 chính thức khai mạc tại Mỹ, Canada và Mexico, cuộc đua giành khán giả trên các nền tảng truyền hình và số đang nóng lên từng ngày. Song song với sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là nỗi lo quen thuộc của các đơn vị sở hữu bản quyền: sự bùng phát của các website phát sóng bóng đá lậu.

Dù nhiều chiến dịch truy quét đã được triển khai trong những năm gần đây, tình trạng vi phạm bản quyền thể thao trên môi trường mạng vẫn diễn biến phức tạp. World Cup 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là "mảnh đất màu mỡ" để các website phát sóng trái phép thu hút hàng triệu lượt truy cập, đặt ra bài toán không dễ giải cho cơ quan quản lý và các đơn vị nắm giữ bản quyền.

HLV Roland tiết lộ về kế hoạch World Cup ngay khi U17 Việt Nam về nước

HLV Cristiano Roland chia sẻ về hành trình lịch sử của U17 Việt Nam và kế hoạch sắp tới sau chiến thắng vang dội tại VCK U17 châu Á 2026.

Rơi nước mắt vì hạnh phúc và sự kiên cường của học trò

Dù phải dừng bước ở tứ kết trước đối thủ mạnh U17 Australia, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn xuất sắc hoàn thành mục tiêu tối thượng là giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Trong vòng vây của người hâm mộ và truyền thông ngày trở về, chiến lược gia người Brazil đã không giấu được sự tự hào.

CĐV châu Á nói gì sau thất bại của U17 Việt Nam trước Australia?

Dù thua 0-3 trước Australia mạnh hơn về thể hình và tốc độ, đội tuyển U17 Việt Nam nhận được nhiều lời khen về tinh thần thi đấu và tiến bộ.

U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U17 Australia ở trận tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng 17/5. Thầy trò HLV Cristiano Roland để thua với tỷ số 0-3 trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội châu Á xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần lớn vẫn dành sự ghi nhận cho hành trình của U17 Việt Nam. Không ít CĐV cho rằng Australia cho thấy đẳng cấp khác biệt và xứng đáng giành vé vào bán kết.

Một tài khoản đến từ Indonesia bình luận: “U17 Việt Nam đã cố gắng hết sức. Australia đơn giản là quá mạnh ở thể lực và tốc độ”. Trong khi đó, nhiều CĐV Malaysia và Thái Lan đánh giá đại diện Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng trẻ tiến bộ nhất Đông Nam Á hiện nay.

Bên cạnh những lời động viên, cũng có không ít ý kiến cho rằng U17 Việt Nam gặp hạn chế khi đối đầu các đội bóng sở hữu nền tảng thể chất vượt trội. Một số CĐV Trung Quốc nhận xét đội bóng của HLV Cristiano Roland không thể duy trì chuỗi trận bất bại khi bước vào vòng knock-out có tính cạnh tranh cao hơn.

Truyền thông khu vực cũng dành nhiều sự chú ý cho thất bại này. Báo chí Đông Nam Á nhìn nhận U17 Việt Nam đã có hành trình đáng khích lệ khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục. Nhiều bài viết cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng nhờ lối chơi tổ chức và tinh thần thi đấu kỷ luật.

Trước trận đấu, chính người hâm mộ Australia cũng từng bày tỏ sự dè chừng với U17 Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng từ vòng bảng. Điều đó cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam đã tạo được sự tôn trọng nhất định ở sân chơi châu lục.

Dù dừng bước tại tứ kết, U17 Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là nền tảng quan trọng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

