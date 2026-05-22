VFF nhận định về bảng đấu của U17 Việt Nam tại World Cup

Đánh giá về kết quả bốc thăm, PCT VFF - ông Trần Anh Tú cho rằng đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao với sự góp mặt của các đại diện mạnh về thể lực.

Lá thăm của đội tuyển U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

Tại lễ bốc thăm do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức vào 21h tối qua, đội tuyển U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 đã chính thức xác định được các đối thủ của mình tại bảng G là U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Đánh giá về kết quả này, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận định các đối thủ ở bảng G là thử thách không nhỏ với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, việc góp mặt tại U17 World Cup đã là thành tích rất tốt và là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam.

Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định.

Cũng theo ông Tú, việc tham dự U17 World Cup 2026 không chỉ có ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa U17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn tới sân chơi thế giới, từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

VFF sẽ lên kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng cho U17 Việt Nam

Trước yêu cầu chuyên môn của giải đấu, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh, VFF xác định công tác chuẩn bị cho U17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, VFF khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa, phối hợp chặt chẽ với Ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh và tâm lý thi đấu trước khi bước vào giải.

“VFF tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú bày tỏ.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng knock-out).

Hiện tại, World Cup U17 2026 đã xác định được 46 đội tuyển giành vé tham dự giải đấu. Hai suất cuối cùng sẽ được quyết định vào thứ bảy tới, khi các trận play-off khu vực châu Phi (CAF) diễn ra. Đội thắng trong các cặp đấu giữa Ethiopia gặp Mozambique và Uganda gặp Ghana sẽ giành vé đến ngày hội bóng đá thế giới, qua đó hoàn tất danh sách 48 đội tham dự U17 World Cup Qatar 2026.