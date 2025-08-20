Hà Nội

Máy chiếu công nghệ laser 3 màu tích hợp AI DeepSeek

Số hóa

Máy chiếu công nghệ laser 3 màu tích hợp AI DeepSeek

Máy chiếu Vidda C3 Ultra vừa ra mắt với công nghệ lazer tri-color tiên phong, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghe nhìn chưa từng có.

Tuệ Minh
Thương hiệu con của hãng công nghệ Trung Quốc Hisense, Vidda vừa ra mắt mẫu máy chiếu C3 Ultra, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghe nhìn chưa từng có.
Hisense Vidda C3 Ultra gây ấn tượng mạnh với hệ thống nguồn sáng laser MCL39 tri-color tiên phong, bao gồm hai tia laser đỏ, một tia xanh lam và một tia xanh lục. Công nghệ đột phá này không chỉ tối ưu hiệu suất ánh sáng mà còn hứa hẹn mang đến chất lượng màu sắc vượt trội, tái hiện hình ảnh sắc nét và sống động như thật.
Đây là chiếc máy chiếu đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ MCL - 38. Vidda C3 Ultra tích hợp công nghệ DLP với chip DMD 0,47 inch, cùng khả năng zoom quang học lên tới 1,67x – mức zoom hàng đầu trong phân khúc máy chiếu gia đình.
Máy chiếu đạt độ sáng ấn tượng 3.200 lumen theo chuẩn CVIA, một tiêu chuẩn mới tại Trung Quốc được đánh giá là phản ánh chân thực hơn độ sáng thực tế. Mức sáng này được xem là rất đáng nể, vượt trội so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc.
Đặc biệt, dù phóng to hay thu nhỏ, thiết bị vẫn duy trì độ phân giải 4K UHD nguyên bản, đảm bảo hình ảnh sắc nét không suy giảm. Máy còn sở hữu loạt tính năng thông minh như tự động lấy nét, hiệu chỉnh keystone tự động, căn chỉnh hình ảnh theo màn chiếu, và tự động điều chỉnh kích thước khung hình để tránh vật cản.
Một điểm cộng độc đáo là khả năng tối ưu màu sắc hình ảnh theo màu tường trình chiếu, một tính năng hiếm gặp trên các dòng máy phổ thông.
Sức mạnh xử lý của C3 Ultra đến từ chip MediaTek MT9681, kết hợp với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Đáng chú ý, công nghệ AI DeepSeek được tích hợp sâu rộng, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm người dùng trong mọi tác vụ từ chơi game, học tập đến giải trí hàng ngày.
Không chỉ vượt trội về hình ảnh, Vidda C3 Ultra còn gây ấn tượng mạnh mẽ với hệ thống âm thanh cao cấp. Máy được trang bị hai loa JBL 10W cùng một loa siêu trầm 200W gắn trên gimbal, hỗ trợ các chuẩn âm thanh hàng đầu như Dolby, DTS và Hi-Res Audio, mang đến trải nghiệm âm thanh chuẩn rạp hát ngay tại không gian gia đình.
Hiện tại, Hisense Vidda C3 Ultra đã chính thức có mặt tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết 11.999 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 43,3 triệu đồng.
Dòng máy chiếu đầu tiên thế giới với hệ thống nguồn sáng laser MCL39 tri-color.
New Atlas
#Hisense Vidda C3 Ultra #hệ thống âm thanh JBL #công nghệ DLP #AI DeepSeek

