EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các lãnh đạo Hamas

Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với các lãnh đạo của lực lượng Hamas.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, các Bộ trưởng Ngoại giao của EU ngày 11/5 đã nhất trí áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với các lãnh đạo của Hamas cũng như nhóm định cư Israel tại khu Bờ Tây.

"Những hành vi nghiêm trọng và không thể chấp nhận được này phải chấm dứt ngay lập tức", Ngoại trưởng Barrot cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot.

"Quyết định này đồng nghĩa với việc trừng phạt các thủ lĩnh chính của Hamas", ông Jean-Noël Barrot nói tiếp.

Người Palestine, các nhóm nhân quyền và nhà quan sát quốc tế ngày càng cảnh báo về tình trạng bạo lực leo thang ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi ngày càng nhiều thanh niên Palestine thiệt mạng trong những vụ đốt phá và di dời cộng đồng gần các khu định cư, tiền đồn.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ít nhất 40 người Palestine đã thiệt mạng kể từ đầu năm, trong đó có 11 nạn nhân bị nhóm định cư sát hại, nhiều hơn 2 người so với cả năm 2025.

“Liên minh châu Âu không thể đứng ngoài cuộc trước tình trạng bạo lực leo thang và những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế dai dẳng”, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Helen McEntee nhấn mạnh.

Tổ chức nhân quyền Peace Now của Israel cho biết quyết định này của EU cũng là “lời kêu gọi công chúng Israel hãy nhìn nhận thực tế mà chúng ta đã tạo ra qua nhiều thập kỷ kiểm soát và định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Điều này cũng có thể báo hiệu một bước ngoặt trong chính sách của EU đối với Israel. Những lời chỉ trích đối với Thủ tướng Israel Netanyahu và các hành động của nước này ở Gaza, Bờ Tây, Lebanon, Syria và Iran đã thúc đẩy nhiều Chính phủ ở châu Âu, dẫn đầu là Tây Ban Nha, Ireland và Hà Lan, tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt.

“Không thể nào làm ngơ được”, Ngoại trưởng Luxembourg Xavier Bettel phát biểu trước đó.

