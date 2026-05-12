Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các lãnh đạo Hamas

Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với các lãnh đạo của lực lượng Hamas.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, các Bộ trưởng Ngoại giao của EU ngày 11/5 đã nhất trí áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với các lãnh đạo của Hamas cũng như nhóm định cư Israel tại khu Bờ Tây.

"Những hành vi nghiêm trọng và không thể chấp nhận được này phải chấm dứt ngay lập tức", Ngoại trưởng Barrot cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

phap.png
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pháp.

"Quyết định này đồng nghĩa với việc trừng phạt các thủ lĩnh chính của Hamas", ông Jean-Noël Barrot nói tiếp.

Người Palestine, các nhóm nhân quyền và nhà quan sát quốc tế ngày càng cảnh báo về tình trạng bạo lực leo thang ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi ngày càng nhiều thanh niên Palestine thiệt mạng trong những vụ đốt phá và di dời cộng đồng gần các khu định cư, tiền đồn.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ít nhất 40 người Palestine đã thiệt mạng kể từ đầu năm, trong đó có 11 nạn nhân bị nhóm định cư sát hại, nhiều hơn 2 người so với cả năm 2025.

“Liên minh châu Âu không thể đứng ngoài cuộc trước tình trạng bạo lực leo thang và những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế dai dẳng”, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Helen McEntee nhấn mạnh.

Tổ chức nhân quyền Peace Now của Israel cho biết quyết định này của EU cũng là “lời kêu gọi công chúng Israel hãy nhìn nhận thực tế mà chúng ta đã tạo ra qua nhiều thập kỷ kiểm soát và định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Điều này cũng có thể báo hiệu một bước ngoặt trong chính sách của EU đối với Israel. Những lời chỉ trích đối với Thủ tướng Israel Netanyahu và các hành động của nước này ở Gaza, Bờ Tây, Lebanon, Syria và Iran đã thúc đẩy nhiều Chính phủ ở châu Âu, dẫn đầu là Tây Ban Nha, Ireland và Hà Lan, tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt.

“Không thể nào làm ngơ được”, Ngoại trưởng Luxembourg Xavier Bettel phát biểu trước đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của Hamas hồi tháng 9/2025

Nguồn video: VTV
#EU trừng phạt lãnh đạo Hamas #Liên minh châu Âu #lực lượng Hamas #Gaza #Pháp

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

EU cân nhắc hỗ trợ phát triển hạ tầng năng lượng Trung Đông

Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đang xem xét việc tài trợ cho các dự án hạ tầng năng lượng thay thế tại Trung Đông.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng cùng giá dầu và khí đốt tăng vọt do chiến sự tại Iran đã thúc đẩy Liên minh châu Âu xem xét nghiêm túc việc tài trợ các tuyến năng lượng thay thế tại Trung Đông nhằm tránh các điểm nóng như eo biển Hormuz, theo AP.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 24/4 cho biết, EU sẵn sàng hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư để triển khai các dự án mới đưa năng lượng ra thị trường toàn cầu mà không bị phụ thuộc vào tình hình chiến sự hay bất ổn địa chính trị.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Châu Âu chia rẽ vì cuộc xung đột ở Trung Đông?

Chính sách của EU đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu đã nhóm họp tại Luxembourg để xây dựng kế hoạch hành động đối phó với hàng loạt khủng hoảng, từ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cho đến bất ổn kinh tế khi chiến sự tại Iran đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tuy nhiên, chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bối cảnh an ninh ngày càng xấu đi tại các vùng lãnh thổ Palestine ở Gaza, Bờ Tây bị chiếm đóng cũng như tại Lebanon lại đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel tấn công Gaza, con trai trưởng đoàn đàm phán Hamas thiệt mạng

Con trai của Trưởng đoàn đàm phán Hamas đã thiệt mạng sau khi bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

AP đưa tin, Azzam, 32 tuổi, con trai của nhà đàm phán Hamas Khalil al-Hayya, bị thương trong đợt tập kích của Israel ở thành phố Gaza và tử vong sau đó, nhóm vũ trang này cho biết hôm 7/5. Vụ tấn công cũng khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

untitled.png
Trưởng đoàn đàm phán Hamas, ông Khalil al-Hayya. Ảnh chụp màn hình YouTube.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới