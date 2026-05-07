Eo biển Hormuz: điểm nóng căng thẳng giữa Mỹ và Iran đe dọa an ninh toàn cầu

Trong bối cảnh đàm phán hòa bình, xung đột nhỏ vẫn diễn ra, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và nguy cơ chiến tranh.

Nguyễn Cúc

Các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới vẫn hết sức căng thẳng và tiềm ẩn nguy cơ leo thang.

Theo thông tin từ Associated Press, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo Hormuz nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Tehran. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran như một biện pháp gây sức ép.

Đàm phán diễn ra song song với đối đầu quân sự

Dù hai bên đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao, thực địa vẫn chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp. Mỹ triển khai chiến dịch “Project Freedom” nhằm đảm bảo hành lang hàng hải an toàn, đồng thời điều động hàng chục tàu chiến, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để bảo vệ tàu thương mại.

Tìm ảnh Tàu chiến Mỹ hộ tống tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran phản đối mạnh mẽ, cho rằng hoạt động này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ tấn công nếu lực lượng nước ngoài tiến vào khu vực.

Các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn xảy ra, dù chưa vượt ngưỡng “chiến tranh quy mô lớn”. Giới chức Lầu Năm Góc cho biết Iran đã nhiều lần tấn công tàu thương mại và lực lượng Mỹ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được thiết lập.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Việc Iran kiểm soát hoặc hạn chế lưu thông tại khu vực này đã khiến hàng nghìn tàu mắc kẹt, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Theo các nguồn tin quốc tế, Iran từng áp đặt kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải này, thậm chí yêu cầu một số tàu phải trả phí để được đi qua.

Điều này không chỉ gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng mà còn làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nếu xung đột kéo dài.

Vai trò trung gian và những toan tính chiến lược

Các cuộc đàm phán hiện có sự tham gia trung gian của một số quốc gia, trong đó Pakistan đóng vai trò cầu nối quan trọng. Tuy nhiên, tiến trình thương lượng vẫn gặp nhiều trở ngại do khác biệt lớn về điều kiện.

Mỹ yêu cầu Iran phải mở lại eo Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân, trong khi Tehran muốn dỡ bỏ phong tỏa và chấm dứt các hoạt động quân sự trước.

Song song đó, Trung Quốc cũng được xem là nhân tố có thể tác động tới tiến trình đàm phán, do có quan hệ kinh tế - chính trị chặt chẽ với Iran.

Dù hai bên đều tuyên bố ưu tiên giải pháp hòa bình, giới quan sát nhận định nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất cao. Các vụ tấn công bằng tên lửa, UAV và hoạt động quân sự cường độ thấp tiếp tục diễn ra quanh khu vực Vịnh Ba Tư.

Trong bối cảnh đó, eo biển Hormuz vẫn là “điểm nóng” chiến lược, nơi mọi diễn biến quân sự - ngoại giao đều có thể tác động trực tiếp tới an ninh năng lượng và ổn định toàn cầu.

Việc Mỹ tạm dừng một phần hoạt động quân sự cho thấy tín hiệu tích cực cho đàm phán, song thực tế cho thấy con đường đi tới một thỏa thuận toàn diện giữa hai bên vẫn còn nhiều chông gai.

Apnews.com
https://apnews.com/article/iran-us-war-ceasefire-negotiations-strait-hormuz-b8a77d16945085e5a5039032a55b3a90
Ông Trump nói Mỹ sẽ 'hướng dẫn' tàu mắc kẹt rời eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố "Dự án Tự do" nhằm hỗ trợ các tàu thuyền rời khỏi eo biển Hormuz, bắt đầu từ ngày 4/5.

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ khởi động một chiến dịch vào ngày 4/5 nhằm “hướng dẫn” các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz đang bị Iran kiểm soát. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ nhiều chi tiết về chiến dịch có thể mang tính quy mô lớn này nhằm hỗ trợ hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ. Iran nhanh chóng lên án đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Mỹ và Iran đối đầu căng thẳng về eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân

Xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn với các đề xuất hòa bình chưa được chấp nhận, gây lo ngại về khủng hoảng khu vực và ảnh hưởng toàn cầu.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào thế giằng co nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá, trong khi điểm nóng chiến lược là eo biển Hormuz vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

Theo cập nhật mới nhất từ Associated Press, Iran đã đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, trong đó sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa và ngừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, Washington được cho là chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất này, đặc biệt khi vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran chưa được giải quyết.

Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran vẫn được duy trì?

Các lãnh đạo quân sự Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

AP đưa tin, các lãnh đạo quân sự Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn với Iran vẫn đang có hiệu lực, một ngày sau khi Iran bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công mới tại eo biển Hormuz và nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). UAE được cho là tiếp tục hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Iran hôm 5/5.

