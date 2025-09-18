Hà Nội

'Em xinh' Phương Ly táo bạo khoe vóc dáng nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

'Em xinh' Phương Ly táo bạo khoe vóc dáng nóng bỏng

'Em xinh' Phương Ly tiếp tục 'đốn tim' fan hâm mộ với bộ ảnh nóng bỏng khi đi biển.

Thiên Anh
Ca sĩ Phương Ly - gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong chuyến đi biển.
Trong thiết kế hai mảnh với tông xanh - đen, nữ ca sĩ khoe trọn đường cong gợi cảm cùng làn da khỏe khoắn.
Loạt khoảnh khắc ngay của Phương Ly lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận trên mạng xã hội.
Điểm khiến công chúng bất ngờ là ở tuổi 34, Phương Ly vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn, săn chắc, không thua kém những gương mặt trẻ tuổi trong showbiz.
Nhiều ý kiến nhận xét rằng nữ ca sĩ ngày càng quyến rũ, nhan sắc thăng hạng theo thời gian.
Một số khán giả còn ví Phương Ly như “người đẹp không tuổi” khi luôn giữ được gương mặt trẻ trung, tươi tắn hơn nhiều so với tuổi thật.
Phong cách thời trang của Phương Ly vốn được đánh giá là cá tính, hiện đại. Không chỉ trên sân khấu, ngay cả trong đời thường, cô cũng thường xuyên ghi điểm bởi sự năng động và gu phối đồ tinh tế.
Hình ảnh bikini lần này càng làm nổi bật phong thái tự tin, giúp nữ ca sĩ nhận được vô số lời khen ngợi về thần thái cũng như sự cuốn hút.
Không chỉ nhan sắc, Phương Ly còn được đánh giá cao bởi chất giọng nội lực và loạt ca khúc ăn khách gắn liền với tên tuổi. Từ những bản hit như Mặt Trời Của Em, Anh Là Ai, Missing You, Thích Thích hay Anh Là Ngoại Lệ Của Em, nữ ca sĩ luôn duy trì được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.
Sự kết hợp giữa tài năng âm nhạc và hình ảnh trẻ trung giúp nữ ca sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ nữ được yêu thích hàng đầu trong V-pop. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Phương Ly #vóc dáng nóng bỏng #ảnh biển #sao Việt #thời trang #ca sĩ phương ly

