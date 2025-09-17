Huyền Baby giao diện búp bê không tuổi, đứng cạnh con trai như hai chị em

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Ở tuổi U40, Huyền Baby sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Huyền Baby, cựu hot girl đình đám một thời, luôn khiến công chúng phải trầm trồ vì nhan sắc "hack tuổi" của mình. Mỗi hình ảnh được cô nàng đăng tải lên trang cá nhân luôn nhận cơn mưa lời khen về nhan sắc cùng phong cách thời trang. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới nhất được đăng tải lên trang cá nhân, Huyền Baby diện chiếc đầm đen ôm sát, khoe trọn vóc dáng thon gọn, nóng bỏng dù đã là mẹ hai con. (Ảnh: FBNV)
Gương mặt baby, làn da trắng sáng không tì vết cùng thần thái sang chảnh, cuốn hút giúp cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. (Ảnh: FBNV)
Cùng trong outfit này, bức ảnh Huyền Baby chụp cùng con trai đã gây bão mạng xã hội, bởi vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin, khiến nhiều người lầm tưởng hai mẹ con như hai chị em. Cô viết: " Happy birthday con trai yêu ". (Ảnh: FBNV)
Đứng bên cạnh Huyền Baby là cậu con trai tên Sữa (tên thật Khôi Vĩ), với vẻ ngoài điển trai, bảnh bao. Vóc dáng cao lớn, chững chạc ở tuổi lên 8 của Sữa càng làm nổi bật sự trẻ trung "vượt thời gian" của mẹ. (Ảnh: FBNV)
Nhiều bình luận của cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự "trẻ mãi không già" của Huyền Baby. (Ảnh: FBNV)
Trong những khoảnh khắc khác chụp cùng hai con, Huyền Baby diện phong cách trẻ trung, năng động đồng điệu với hai nhóc tỳ. (Ảnh: FBNV)
Kể từ khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Huyền Baby trở lại với công chúng và luôn duy trì được sức hút mạnh mẽ. (Ảnh: FBNV)
Cô không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đẳng cấp mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia và hai con "đủ nếp đủ tẻ". (Ảnh: FBNV)
Dù đã rời xa showbiz nhiều năm để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình, Huyền Baby vẫn là cái tên được nhắc đến thường xuyên, đặc biệt là mỗi khi cô đăng tải những hình ảnh đời thường sang chảnh, hạnh phúc. (Ảnh: FBNV)
