Hot girl dao kéo bị sao chép khuôn mặt nhiều nhất Trung Quốc

Hot girl dao kéo bị sao chép khuôn mặt nhiều nhất Trung Quốc

Wang Jin - blogger thẩm mỹ nổi tiếng trên Douyin. Cô chia sẻ trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ cùng phong cách thời trang, thu hút gần một triệu người theo dõi.

Wang Jin - blogger thẩm mỹ nổi tiếng trên Douyin - sở hữu gương mặt búp bê điển hình với đôi mắt to, bọng mắt đầy và chiếc cằm nhỏ.
Wang Jin thường chia sẻ trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ cùng phong cách thời trang, thu hút gần một triệu người theo dõi.
Theo SCMP, Wang Jin đã chi hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 14.000 USD) để trông trẻ hơn 10 tuổi.
Wang Jin kể: "Lần đầu phẫu thuật, mặt tôi lồi lõm, méo mó. Sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng tôi mới có gương mặt búp bê. Tôi dành nửa năm để hồi phục, và cái đẹp hiện tại là điều tôi xứng đáng có được sau nhiều đau đớn".
Wang Jin đã mở phòng khám thẩm mỹ riêng, nơi cô dùng khuôn mặt mình như mẫu hình để tư vấn cho khách muốn thay đổi ngoại hình.
Hơn 500 khách hàng đã phẫu thuật để có gương mặt baby trông giống Wang Jin, theo SCMP.
Gương mặt của Wang Jin nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng với nhiều người hâm mộ.
Một số phòng khám thậm chí tung gói dịch vụ lấy cảm hứng từ Wang Jin: tiêm 3 lần chất làm đầy có giá 38.888 nhân dân tệ (hơn 5.400 USD), hay 25.888 nhân dân tệ (khoảng 3.636 USD) để có phần vai giống Wang Jin.
Tuy nhiên, trào lưu bắt chước phong cách phẫu thuật thẩm mỹ của Wang Jin đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Ảnh sử dụng trong bài: @beautywangjin.
