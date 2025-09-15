Hà Nội

Lên đồ 'sương sương' đi biển, Tiktoker Quỳnh Bei vẫn chiếm trọn spotlight

Cộng đồng trẻ

Lên đồ 'sương sương' đi biển, Tiktoker Quỳnh Bei vẫn chiếm trọn spotlight

Thả dáng trong ánh dương chiều tà trên biển, Quỳnh Bei khiến nhiều người không thể rời mắt với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính trong từng khung hình.

Trầm Phương
Được biết đến là một trong những gương mặt hot trên TikTok, Quỳnh Bei luôn khiến người hâm mộ phải say lòng bởi những điệu nhảy theo nhạc đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng lại tiếp tục gây chú ý khi tung ra bộ ảnh mới, hóa thân thành "nàng thơ" giữa khung cảnh biển trời thơ mộng. (Ảnh: FBNV)
Không còn là những video nhảy cover hay các clip viral, trong loạt ảnh này, Quỳnh Bei xuất hiện với một vẻ ngoài đầy nữ tính và có chút mơ màng. (Ảnh: FBNV)
Cô diện chiếc áo hai dây màu xanh nhạt với họa tiết hoa nhỏ xinh xắn, kết hợp cùng quần short jeans đen đơn giản. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn đặc biệt chính là chiếc khăn ren trắng được cô biến tấu thành phụ kiện, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. (Ảnh: FBNV)
Dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, Quỳnh Bei tự tin tạo dáng, khoe trọn vẻ đẹp thanh thoát và đôi má ửng hồng. (Ảnh: FBNV)(Ảnh: FBNV)
Nét cuốn hút của cô không chỉ đến từ trang phục mà còn từ ánh mắt, nụ cười đầy sức sống, mang đến cảm giác yên bình và tươi mới. (Ảnh: FBNV)
Quỳnh Bei vốn được chú ý với những video nhảy vũ đạo và tạo dựng hình ảnh "giấu mặt" bí ẩn. (Ảnh: FBNV)
Vào cuối tháng 7 vừa rồi, nữ Tiktoker quyết định "lộ mặt", nhận về rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Từ sau khi công khai gương mặt, cô nàng khá chăm chỉ trong việc cập nhật những video mới lên trang cá nhân. Điều đặc biệt, dù không cần phải tạo sự bí ẩn nhờ giấu mặt, thế nhưng các video của Quỳnh Bei vẫn nhận về lượng tương tác khủng. (Ảnh: FBNV)
