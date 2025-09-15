'Vợ quốc dân' Phương Ly trẻ trung bất chấp thời gian,

Vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, 'Vợ quốc dân' Phương Ly khiến netizen phải thừa nhận rằng visual 'cân mọi bảng nhan sắc châu Á'.
Với bản tiêu chuẩn mới, mẫu xe SUV Kia Sonet 2025 thế hệ mới đã rút ngắn khoảng cách về giá bán so với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam.
Giao tranh ác liệt ở phía bắc Pokrovsk, cuộc phản công của Ukraine rơi vào vũng lầy, cả Nga và Ukraine đều muốn bao vây lực lượng chủ lực của nhau.
Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 cm.
Một nam châm siêu dẫn khổng lồ từ Mỹ đã được vận chuyển đến Pháp, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án ITER - lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới.
Hãng xe Nissan đã chính thức khép lại hành trình GT-R R35 bằng phiên bản cuối cùng và chuyển hướng sang Z Heritage Edition để tiếp tục câu chuyện hiệu suất.
Khoảnh khắc MQ-9 Reaper khai hỏa Hellfire vào vật thể lạ ngoài khơi Yemen được Mỹ ghi lại, hé lộ cuộc cách mạng mới của chiến tranh không người lái.
Slimcase trở thành thương hiệu ốp lưng số 1 Việt Nam nhờ kết hợp thẩm mỹ và công nghệ Slimpact™, dẫn đầu doanh số trên cả bốn sàn thương mại điện tử.
Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình quá khích ở thủ đô London (Anh), khiến hàng chục cảnh sát bị thương.
Thác Khe Dầu (Lạng Sơn) với vẻ đẹp nguyên sơ, dòng nước mát lành, là điểm trekking, tắm thác, cắm trại lý tưởng cho du khách ưa khám phá.
Mới đây, kênh Digimods Design đã tung loạt ảnh phác họa về mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2027, mang đến góc nhìn mới mẻ về diện mạo hiện đại phong cách hơn.
Mới ngày nào bé Cam Cam nhà Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon còn bi bô trên sóng truyền hình, giờ đã là cô bé 9 tuổi vô cùng xinh xắn, dịu dàng.
Giao tranh tiếp tục leo thang tại miền Đông và Nam Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga công bố một loạt báo cáo về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Nữ bác sĩ nội trú Khổng Hạnh Nguyên khiến nhiều cộng đồng mạng bàn tán bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng như nữ chính trong phim ngôn tình.
Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh khi du lịch trời Tây. Ở tuổi 44, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, trẻ trung nhiều người ngưỡng mộ.
AI giúp viết bài, thiết kế, tư vấn sức khỏe nhưng phụ thuộc quá mức có thể làm mất kỹ năng, lan truyền sai lệch và đe dọa quyền riêng tư.
Trên trang cá nhân, Ly Kute đăng bài mới: "Chỉ vì mê một góc bếp mà đem lòng yêu cả căn nhà. Em bé số 5 hoàn thiện vào một ngày thật đẹp. Yêu em này thật ý".
Với 130 ký tự tượng hình tạo thành bậc thang liên tục, kiến trúc cổ xưa này ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa thể giải mã của nền văn minh Maya.
Kỳ đà sông Nile (Varanus niloticus) là loài thằn lằn lớn nhất châu Phi, nổi tiếng bởi sự dẻo dai, khả năng bơi lội và tập tính săn mồi thông minh.
Từng là giọng ca nhí gắn liền với tuổi thơ khán giả thế hệ 8x, 9x Xuân Nghi nay đã ở tuổi ngoài 30 với hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng.
Đê cỏ lau giữa lòng Hà Nội đang “gây sốt” với triền cỏ xanh mướt và không gian bình yên, được ví như góc làng quê Nhật Bản giữa phố thị.