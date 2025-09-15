Hà Nội

'Vợ quốc dân' Phương Ly trẻ trung bất chấp thời gian,

Cộng đồng trẻ

Vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, 'Vợ quốc dân' Phương Ly khiến netizen phải thừa nhận rằng visual 'cân mọi bảng nhan sắc châu Á'.

Thiên Anh
Nhắc đến Phương Ly, khán giả lập tức nhớ đến hình ảnh nữ ca sĩ có chất giọng ngọt ngào, phong cách âm nhạc riêng biệt và ngoại hình trong veo.
Mỹ nhân sinh năm 1990, dù đã bước qua tuổi 30 từ rất lâu song Phương Ly vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như thời mới debut.
Để nhận xét về nhan sắc của Phương Ly, chị gái của cô - ca sĩ Phương Linh từng bày tỏ: "Mũi của Phương Ly không sửa, tự nhiên, chính vì tự nhiên nên mới không hoàn hảo, mới có cớ cho nhiều quý vị chê...
Chiếc mũi hình trái tim quan trọng nó hợp góc mặt kim cương, đôi môi 1:1, vầng trán rộng vuông vức, đôi mắt 2 mí nâu nhạt - hoàn hảo hài hòa. Đang rất đẹp rồi, mảnh mai, trẻ phát hờn". Phương Linh nói thêm.
Song không chỉ “em hát chị khen hay”, visual của Phương Ly đều được công chúng công nhận là cực phẩm.
Khi tham gia Em Xinh Say Hi, đứng cạnh những “tân binh” kém tuổi, Phương Ly vẫn đẹp phát sáng và khó để nhận ra khoảng cách tuổi tác.
Với nhan sắc đẳng cấp mà Phương Ly luôn được gọi vui là 'vợ quốc dân' bởi sự dễ thương, xinh đẹp, cuốn hút.
Làn da trắng mịn, nụ cười tươi tắn và vóc dáng thon gọn của Phương Ly gần như không có sự thay đổi so với những ngày đầu nổi tiếng. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét rằng, nữ ca sĩ ngày càng cuốn hút hơn.
Dù đã "bỏ túi" danh xưng "Vợ quốc dân" một thời, Phương Ly vẫn đang chứng minh sức hút bền bỉ của mình bằng một vẻ đẹp không tuổi và một lối sống đáng ngưỡng mộ.
Phương Ly tiếp tục là một trong những biểu tượng nhan sắc được giới trẻ yêu mến. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Phương Ly #vợ quốc dân #visual đẹp #trẻ trung #sao Việt #nhan sắc châu Á

