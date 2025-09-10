Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Em gái cựu danh thủ Công Vinh đẹp bí ẩn, cuốn hút trong bộ ảnh mới

Bộ ảnh mới được Lê Khánh Chi đăng tải đã chứng minh nhan sắc ngày càng sắc sảo, mặn mà của cô nàng theo thời gian.

Trầm Phương
Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Lê Khánh Chi - em gái ruột của cựu danh thủ Công Vinh, luôn là cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ nổi tiếng với mối quan hệ với anh trai, cô còn được biết đến với nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Khánh Chi một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế khi xuất hiện với vẻ ngoài đầy bí ẩn và quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Với layout trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu và bờ môi căng mọng tông nude, Khánh Chi toát lên vẻ đẹp ma mị, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Cô khoác lên mình chiếc áo khoác lông đầy thời trang kết hợp với váy bodycon họa tiết da báo đầy cá tính, tạo nên một tổng thể hài hòa và sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa chất liệu lông mềm mại và họa tiết hoang dã không chỉ tôn lên vóc dáng thon gọn mà còn thể hiện thần thái cuốn hút, tự tin. (Ảnh: IGNV)
Khánh Chi lựa chọn phụ kiện tối giản, chỉ duy nhất đôi khuyên tai kim loại, càng tăng lên nét quyền lực, ma mị cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Sức cuốn hút của Khánh Chi còn đến từ thần thái của cô nàng toát ra trong từng khoảnh khắc, khi thì cô nàng nhìn thẳng vào ống kính, lúc lại hướng ánh mắt xa xăm. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi 36, Lê Khánh Chi vẫn giữ được sự tươi trẻ và rạng rỡ. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, cô vẫn luôn biết cách làm mới mình và duy trì sức hút riêng. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh lần này đã cho thấy một Lê Khánh Chi trưởng thành, lôi cuốn và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Trải qua 1 lần sinh nở, song em gái cựu cầu thủ Công Vinh vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm vòng eo con kiến nhiều người mơ ước và đôi chân dài nuột nà. (Ảnh: IGNV)
#Lê Khánh Chi #em gái Công Vinh #em gái cựu danh thủ #nữ diễn viên #thời trang #vẻ đẹp quyến rũ

