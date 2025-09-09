Hà Nội

Chỉ diện quần jean, áo thun nhưng hot girl phòng gym vẫn cuốn không lối thoát

Sở hữu thân hình "cực phẩm", dù không lên đồ cầu kỳ nhưng hot girl Nguyễn Phương Trang vẫn khiến người đối diện không thể rời mắt.

Trầm Phương
Trong thời đại mà vô số xu hướng thời trang mới ra đời, hot girl phòng gym Nguyễn Phương Trang lại chứng minh rằng sự đơn giản chính là đỉnh cao của phong cách. Chỉ với những outfit cơ bản như quần jean và áo crop top, cô nàng vẫn khiến người xem không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức hình được đăng tải trên trang cá nhân, cô nàng diện các outfit khác nhau nhưng đều mang chung một tinh thần: tối giản mà tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Chiếc quần jean cạp cao được cô kết hợp khéo léo với các kiểu áo crop top khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Phương Trang kết hợp kiểu quần jean cạp thấp với thiết kế áo dạng yếm thun ôm sát, triệt để khoe đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Trong một lần khác, cùng với mẫu quần đó, cô nàng diện chung với thiết kế áo quây màu hồng nổi bật, khoe vòng eo con kiến. (Ảnh: IGNV)
Những phụ kiện được "hot girl phòng gym" lựa chọn cũng khá đơn giản như chiếc kẹp nơ màu hồng đồng diệu, chiếc túi hồng nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Điều đặc biệt là cách Phương Trang biết cách tận dụng những item cơ bản nhất trong tủ đồ để tạo nên những look hoàn toàn khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách thời trang đơn giản mà tinh tế, Phương Trang còn thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài suôn mượt, làn da trắng khỏe khoắn cùng nụ cười tươi rói luôn tỏa sáng trong mọi khung hình. (Ảnh: IGNV)
Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường như uống nước ép xanh, dạo phố hay thưởng thức kem, Phương Trang vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#hot girl phòng gym #thời trang đơn giản #quần jean #áo crop top #phong cách tối giản #nguyễn phương trang

