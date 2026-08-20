[e-Magazine] Thiện Nhân: ‘Ngoại hình chỉ giúp tôi được chú ý ở bước đầu’

Trương Thiện Nhân hoạt động trong vai trò diễn viên, người mẫu và MC. Anh từng theo học tại Sân khấu kịch Hồng Vân, là học trò của NSND Hồng Vân.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Thiện Nhân tâm sự về những lần thử vai, quá trình học nghề và mục tiêu trong chặng đường phía trước.

Thiện Nhân nhìn nhận ngoại hình là một lợi thế khi hoạt động nghệ thuật nhưng không phải yếu tố quyết định để đi đường dài. “Ngoại hình có thể là điều giúp mình được chú ý ở những bước đầu, nhưng để đi lâu với nghề thì chắc chắn không thể chỉ dựa vào điều đó”, anh nói.

Kinh nghiệm làm người mẫu cũng mang đến cho Thiện Nhân một số kỹ năng có thể vận dụng khi diễn xuất.

“Việc thường xuyên đứng trước đông người giúp tôi bớt ngại máy quay và biết cách kiểm soát hình thể tốt hơn. Khi nhìn vào một khung hình, tôi biết tư thế nào chưa ổn và cần điều chỉnh ở đâu. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại hỗ trợ tôi khá nhiều trong diễn xuất”, Thiện Nhân chia sẻ.

Năm 2024, Thiện Nhân tham gia Mister Vietnam. Bên cạnh trải nghiệm trên sân khấu, điều anh nhớ sau cuộc thi là những mối quan hệ có được trong quá trình đồng hành cùng các thí sinh.

“Dù đây là một cuộc thi và ai cũng muốn tiến xa, khi cùng ở trong một đội, các bạn vẫn hết mình chia sẻ, giúp đỡ nhau. Sau cuộc thi, điều tôi giữ lại nhiều nhất không phải mình đứng ở vị trí nào mà là những người anh em có thêm”, anh kể.

Với diễn xuất, Thiện Nhân muốn khám phá nhiều dạng nhân vật thay vì gắn mình với một hình ảnh cố định.

“Tôi hơi ‘tham’ một chút ở khoản này vì muốn được thử sức với nhiều dạng nhân vật. Tôi không muốn mình chỉ được nhớ đến với một dạng vai.

Khá nhiều anh chị từng nhận xét gương mặt và ánh mắt của tôi phù hợp với những nhân vật phản diện hoặc có màu sắc hơi gai góc. Nếu có cơ hội, vai phản diện là dạng nhân vật tôi rất muốn thử sức ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng muốn xem mình có thể đi xa đến đâu với một hình ảnh khác hoàn toàn so với con người ngoài đời”, anh chia sẻ.

Trong thời gian tìm kiếm những cơ hội mới, Thiện Nhân vẫn đều đặn tham gia thử vai và chú ý đến những nhận xét sau mỗi lần thể hiện.

“Mỗi lần thử vai xong tôi đều thấy vui. Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được sống với một nhân vật, dù chỉ trong vài phút.

Tôi thích nhất những lúc được các anh chị trong đoàn phim nhận xét sau phần thể hiện. Có những điều lúc diễn mình không nhận ra, nhưng khi được góp ý mới thấy: ‘À, hóa ra đoạn này mình có thể làm tốt hơn’. Dù có được chọn hay không, tôi vẫn mang về được một bài học”, Thiện Nhân cho hay.

Sau hơn 4 năm theo nghề, tâm thế của anh trước mỗi lần thử vai cũng dần thay đổi.

“Những lần đầu đi thử vai, tôi hồi hộp nhiều lắm vì phải thể hiện nhân vật trước khá nhiều người và tất nhiên ai cũng mong mình được chọn. Nhưng bây giờ tôi bình tĩnh hơn nhiều. Tôi quay lại với cuộc sống và những công việc thường ngày vì nghĩ mình đã làm hết khả năng ở thời điểm đó rồi”, anh nói.

Thay vì để bản thân bị cuốn vào việc chờ đợi kết quả, Thiện Nhân tiếp tục duy trì công việc và tập luyện.

“Đi học, đi quay, làm nội dung… Khi mình tiếp tục tiến về phía trước thì sẽ không có quá nhiều thời gian để ngồi suy nghĩ về một kết quả chưa biết”, nam diễn viên bày tỏ.

Quãng thời gian học tại Sân khấu kịch Hồng Vân giúp Thiện Nhân hiểu hơn về công việc mình theo đuổi. Càng có thêm trải nghiệm, anh càng nhận ra những điều bản thân cần bổ sung.

“Điều tôi nhận được lớn nhất có lẽ là mình hiểu nghề hơn và tự tin hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu. Nhưng cũng chính trong quá trình học, tôi nhận ra càng học thì càng thấy mình còn thiếu.

Tôi biết mình còn ‘non’, còn rất nhiều thứ phải học nên tiếp tục tìm đến những lớp học, những người có chuyên môn và kiến thức mà mình đang cần. Tôi cố gắng trau dồi và sửa những điểm còn yếu. Tôi nghĩ nghề này chắc sẽ không có một thời điểm nào mà mình có thể nói là ‘học đủ’”, Thiện Nhân chia sẻ.

Gần đây, Thiện Nhân tìm hiểu thêm về công việc sản xuất và tự thực hiện một số nội dung hình ảnh cho các nhãn hàng. Anh xem đây là cơ hội để tích lũy thêm kinh nghiệm trước máy quay, đồng thời quan sát cách kể một câu chuyện bằng hình ảnh.

Trong chặng đường sắp tới, Thiện Nhân muốn có thêm cơ hội làm nghề và thử sức với những vai diễn khó hơn.

“Mục tiêu của tôi khá rõ, tôi muốn được làm nghề nhiều hơn, được thử sức với những vai diễn khó hơn và quan trọng nhất là mỗi lần xuất hiện sau, mọi người có thể thấy Thiện Nhân tốt hơn Thiện Nhân của ngày hôm qua. Không chỉ trong vai diễn mà cả trong cách tôi sống và làm nghề”, anh chia sẻ.