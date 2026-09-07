[e-Magazine] Chiêu Thư: ‘Không phải lúc nào mình cũng có thể hoàn hảo’

Chiêu Thư sớm làm quen với các hoạt động nghệ thuật, từ ca hát, nhảy múa đến trình diễn thời trang. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Chiêu Thư kể về cách đối diện với những lần chưa làm tốt, cảm giác khi đứng trước khán giả và những niềm vui trong cuộc sống thường ngày.

Trong ba lĩnh vực đang theo đuổi, Chiêu Thư không lựa chọn đâu là hoạt động mình yêu thích nhất. Mỗi lĩnh vực đem đến cho em một niềm vui và thử thách khác nhau.

“Với ca hát, em thích được truyền tải cảm xúc qua giọng hát và kể một câu chuyện đến khán giả. Điều khó nhất là kiểm soát hơi thở, giọng hát và giữ được cảm xúc khi đứng trên sân khấu.

Với nhảy múa, em thích được thể hiện cảm xúc bằng cơ thể, được sáng tạo và kể câu chuyện qua từng động tác. Khó nhất là phải luyện tập rất nhiều để động tác chính xác, đẹp và đồng đều với âm nhạc”, Chiêu Thư chia sẻ.

Bên cạnh ca hát và nhảy múa, Chiêu Thư cũng dành thời gian cho trình diễn thời trang. “Em thích được khoác lên mình những bộ trang phục đẹp, được sải bước và thể hiện thần thái của mình. Điều khó nhất là làm sao bước đi thật tự tin, giữ được thần thái và làm chủ sân khấu”, em nói.

Khi được mọi người gọi là “nghệ sĩ nhí đa tài”, Chiêu Thư vui trước sự ghi nhận nhưng cho rằng bản thân vẫn cần cố gắng nhiều hơn.

“Em biết mình vẫn phải tập luyện nhiều hơn để mỗi ngày làm tốt hơn một chút. Thật lòng, chỉ cần ông bà, cô chú và mọi người gọi em là Chiêu Thư, yêu thương em thì em đã có động lực rồi ạ”, em chia sẻ.

Bên cạnh những phần trình diễn khiến bản thân chưa hài lòng, Chiêu Thư cũng từng bước xuống sân khấu với cảm giác tiếc nuối. Em nhớ nhất một lần tham gia tiết mục nhảy.

“Em cảm thấy mình chưa thể hiện được trọn vẹn cảm xúc và một vài động tác chưa thật sự tốt như lúc tập luyện. Khi đó em hơi buồn và tiếc, nhưng em không muốn để cảm giác ấy làm mình nản lòng”, Chiêu Thư nhớ lại.

Sau lần biểu diễn ấy, Chiêu Thư xem lại tiết mục, lắng nghe góp ý của thầy cô và tìm những điểm mình cần cải thiện.

“Qua lần đó, em hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng có thể hoàn hảo. Quan trọng là sau mỗi lần chưa làm tốt, mình biết nhìn lại, sửa sai và cố gắng để lần sau tốt hơn”, em nói.

“Mỗi khi lên sân khấu biểu diễn, em như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào phần biểu diễn của mình và cố gắng thể hiện thật tốt những gì đã được thầy cô dạy. Khi nhìn thấy khán giả cổ vũ, em cảm thấy rất hạnh phúc”, Chiêu Thư kể.

Ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, Chiêu Thư vẫn duy trì việc học và những sinh hoạt thường ngày. “Rời khỏi sân khấu, em cũng chỉ là một bạn nhỏ bình thường như bao bạn khác. Em vui vẻ, giản dị, sống tình cảm và luôn yêu thương mọi người”, em chia sẻ.

Việc duy trì song song học văn hóa và nghệ thuật khiến thời gian biểu của Chiêu Thư có những giai đoạn khá kín.

“Em rất may mắn vì luôn có ông bà, bố mẹ và thầy cô ở bên động viên, ủng hộ. Nhờ tình yêu thương của mọi người, em có thêm động lực để vừa học tốt, vừa tập luyện và tiếp tục làm những điều mình yêu thích”, Chiêu Thư nói.

Sau những giờ học và tập luyện, Chiêu Thư tìm lại năng lượng từ những khoảng thời gian giản dị bên gia đình.

“Em thường hát những bài hát về đất nước Việt Nam mà mình yêu thích. Chỉ cần được thư giãn, ở bên gia đình và làm điều mình thích là em cảm thấy hết mệt. Với em, những khoảnh khắc giản dị như vậy chính là hạnh phúc”, em kể.

Khi được hỏi điều muốn khán giả nhớ nhất sau một tiết mục, Chiêu Thư không lựa chọn riêng ca hát, nhảy múa hay trình diễn thời trang.

“Em mong khán giả nhớ đến Chiêu Thư là một người yêu nghệ thuật và luôn cố gắng hết mình trong mỗi tiết mục. Em cũng mong mọi người cảm nhận được những cảm xúc em gửi gắm qua từng phần biểu diễn. Với em, như vậy là vui và hạnh phúc lắm rồi”, Chiêu Thư chia sẻ.